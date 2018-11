Tako je videti pametni telefon "novega formata", ki prihaja leta 2019

Največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu je za upogljiv zaslon, ki mu pravi Infinity Flex Display, razvil novo obliko polimera, ki je lahko hkrati upogljiv in trden, in posebno pregibanju namenjeno lepilo, ki skrbi za to, da je zaslon zložen ali razprt takrat, ko uporabnik to želi.

Justin Denison, eden od vodij podružnice Samsunga v ZDA, je pojasnil, da je upogljiv zaslon izjemno tanek ter odporen proti udarcem in morebitnim poškodbam zaradi upogibanja. Foto: Reuters

Prototipna naprava, na kateri je Samsung pokazal, kako je prepogibanje zaslona videti v praksi, ima dva zaslona. Ko je zaprta, je videti kot klasičen Samsungov pametni telefon.

Napravo je nato mogoče razpreti, pri čemer se razkrije 7,3-palčni (18,5-centimetrski) zaslon. V tem načinu jo bo mogoče uporabljati kot tablični računalnik, na zaslonu pa bodo hkrati lahko odprte kar tri aplikacije.

Konkretnega časovnega okvira ali celo datuma, kdaj bo pametni telefon z zložljivim zaslonom na voljo, Samsung sicer še ni razkril, je pa podpredsednik ameriške podružnice podjetja Justin Denison dejal, da je tehnologija dovolj napredna, da lahko začnejo masovno proizvodnjo. To se bo zgodilo enkrat v naslednjih mesecih, je obljubil Denison.

Zaslon Infinity Flex Display je mogoče prepogibati, zvijati in celo raztegovati. Foto: Reuters

Ekipa Googlovih razvijalcev operacijskega sistema Android, s katero Samsung sodeluje pri oblikovanju uporabniškega vmesnika, ki se bo prilegal mobilni napravi "novega formata", kot ji pravijo, je na družbenem omrežju Twitter medtem med vrsticami razkrila, da bo takšna naprava uporabnikom na voljo enkrat prihodnje leto:

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.



Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26