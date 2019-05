Tako boste svoje priljubljene vsebine prenašali bistveno hitreje!

Oglasno sporočilo

Tudi vi začnete dan s prebiranjem novic na spletu in že zjutraj preletite družbena omrežja? Ko pridete v službo, vas na računalniku verjetno že čaka nekaj elektronskih sporočil, med premorom pa si radi ogledate kakšen zabaven video. Svetovni splet je postal naše okno v svet; z njegovo pomočjo komuniciramo, delamo, poslušamo glasbo in predvajamo videovsebine. Vsi si želimo, da bi to počeli kar se da nemoteno in čim hitreje, za kar je z največjim Giga omrežjem v Sloveniji poskrbel Telemach.

Vsak internetni uporabnik si zasluži odlično uporabniško izkušnjo. Ta je večinoma odvisna od kakovosti in hitrosti internetne povezave, to pa zagotavlja ustrezna infrastruktura. Z mislijo na zadovoljstvo končnih uporabnikov pri Telemachu že leta razvijajo in vlagajo milijonska sredstva v največje Giga omrežje v Sloveniji, prek katerega so že v preteklem letu zagotovili hitrost dostopa do interneta, ki znaša kar do 1 Gbps. Za še boljšo uporabniško izkušnjo so naročnikom brezplačno zamenjali več kot 70 tisoč sprejemnikov, kartic in modemov. S tem so vse uporabnike pripravili na napredne storitve, ki nam bodo kmalu krojile vsakdan.

Visoke hitrosti in najsodobnejše funkcionalnosti

Poleg višjih hitrosti Giga omrežje s pametnim sprejemnikom EON omogoča tudi najsodobnejše funkcionalnosti, kot so ogled nazaj za 7 dni na vseh programih, več kot 14 tisoč naslovov v Video klubu, programe v visoki ločljivosti 4K in podobno. Pri Telemachu so ponosni, da že več kot 80 odstotkov njihovega omrežja omogoča Giga hitrosti, prizadevajo pa si za to, da bi z Giga omrežjem pokrili vso Slovenijo. Giga omrežje nove generacije namreč omogoča brezhibno in nemoteno uporabo obstoječih tehnologij, obenem pa je pripravljeno tudi na prihod tehnologij prihodnosti.

Še hitrejši paketi EON za isto ceno

Telemach, ki je še vedno najhitreje rastoči slovenski operater, še naprej piše zgodbe o uspehu. Tokrat so znova razveselili naročnike, saj so v priljubljenih paketih EON ob nespremenjeni ceni še povišali internetno hitrost. Ta se je v paketu EON LIGHT tako zvišala s 75 na 100 Mbps, v paketu EON FULL s 150 na 250 Mbps, v paketu EON PREMIUM pa s 300 na kar 500 Mbps. Svoje najljubše vsebine boste tako prenašali skoraj dvakrat hitreje.

Pri Telemachu nadaljujejo tudi vsebinsko nadgradnjo svojih paketov EON, ob čemer so za nove naročnike pripravili tudi posebno akcijo, v kateri vam bodo vsi paketi EON prvih 12 mesecev na voljo že za 29,90 evra mesečno.

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach.