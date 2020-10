Tehnične težave pri NLB

Iz Nove ljubljanske banke sporočajo, da je zaradi tehničnih težav moten dostop do mobilne banke Klikin in Klikpro, spletnih bank NLB Klik in NLB Proklik ter NLB spletne strani. Plačevanje s karticami na terminal POS in poslovanje na bankomatih poteka nemoteno.

Kot so nam sporočili, stranke ne morejo dostopati do Kontaktnega centra po telefonu ali prek elektronske pošte, ter ne morejo uporabljati video klica in spletnega klepeta.

Tehnične težave intenzivno rešujejo, zato v banki pričakujejo, da bodo odpravljene do poznega popoldneva. O ponovnem delovanju mobilnih in spletnih storitev bodo pravočasno obvestili uporabnike. "Ob tem se vsem strankam iskreno opravičujemo za vse nevšečnosti in prosimo za razumevanje," so še dodali pri NLB.