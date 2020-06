Tako bo industrija 4.0 poskrbela za daljinski nadzor strojev

Telekom Slovenije je združil moči s podjetjem za avtomatizacijo, upravljanje procesov in digitalizacije v industriji in zgradbah Metronik, in sicer pri vzpostavitvi pilotne platforme interneta stvari (IoT) za daljinski nadzor delovanja strojev. Na ta način partnerja razvijata nove informacijske rešitve na področju industrije 4.0.

Telekom Slovenije in Metronik bosta proizvajalcem ter uporabnikom strojev in drugim zainteresiranim podjetjem omogočila podrobno spremljanje delovanja strojev in platformo za vpeljavo izboljšav v procesu, kar bo podjetjem zagotovilo prihranke in razvoj novih poslovnih modelov, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Izkoristili bodo različne komunikacijske tehnologije

Nastajajoči pilotski projekt bo v prvi fazi namenjen industrijskim panogam, kot so procesna proizvodnja ter področje infrastrukture, energetike, logistike in preostali distribuirani industrijski sistemi.

Rešitev, ki jo bodo razvili, bo s tehnologijo interneta stvari zajemala podatke strojev ter jih prek različnih komunikacijskih tehnologij, tudi 5G, na varen način prenesla v oblačno platformo, ki bo izvedena na strežniški infrastrukturi Telekoma Slovenije.

Kamenček v mozaiku industrije 4.0 in pametnih mest

Ta nov projekt je del storitev, s katerimi Telekom Slovenije omogoča enotno platformo za upravljanje in spremljanje dejavnikov za zagotavljanje industrije 4.0 ter boljše kakovosti bivanja, ki temelji na tehnologiji NB-IoT.

Tehnologija NB-IoT je najprimernejša za povezovanje baterijsko napajanih števčnih naprav, saj omogoča učinkovito množično komunikacijo naprav, povezanih v internet stvari. To pa je le eden od mejnikov v smeri razvoja pete generacije mobilnih omrežij (5G), so prepričani pri Telekomu Slovenije.