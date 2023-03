Telekom Slovenije prenovil pakete, zdaj ponuja še hitrejši internet

Telekom Slovenije je prenovil fiksne pakete NEO in uporabnikom omogočil hitrejši dostop do interneta in sveže vsebine v TV-programski shemi. Vsi paketi NEO so sicer na voljo po enotni ceni 28 evrov mesečno.

Kot so sporočili s Telekoma Slovenije, paket NEO A vključuje neomejen dostop do interneta s hitrostmi 100/40 Mbit/s v optičnem omrežju in osnovno shemo z več kot 135 TV-programi, NEO B neomejen internet s hitrostmi 350/40 Mbit/s v optičnem omrežju in programsko shemo Standard z več kot 185 TV-programi, NEO C pa neomejen internet s hitrostmi 1Gbit/s/100 Mbit/s v optičnem omrežju in programsko shemo Mega HD z več kot 230 TV-programi.

Naročniki se lahko odločijo tudi za paket NEO TV, ki omogoča dostop do televizijskega paketa Standard, torej do več kot 185 TV-programov, ali pa za paket NET, ki ponuja dostop do interneta v optičnem omrežju (hitrost 350/40 Mbit/s).

Uporabniki platforme NEO v povprečju vsak mesec izgovorijo 12 milijonov glasovnih ukazov, med najbolj iskanimi vsebinami pa so risanke in resničnostni šovi. Foto: Telekom Slovenije

Za prenovo paketov NEO z izboljšanjem internetnih hitrosti in TV-programskih shem so se pri Telekomu Slovenije odločili zato, ker uporabniki storitev po tem povprašujejo najbolj, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Kot dodajajo, si lahko naročniki paketov NEO te nadalje prilagodijo oziroma dopolnijo z različnimi programskimi opcijami, povišajo hitrost interneta, vključijo storitev Varen splet ali dodajo možnost fiksne telefonije.