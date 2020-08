Teh šest aplikacij si ne želite imeti na svojem androidu

Od šestih zlonamernih aplikacij, pri katerih so odkrili, da vsebujejo Jokerja, so pri Googlu do zdaj odstranili samo dve: Safety App Lock in Convenient Scanner 2, so še sporočili iz podjetja Pradeo.

Štiri preostale, to so Push Message, Emoji Wallpaper, Separate Doc Scanner in Fingertip Gamebox, pa so v trenutku nastajanja teh vrstic še vedno objavljene v trgovini Google Play.

Joker naroča na drage premijske storitve

Do zdaj je šest okuženih aplikacij namestilo skoraj 200 tisoč uporabnikov. Če ste morda med njimi, sporno aplikacijo nemudoma odstranite.

Najnovejše odkritje aplikacij, ki v sebi skrivajo zlonamerno programsko kodo Joker, katere poslanstvo je, da žrtev brez njene vednosti naroči na drage premijske storitve.

Joker je zlonamerni bot, katerega glavna dejavnost je simuliranje klikov in posredovanje SMS-sporočil z namenom naročanja na drage premijske storitve brez vednosti uporabnika.

Napisan je strokovno

Tehnično je zelo napreden, ker je napisan minimalistično in zelo dobro prikrit, zaradi česar ga je težje odkriti, so še pojasnili francoski strokovnjaki računalniške varnosti.

Joker je sicer stari znanec strokovnjakov računalniške varnosti, saj so ga lani našli v več sto različnih aplikacijah. Čeprav je uradna tržnica načeloma veliko bolj varen vir za nameščanje aplikacij kot zunanji viri, ponavljajoči se incidenti, kot je ta, dokazujejo, da previdnost nikoli ni odveč niti tam, kjer je vse uradno in bi zato moralo biti popolnoma varno.