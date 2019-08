Telekom Slovenije in občina Zagorje ob Savi uvajata storitve pametnega mesta

V protokolarnem objektu Weinbergerjeva hiša v občini Zagorje ob Savi je danes potekal podpis pogodbe za vzpostavitev osrednje komunikacijske postaje. Gre za rešitev Telekoma Slovenije za pametna mesta, ki v obliki pametne ulične svetilke poleg javne razsvetljave omogoča tudi spremljanje in analizo različnih dejavnikov za boljše načrtovanje in upravljanje virov, kot so javna razsvetljava, parkirna mesta, komunalne storitve in podobno. Gre za prvo komercialno uporabo rešitve za pametna mesta, ki temelji na uporabi tehnologije interneta stvari NB-IoT (Narrowband Internet of Things), v Sloveniji. Pogodbo sta podpisala župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in Primož Kučič, direktor prodaje za poslovni trg v Telekomu Slovenije.