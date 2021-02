Telemachu zaupa že več kot 600 tisoč mobilnih uporabnikov

Oglasno sporočilo

Telekomunikacijsko podjetje Telemach je že vrsto let najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji. Ta trend se je nadaljeval tudi lani in tako pri Telemachu slavijo novo prelomnico – 600 tisoč uporabnikov. Ob tem je Telemach še drugo leto zapored prejel certifikat mednarodno priznanega podjetja Umlaut, Best in Test, za najboljše mobilno in fiksno omrežje po uporabniški izkušnji. 1

Telemach slavi novo prelomnico – 600 tisoč mobilnih uporabnikov.

Telemach svoj tržni delež na področju mobilne telefonije iz leta v leto povečuje zahvaljujoč paketom iz družine VEČ. Paketi VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ so zelo enostavni, pregledni in bogati ter veljajo za prvo izbiro v mobilnem segmentu. V sklopu družine paketov VEČ pri Telemachu uporabnikom ponujajo tudi prilagojeno ponudbo za otroke VEČ IMAM ter za starejše VEČ SENIOR, naročnikom pa so v vseh paketih na voljo tudi dodatne ugodnosti, kot je brezplačna uporaba brezžičnih omrežij UNIFI in UNIFI TRAVEL ter mobilne televizije EON.

Pakete iz družine VEČ, ki so lani praznovali tudi pet let obstoja na trgu, pri Telemachu nenehno nadgrajujejo in povečujejo količine prenosa podatkov. Do zadnjega povišanja je prišlo lani, ko so najprej dvignili količino prenosa v paketu VEČ (na 3 GB), nato pa še v paketu ŠE VEČ (na 60 GB). V paketu NAJVEČ je prenos neomejen, kar je Telemach pred dvema letoma ponudil kot prvi slovenski operater. Prav tako so v podjetju povečali prenos podatkov v ponudbi VEČ IMAM (na 27 GB). Ker se potrebe uporabnikov nenehno povečujejo, bodo pakete nadgrajevali tudi v prihodnje, pri čemer posebno pozornost vedno namenjajo temu, da so nadgradenj poleg novih naročnikov deležni tudi obstoječi, saj je za Telemach zvestoba vrlina, ki je še kako pomembna.

"Zadovoljstvo ob novem pomembnem mejniku naših paketov iz družine VEČ je seveda izjemno, naš cilj pa razumljivo nadaljnja rast. To lahko dosežemo le z nadaljnjimi nadgrajevanji, s katerimi bomo še naprej narekovali nove trende. Uporabniki so vse naše napore doslej prepoznavali, kar se odraža tudi v nenehni rasti naročnikov. Tovrstni mejniki so potrditev, da uspešno sledimo svoji viziji in poslanstvu, ter nam dajejo zagon za naprej," pravi predsednik poslovodstva Telemacha Adrian Ježina. Poudaril je še, da bodo gradnjo in posodobitve mobilnega omrežja nadaljevali tudi v prihodnje, predvsem pa se bodo osredotočali na novo tehnologijo 5G, s katero se bo, kot verjame, dodatno pospešila digitalizacija gospodarstva in družbe v državi.

Telemach drugo leto zapored s certifikatom Best in Test

Nenehna rast števila naročnikov je posledica vrhunskih storitev. Teh ne bi bilo brez nenehnih nadgradenj in vlaganj v infrastrukturo, saj so potrebna vedno bolj zmogljiva omrežja, kar se še toliko bolj kaže v zadnjem letu dni, ko je bil zaradi koronavirsune bolezni preskok v digitalizaciji še veliko večji od napovedi. Ker se bo proces digitalizacije nadaljeval, se bodo v podjetju še naprej posvečali vlaganjem, saj se zavedajo, da lahko njihove storitve le na ta način ostanejo najboljše.

Prav najnaprednejše ter zanesljive storitve so Telemachu še drugo leto zapored prinesle certifikat Best in Test mednarodno priznanega podjetja Umlaut za najboljšo uporabniško izkušnjo tako na fiksnem kot mobilnem področju. 1 "Novo leto, novo priznanje. V podjetju smo ponosni, da je bila skozi celotno obdobje pandemije uporabniška izkušnja Telemachovih uporabnikov najboljša, in vsi skupaj se bomo trudili, da bo še naprej tako," je dodal Ježina.

Telemach je še drugo leto zapored prejel prestižni certifikat Best in Test.

Posebne akcije in Optimisti

Ob novih mejnikih so v podjetju pripravili posebne ponudbe tako za obstoječe kot nove naročnike, povezali pa so se tudi z Optimisti. Gre za prvo (in za zdaj tudi edino) slovensko originalno digitalno komedijo in za najnovejši hit Lada Bizovičarja, ob katerem igrata še Janez Hočevar - Rifle in Goran Hrvaćanin (Gojko Ajkula). Po zelo odmevni januarski premieri in še dveh ponovitvah bo trojica za zabavo skrbela tudi v februarju. Predstavo je mogoče gledati le v živo, gledalci pa lahko na potek vplivajo z glasovanjem. Telemach novim in obstoječim naročnikom pri nakupu vstopnic ponuja popust.

1Trditev o najboljšem omrežju temelji na rezultatih neodvisne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedla družba umlaut AG s t. i. metodologijo množičnega zunanjega izvajanja (crowdsourcing) v obdobju od julija do decembra 2020. Telemach je za mobilno in fiksno omrežje prejel certifikat Najboljši na testu po uporabniški izkušnji. n=92,3 milijona za mobilno omrežje in n=1,4 milijona za fiksno omrežje. Več na: https://telemach.si/naj-omrezje

Naročnik oglasne vsebine je Telemach.