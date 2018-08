Takšna bo prihodnost najslavnejšega pametnega telefona

Izbrani svetovni tehnološki mediji so danes prejeli vabilo na dogodek, ki bo 12. septembra na novem sedežu Appla. Na vabilu je silhueta osrednje zgradbe Applovega novega doma, tako imenovana vesoljska ladja, katere obseg meri več kot 1,5 kilometra, a dogodek pravzaprav ne bo v njej, temveč v teatru Steva Jobsa, ustanovitelja Appla, ki je v neposredni bližini.

Vabilo na dogodek, ki bo 12. septembra potekal na sedežu Appla v Cupertinu. Foto: Apple

Čeprav Apple še ni razkril, kaj bo na dogodku predstavil, to bolj ali manj že vedo vsi: nove pametne telefone iPhone, ki jih v prvi polovici septembra tradicionalno kaže že od leta 2012.

Kaj bo novega?

Sodeč po govoricah, ki temeljijo na informacijah, ki uhajajo izza proizvodnega traku, bo Apple 12. septembra predstavil tri nove pametne telefone iPhone. Kar zadeva videz, se bodo vsi zgledovali po lanski noviteti, iPhonu X, ki je zaslon razširil od roba do roba in se znebil fizičnega gumba Domov. Lani sta ga še imela modela iPhone 8 in iPhone 8 Plus, letos ga ne bo imel noben nov iPhone več, pravijo poznavalci.

Vsi trije novinci bodo imeli sprednjo kamero, ki bo omogočala odklepanje naprave s prepoznavanjem uporabnikovega obraza s tehnologijo FaceID. Takšno kamero ima pri aktualni generaciji samo najdražji iPhone X.

Gumb Domov se z dvanajsto generacijo pametnih telefonov iPhone najverjetneje dokončno poslavlja. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Kakšne bodo razlike med pričakovanimi tremi novimi iPhoni?

Ena bo v kakovosti zaslona: dva modela bosta imela podobnega kot zdajšnji iPhone X, ki temelji na tehnologiji AMOLED, kar pomeni, da je prikaz slike kakovostnejši in potencialno svetlejši kot pri klasičnem zaslonu LCD, kakšnega bo imel tretji model.

Druga bo v velikosti: najmanjši bo tako velik kot zdajšnji iPhone X (diagonala zaslona 5,8 palcev oziroma 14,7 centimetra) in bo prevzel vlogo "klasičnega" majhnega iPhona, kakršen je lanski iPhone 8. Največji bo imel kar 16,5-centimetrsko diagonalo (6,5-palčno) zaslona. Vmes se bo uvrstil iPhone z zaslonom LCD, ki bo imel 15,5-centimetrski (6,1-palčni) zaslon.

Fotografija pričakovanih modelov iPhone z zaslonom AMOLED, ki jo je v četrtek pridobil in objavil spletni portal 9To5Mac. Tretjega modela niso pokazali, pričakujejo pa, da ga Apple vseeno pripravlja. | Foto: 9To5Mac.

Tretja razlika bo v ceni: po velikosti srednji novinec bo najcenejši, manjši od modelov s kakovostnejšim zaslonom bo nekje vmes in bo ob izidu cenejši, kot je bil lani iPhone X, največji model pa bi v najmanj zmogljivi izvedbi lahko dosegel dolarskega tisočaka, kar pomeni, da bo pri nas najverjetneje zanesljivo presegel znamko tisoč evrov. Na konkretne informacije o cenah bomo morali počakati do 12. septembra.

iPhone XS in iPhone XS Plus?



Upoštevajoč Applov trend poimenovanja preteklih generacij telefonov iPhone bi lahko bilo leto 2018 morda spet leto črke "S".



Kaj to pomeni? Raje kot da bi novi generaciji dodelil novo zaporedno številko, Apple poimenovanju modelov lanskoletne generacije doda črko S. Tako je bilo leta 2009 (iPhone 3GS), leta 2011 (iPhone 4S), leta 2013 (iPhone 5S), leta 2015 (iPhone 6S). Edina izjema je bilo lansko leto, ko je Apple z iPhona 7 (2016) preskočil neposredno na iPhone 8.



Spletni portal 9To5Mac poroča, da bo Apple 5,8-palčni model poimenoval iPhone XS, 6,5-palčni model pa iPhone XS Plus.

Apple na dogodku 12. septembra po ugibanju poznavalcev skoraj zagotovo ne bo predstavil samo pametnih telefonov iPhone, temveč še kaj drugega, saj so v podjetju znani po tem, da občasno iz rokava povlečejo še kakšnega asa. Govori se o novi tablici iPad, novem pametnem zvočniku HomePod ali celo novi pametni uri Apple Watch. Na uro morda namiguje tudi silhueta na vabilu na dogodek - okroglo namreč ni le novo domovanje Appla, temveč tudi številne zapestne ure. Na fotografiji pametni telefon iPhone X. Foto: Reuters

Apple jeseni čaka hud boj za kupce

Ameriški tehnološki velikan ne bo edini, ki bo v jesen zakorakal z novo ponudbo pametnih telefonov.

16. oktobra bo kitajski Huawei, ki je Apple pred kratkim prehitel po številu prodanih pametnih telefonov, predstavil serijo Mate 20, ki jo bo po zagotovilih Huaweija poganjal najmočnejši mobilni čip vseh časov.

Kupce tudi pri nas že prepričuje Galaxy Note 9, najzmogljivejši pametni telefon dolgoletnega Applovega največjega tekmeca Samsunga.

Na izbrane trge, predvsem pa ameriškega, kjer je iPhone na prvem mestu, oktobra prihaja tudi Google Pixel 3, ki je po mnenju številnih kritikov Applove lanske pametne telefone premagal na enem od najpomembnejših področij, mobilni fotografiji.

