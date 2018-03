Tako se bo YouTube spopadal s teorijami zarote

Pri kontroverznih temah sta pogleda vedno (vsaj) dva

Foto: Reuters

Glavna izvršna direktorica YouTuba Susan Wojcicki je napovedala, da bo to omrežje za deljenje videoposnetkov poskrbelo za bolj uravnoteženo predstavitev različnih teorij zarote, ki se pospešeno razširjajo prav prek družbenih omrežij.

Po novem bodo videoposnetke na temo takšnih teorij opremljali z besedilnimi okvirji, kjer bodo prikazovali vsebine iz Wikipedie. Wojcickijeva je še omenila, da bodo v prihodnosti morda posegli tudi po drugih informacijskih virih.

Novost, za katero upajo, da bo gledalcem "zagotavljala alternativna stališča do kontroverznih tem", kot sta (ne)pristanek na Luni in (ne)obstoj chemtrailov, bo zaživela predvidoma v prihodnjih tednih. Za zdaj še niso razkrili, koliko tem so opredelili kot kontroverzne, a so vendarle napovedali, da bodo seznam sproti dopolnjevali.

Wikipedia je nepopolna, a vendarle bolj uravnotežena kot senzacionalistični posnetki na YouTubu

Ta poteza je zagotovo odgovor na očitke, ki so se predvsem v zadnjem letu začeli vrstiti na račun omrežja YouTube, češ da predvajajo ekstremistične vsebine in da jim s svojimi algoritmi za priporočila namenjajo dodatno pozornost. Kritiki takšnih priporočil zatrjujejo, da s temi nespodobnimi priporočili za sporne vsebine skušajo "gledalce poriniti v ekstreme".

Wikipedia je enciklopedija, ki jo lahko ureja praktično vsak, kar je nekako prednost, a z vidika zanesljivosti informacij je to problematično. Prav zaradi te nepopolnosti je številne univerze po svetu ne priznavajo kot vira informacij za citiranje, a je vendarle treba priznati, da ima Wikipedia bolj uravnotežen in empiričen pristop tudi do kontroverznih tem kot senzacionalistični videoizrezki na omrežju YouTube, so še zapisali na spletnem mediju The Verge.