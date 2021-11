Telekom Slovenije in Xiaomi skupaj proti raku prostate

Mateju Pečovniku, predsedniku društva, sta donacijo v višini deset tisoč evrov predala Aleš Drenški, direktor prodaje za množični trg v Telekomu Slovenije, in Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško.

Mateju Pečovniku, predsedniku društva, sta donacijo v višini deset tisoč evrov predala Aleš Drenški, direktor prodaje za množični trg v Telekomu Slovenije, in Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško. Foto: Telekom Slovenije

Moški za rakom zbolijo in umirajo pogosteje kot ženske, saj se pogosto zelo pozno odločijo za obisk zdravnika, zato je pomen njihovega ozaveščanja še toliko večji. Telekom Slovenije in Xiaomi sta tako v novembru pripravila posebno prodajno akcijo dveh mobitelov, ob koncu akcije pa donacijo v višini deset tisoč evrov namenila slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan, kjer skrbijo za ozaveščanje moških o pomenu preventive, samopregledovanja in pravočasnega obiska zdravnika za zgodnje odkrivanje bolezni.

"Vesel in ponosen sem, da smo v novembru prejeli tako veliko podporo Telekoma Slovenije in Xiaomija, hvala tudi vsem kupcem mobitelov, ki ste podprli akcijo. V društvu bomo zdaj lažje nadaljevali aktivnosti, s katerimi moške vse leto spodbujamo oz. jih ozaveščamo, da je pomembno, da zase poskrbimo pravočasno," je ob prejetju donacije dejal Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan.

Aleš Drenški, direktor prodaje za množični trg v Telekomu Slovenije, pa poudarja, da je "zdravje največja vrednota družbe in vsakega posameznika, a predvsem moški še vedno premalo pozornosti namenjamo preventivi in samopregledovanju. Zato je prav, da se ozaveščanju namenja ustrezna pozornost. In tudi zato v Telekomu Slovenije podpiramo različna društva in organizacije, ki s svojim delovanjem in aktivnostmi pomembno prispevajo, da se ozaveščenost družbe povečuje."

Da tovrstne akcije pripomorejo k preventivnemu ravnanju in posledično izboljšajo kakovost življenja, verjamejo tudi v Xiaomiju. Kot pravi Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško: "S svojimi produkti stremimo k izboljšanju kakovosti vsakodnevnega življenja uporabnikov. Ker je zdravje ključna vrednota, ki jo moramo zasledovati vsi, smo se z veseljem pridružili akciji."

Skrb za zdravo življenje, ozaveščanje, samopregledovanje in pravočasen obisk zdravnika pa so pomembni dejavniki, ki lahko vplivajo na to, da se bo krivulja obolevnosti pri moških začela zniževati. November oz. movember je posvečen ozaveščanju o raku prostate in mod, oktober pa je tradicionalno namenjen ozaveščanju o raku dojk.