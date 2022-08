Telefon in ura: popolna kombinacija za boljše življenje

Pri skrbi za zdrav način življenja ter za organizacijo vsakdanjika so nam v veliko pomoč najrazličnejše pametne naprave, ki zaznavajo in redno beležijo vse, česar mi sami niti ne slutimo. Pomagajo nam postavljati in zasledovati cilje, tako kar zadeva telesno pripravljenost kot poslovne ambicije ter vsakodnevna opravila. Med seboj povezane naprave z različnimi aplikacijami še bolj učinkovito podpirajo druga drugo in nam olajšajo vsakdan.

Marsikatero funkcijo pametnega telefona uspešno nadomeščajo tudi pametne ure, kar lahko nam zelo koristi na izletih ali ob športni dejavnosti oziroma kjerkoli, kjer je uporaba pametnega telefona omejena.

Med premium izdelki mobilne tehnologije, ki so bili predstavljeni javnosti 10. avgusta, so tudi zložljiva pametna telefona Samsung Galaxy Z Fold4 in Samsung Galaxy Z Flip4 ter pametni uri Samsung Galaxy Watch5 ter Samsung Galaxy Watch5 Pro.

S četrto generacijo zložljivih naprav Samsung premika meje vsestranskosti pametnih telefonov, ki zagotavljajo izboljšano produktivnost, zmožnosti prilagajanja in FlexCam izkušnje. Gre za najbolj vsestranske naprave, ki spreminjajo naš način interakcije s pametnimi telefoni in izboljšujejo naše življenje. Obe napravi sta prilagodljive oblike, ponujata prilagojene izkušnje in nadgrajeno zmogljivost, poleg vsega pa sta tudi med prvimi vodoodpornimi zložljivimi pametnimi telefoni na svetu, tako da vas brez skrbi lahko preseneti tudi nenapovedana ploha.

Nova generacija zložljivih telefonov Samsung prinaša kar nekaj novosti, ki so jih uporabniki navdušeno pričakovali.

Najzmogljivejši pregibni pametni telefon znamke Samsung

Samsung Galaxy Z Fold4 je najzmogljivejši in najtrpežnejši zložljivi pametni telefon znamke Samsung, ki ima zelo dobro zasnovano zmožnost večopravilnosti.

Kadar je stanje baterije nizko, jo vklopite za super hitro polnjenje ali pa se izognite kablu s hitrim brezžičnim polnjenjem 2.0. Moč naprave lahko tudi delite s prijateljem ali s slušalkami, in sicer s pomočjo brezžičnega PowerShare.

S pomočjo sinhronizacije aplikacij namreč lahko z enim dotikom zaženete do tri aplikacije, pri čemer si vse skupaj delijo zaslon. Razširjen glavni zaslon s funkcijo Multi View lahko tudi izkoristite za preklapljanje med besedili ali spremljanje e-pošte. Za premikanje po zaslonu je na voljo pisalo S Pen.

Zaslon je zaščiten z ekskluzivnim steklom Corning® Gorilla® Glass Victus®+, okvir je narejen iz aluminija Armor, ki kot pravi ščit varuje telefon pred poškodbami.

Samsung Galaxy Z Fold4 se pohvali z izboljšanimi kamerami za zajem fotografij in videa, 30-kratno povečavo Space Zoom in tehnologijo Nightography. Nightography je najnovejša tehnologija snemanja za osupljive posnetke ob zmanjšani svetlobi.

Glavne kamere Samsung Galaxy Z Fold4 telefona uporabljajo inovativno strojno in programsko opremo, ki skupaj zagotavljata več svetlobe fotografijam pri slabši svetlobi. Zmogljiv procesor vsakemu posnetku zagotavlja inteligentno izboljšavo barv in razločnosti. S 50 MP širokokotno kamero bodo celo hitri posnetki prave mojstrovine v visoki ločljivosti.

Njegov veliki zaslon je podprt z operacijskim sistemom Google Android 12L, ki so ga razvili prav za namene velikih zaslonov.

Diagonala zunanjega zaslona znaša 15,7 centimetra (6,2 palca). Velikost glavnega zaslona pa je 19,3 centimetra oziroma 7,6 palca, kar zagotavlja izjemno izkušnjo spremljanja pretočnih in vseh drugih vsebin.

Zaradi tehnično dovršenih materialov je telefon izjemno lahek, tako da se lepo prilega vsakemu žepu.

Sprednja kamera pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold4 je postavljena pod zaslon, kar se zdi zelo neopazno, zadnja kamera pa ima izpopolnjeno širokokotno lečo, občutljivejši svetlobni senzor in nove načine snemanja.

Še bolj realistično spremljanje videovsebin in igranje iger omogočajo zvočna izkušnja Dolby Atmos in stereo zvočniki. Zraven se odlično prilegajo slušalke Galaxy Buds2 Pro. Pametna dvojna baterija s skupno zmogljivostjo 4.400 mAh zagotavlja dovolj energije za ves dan in se po potrebi s hitrim polnjenjem napolni v malo več kot pol ure.

Samsung Galaxy Z Fold4 je na voljo z 256 ali 512 gigabajti shrambnega prostora. Dimenzije in teža: zložen: 67,1 x 155,1 x 15,8 mm (debelina spredaj: 14,2mm)

razprt: 130,1 x 155,1 x 6,3 mm

263 g Sprednja kamera: 10 MP Kamera pod zaslonom: 4 MP Zadnja trojna kamera: 12MP ultraširokokotna kamera, 50MP širokokotna kamera, teleobjektivna kamera 10 MP Super hitro polnjenje: do 50-odstotno polnjenje v približno 30 minutah s 25W adapterjem Senzorji: kapacitivni senzor prstnih odtisov (stranski), pospeškomer, barometer, žiroskopski senzor, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor bližine, senzor svetlobe Na voljo je v sivo-zeleni, fantomsko črni ali bež barvi. Več informacij o Samsung Galaxy Z Fold4: https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-z-fold4/

Neustrašen in prilagodljiv Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 se lahko pohvali z zelo zmogljivo baterijo (3.700 mAh), nadgrajenim 4nm procesorjem in dodatnimi možnostmi prilagajanja. Baterija v nekaj desetih minutah zagotovi dovolj energije za več ur delovanja.

Funkcije, ki jih uporabniki Samsung pametnih telefonov najbolj obožujejo, so pri Samsung Galaxy Z Flip4 še izboljšane, zato je ta naprava ultimativno orodje za izražanje svojega osebnega sloga. Njegova kompaktna oblika ponuja edinstvene izkušnje, ki niso na voljo na nobenem drugem pametnem telefonu. Zaradi napredne vzdržljivosti zdrži do 200 tisoč prepogibanj in spada med bolj trpežne zložljive telefone.

Imajo ekskluzivno močno steklo Corning® Gorilla® Glass Victus®+, tečaj pa je zaščiten z aluminijem Armor, ki velja za najodpornejši aluminijasti okvir. Brez težav lahko zdrži 1,5 metra pod vodo do 30 minut.

Sistem multikamere in večje slikovne pike na širokokotni kameri zagotavljajo dober prikaz podrobnosti. Tehnologija Nightography poskrbi za brezhibne posnetke brez tresljajev. Način FlexCam je zelo priročen način snemanja za vsestransko, prostoročno izkušnjo kamere, saj izkorišča gibljive kote telefona za zajemanje skupinskih posnetkov, selfijev in videoposnetkov iz neverjetnih perspektiv. Tako ohranite impresivne podrobnosti tudi v svojih priljubljenih družbenih aplikacijah.

Ko snemate ali fotografirate z glavno kamero, lahko ob tem odprete pomožni zaslon diagonale 4,82 centimetra ali 1,9 palca ter si na njem ogledate predogled v realnem času. Pomožni zaslon lahko tudi spreminjate z uporabo videov, fotografij ali lastnim AR-emojijem ter personalizirate številčnico ure.

Samsung Galaxy Z Flip4 je na voljo z 256 gigabajti shrambnega prostora. Dimenzije in teža: zložen: 71,9 x 84,9 x 17,1 mm (debelina spredaj: 15,9 mm)

razprt: 71,9 x 165,2 x 6,9 mm

187 g Sprednja kamera za selfieje: 10 MP Zadnja ultraširokokotna kamera: 12 MP Zadnja dvojna kamera: 12MP ultraširokokotna kamera, 12MP širokokotna kamera Super hitro polnjenje: do 50-odstotno polnjenje v približno 30 minutah s 25W adapterjem Senzorji: kapacitivni senzor prstnih odtisov (stranski), pospeškomer, barometer, žiroskopski senzor, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor bližine, senzor svetlobe Na voljo je v vijoličasti, grafitni, rožnato zlati in modri barvi. Več informacij o Samsung Galaxy Z Flip4: https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-z-flip4/

Vzdržljiv in pameten dodatek za večjo usklajenost s telefonom

S pomočjo pametne ure in pametnega telefona je preverjanje svojega počutja postalo še lažje. Vse, kar lahko naredite na svojem telefonu, lahko naredite tudi na pametni uri Galaxy Watch5.

Na svojem zapestju lahko s Samsung Galaxy Watch5 in Samsung Galaxy Watch5 Pro nadzirate vse vzorce spanca in dobrega počutja. Obe uri vam ponudita tudi številne koristne nasvete za boljši počitek.

Zmogljivi 3v1 Samsung BioActive senzor učinkovito nadzira tri senzorje zdravja: senzor za bioelektrično impedančno analizo, električni senzor srca (EKG) in optični senzor srčnega utripa. Sledenje EKG v realnem času vam pomaga, da ostanete usklajeni s svojim srcem, tako da meri vaš srčni utrip in ritem ter preverja kakršnekoli nepravilnosti. Bioaktivni senzor nadzoruje vse od deleža telesne maščobe do teže skeletnih mišic. Vse osebne povratne informacije, ki jih potrebujete, če želite doseči bolj zdravo različico sebe. Optični senzor za srčni utrip nadzoruje vaš srčni utrip in beleži zdravje vašega srca in ožilja, tako da zaznava nenavadno bitje srca in spremlja vaš krvni tlak.

Samsung Galaxy Watch5 in Samsung Galaxy Watch5 Pro podpirata tudi več kot 90 vadb, ki jim lahko sledite z ure, potem pa vam pomagata preveriti napredek, hkrati pa vam korak za korakom omogočata spremljanje porabe kalorij, z njima pa lahko ustvarite svoje spalne navade.

Samsung Galaxy Watch5

Polnjenje baterije od 0 do 45 odstotkov traja približno 30 minut, ura je vodoodporna, z močnejšim sprednjim zaslonom iz vrhunskega safirnega kristala, ki je 1,6-krat odpornejši proti praskam.

Samsung Galaxy Watch5 Pro je primerna tudi za vse ljubitelje gibanja na prostem, saj z GPS-sledenjem poti vodi kolesarje in pohodnike po navodilih zavoj za zavojem, povsem nova funkcija Vadba po poti (Route Workout) namreč omogoča, da uvozite datoteke s potjo v GPX-formatu s svojega pametnega telefona na uro in sinhronizirate svoj seznam poti. Po daljši razdalji uporabite funkcijo Sledenje poti (Track Back), da se vrnete na sam začetek. Navigacija po korakih s pomočjo zvoka oziroma vibracij kolesarjem in pohodnikom pomaga ostati na pravi poti.

Posebna vzdržljivost Samsung Galaxy Watch5 in Samsung Galaxy Watch5 Pro vas bo popolnoma prevzela. Sprednji zaslon je narejen iz safirnega kristala, zato je 1,6- oziroma dvakrat močnejši. Z ohišjem iz črnega oziroma sivega titana je videti neuničljivo in lahko prenese močne udarce.