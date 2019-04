Temni oblaki nad gospodarsko elito: ukradli so goro zaupnih dokumentov

Takole je videti spletna stran podjetja Citycomp. Družba ima nekaj deset velikih domačih in mednarodnih strank, letni promet podjetja pa je med pet in deset milijonov ameriških dolarjev.

Za zdaj še neznani hekerji so vdrli v računalniški sistem nemškega tehnološkega podjetja Citycomp in ukradli ogromno podatkov njihovih strank. Citycomp storitve skladiščenja datotek zagotavlja številnim velikim in vplivnim svetovnim podjetjem, kot sta proizvajalca avtomobilov Volkswagen in Porsche, razvijalec programske opreme Oracle, proizvajalec letal Airbus, banka UniCredit. Hekerji podjetje Citycomp zdaj izsiljujejo: če ne dobijo odkupnine, bodo objavili vse podatke, obljubljajo.