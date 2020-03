Telekom Slovenije tudi letos med najbolj zaupanja vrednimi znamkami

Pri letošnji slovenski raziskavi Trusted Brands je sodelovalo 1.005 anketirancev, ki so reprezentativen vzorec slovenskega prebivalstva tako po starosti kot tudi po geografski distribuciji.

Odgovarjali so na e-vprašalnik, v katerem so jim v različnih kategorijah predlagali blagovne znamke, lahko pa so jih dopisali tudi sami, pojasnjujejo na slovenskem uredništvu revije Reader's Digest, ki izvaja raziskavo Trusted Brands.

Beričič: Vlaganja v razvoj za naše uporabnike bomo nadaljevali

Pri Telekomu Slovenije so prepričani, da je zmaga v dveh kategorijah (ponudniki mobilne telefonije in ponudniki internetnih storitev) ogledalo njihovih načrtnih vlaganj v zanesljivo, varno in kakovostno omrežje ter nenehnega razvoja in ponudbe najnaprednejših komunikacijskih storitev.

"V Telekomu Slovenije veliko pozornosti namenjamo razvoju omrežja in storitev, ki so skladne s tem, kar naši uporabniki potrebujejo," je poudaril član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, Matjaž Beričič. "Vlaganja v razvoj bomo za naše uporabnike nadaljevali tudi v prihodnje."

Član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, Matjaž Beričič: "V Telekomu Slovenije veliko pozornosti namenjamo razvoju omrežja in storitev, ki so skladne s tem, kar naši uporabniki potrebujejo. Omrežje nenehno posodabljamo s tehnologijami, ki jih prinaša prihodnost, in zagotavljamo dosegljivost tudi ob najzahtevnejših vremenskih razmerah." Foto: Ana Kovač Mobilne storitve Telekoma Slovenije uporablja več kot milijon uporabnikov, njihovo optično omrežje, ki je največje te vrste v državi, pa zagotavlja hiter in zanesljiv širokopasovni dostop več kot 325 tisoč slovenskim gospodinjstvom.

Uradna podelitev maja

Letos so v slovenski raziskavi Trusted Brands iskali najbolj zaupanja vredne znamke v 32 kategorijah, od čokolade, mleka in čajev do smučišč, bencinskih servisov in zdravilišč, poleg tega pa še medijske osebnosti, športnike, poslovneže in dobrodelne organizacije.

Uradna podelitev nagrad, katerih značko nagrajenci lahko uporabljajo brez plačila, bo 14. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Vodja Reader's Digest, ki izvaja raziskavo Trusted Brand, Daniel Škraba. Foto: Bojan Puhek

Pri mobilnih telefonih in gospodinjskih aparatih enaka zmagovalca kot lani

Med vsemi kategorijami je poleg dveh kategorij, v katerih je zmagal Telekom Slovenije, še nekaj tehnoloških.

Tako je za slovenske uporabnice in uporabnike tudi letos najbolj zaupanja vredna znamka mobilnih telefonov Samsung, pri gospodinjskih aparatih Bosch, pri avtomobilih pa letos prvič Volvo.

Telekom Slovenije pa se, enako kot že lani, tudi letos lahko pohvali, da je edina slovenska blagovna znamka, ki je zmagala v več kot eni kategoriji.

Mladi polnoletniki imajo včasih druge preference

Ob predstavitvi nagrajencev pa so na slovenskem uredništvu revije Reader's Digest poudarili, da rezultati upoštevajo mnenja celotne populacije.

V nekaterih kategorijah imajo mlajši polnoletniki nekoliko drugačno zaupanje v posamezne blagovne znamke, kot je povprečje celotnega prebivalstva. Foto: Thinkstock

Podrobnejši vpogled v odgovore razkrije, da ima mlajša populacija včasih nekoliko drugačne preference od povprečje vsega prebivalstva, so povedali izvajalci raziskave.

Tako so uporabniki med 18. in 40. letom starosti za najbolj zaupanja vredno znamko avtomobilov izbrali Mercedes Benz, ki je bil lanski zmagovalec, še mlajši, to so polnoletniki do 30. leta starosti, pa bi izbrali Volkswagen. Zamenjava pri vrhu bi bila tudi v kategoriji mobilnih telefonov, saj bi mlajši slovenski polnoletniki na najvišjo stopničko postavili Huawei, so še povedali med predstavitvijo letošnjih zmagovalcev.