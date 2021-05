Svet so šokirali s posnetkom usmrtitve. A to je bil šele začetek.

Portal LiveLeak je poldrugo desetletje veljal za politično manj korektnega, prostaškega in morda celo perverznega sodobnika drugih uveljavljenih spletnih strani z videoposnetki.

Na LiveLeak namreč niso prihajali uporabniki, ki so želeli poslušati glasbo ali pa gledati, kako nekdo igra videoigre. Na LiveLeak so prihajali uporabniki, ki so hoteli videti, kako teroristi nekomu odrežejo glavo ali pa kako delovni stroj vase povleče nesrečnega delavca in ga predela v čežano.

Zakaj ljudje sploh želijo videti nazorne vsebine, ob katerih bi marsikomu postalo slabo? Znanstvena študija iz leta 2008 je pokazala, da za to v večini primerov obstajajo štirje različni razlogi: nekateri ob gledanju takšnih prizorov na skrivaj uživajo oziroma se jim zdijo razburljivi, nekateri preizkušajo svoje meje, nekateri se prepričujejo, da z gledanjem takšnih vsebin zgolj kažejo sredinec večinskim medijem, ki jih ne objavljajo, nekateri pa dejansko upajo, da bodo z izpostavljenostjo nazornemu nasilju in poškodbam postali otopeli, saj jim bo to pomagalo pri prihodnjih preizkušnjah (vojaki, ki odhajajo na misijo, na primer). Foto: IAEA

Ker spletnih strani, ki bi prikazovale takšne vsebine, ni bilo veliko oziroma jih je bilo (in jih je še vedno) razmeroma težko najti, je bil LiveLeak relativna uspešnica. Na vrhuncu priljubljenosti je bil po podatkih analitičnega portala Alexa na 695. mestu med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi, kar je bilo glede na to, da je šlo sodeč po naloženih vsebinah za marginalni spletni portal, pravzaprav zelo visoko.

Začelo se je z na skrivaj posneto usmrtitvijo diktatorja

Slogan spletne strani LiveLeak je bil "redefinicija medija". Portal je spodbujal tako imenovano demokratično novinarstvo brez meja, kar je pomenilo, da je uporabnikom omogočal nalaganje videoposnetkov o dogajanju o svetu. Vsaj spočetka so bile dovoljene tako rekoč vse vrste vsebin, tudi najbolj nasilne in nazorne.

Videoposnetki, ki so bili naloženi na spletno stran LiveLeak, so pogosto zaokrožili po spletu. Prepoznati jih je bilo mogoče po značilnem vodnem žigu z napisom LiveLeak. Ta je iz leta 2011, prikazoval pa je usmrtitev trinajstih pripadnikov pakistanske policije s strani Talibanov. Foto: Reuters

Čeprav je LiveLeak nastal konec oktobra 2006, je splošno prepoznavnost dobil šele leta 2007, ko je na spletno stran nekdo objavil videoposnetek usmrtitve iraškega diktatorja Saddama Husseina.

Nekdanjega predsednika Iraka so z obešanjem usmrtili 30. decembra 2006, nekdo od opazovalcev, šlo naj bi za enega od paznikov v iraško-ameriški vojaški bazi Camp Justice v Bagdadu, pa je usmrtitev posnel z mobilnim telefonom. Kako se je videoposnetek znašel na spletu in kdo ga je na koncu objavil na LiveLeak, ni znano, so pa iraške oblasti v povezavi z incidentom obravnavale tri osebe.

Prizor iz videoposnetka, ki je prikazoval usmrtitev diktatorja Saddama Husseina. Foto: LiveLeak

Z videoposnetkom usmrtitve diktatorja je postalo jasno, kakšen tip spletnega portala je oziroma bo LiveLeak, in postal je pribežališče uporabnikov, ki so iskali nov kraj za potešitev radovednosti o temah, ki na večini najbolj obiskanih spletnih platform z videoposnetki še danes veljajo za tabuje - smrt, nazorne telesne poškodbe, vojne grozote.

LiveLeak je sicer veljal za duhovnega naslednika enega najbolj zloglasnih portalov v zgodovini svetovnega spleta. To je bila tako imenovana šok spletna stran Ogrish.com, ki je zaslovela z objavljanjem izredno nazornih fotografij in videoposnetkov, kakršnih kasneje ni bilo niti na LiveLeak.



Spletnemu portalu Ogrish.com in sorodnima Rotten.com in BestGore danes marsikdo pripisuje zasluge za otopelost in odsotnost kakršne koli reakcije, kadar na spletu po nesreči naleti na posebej nazoren prizor. Foto: Matic Tomšič

Izmaličena trupla, grozoviti prizori žrtev prometnih nesreč ali samomorov, sadistično izživljanje mamilarskih kartelov, usmrtitve talcev, ki so jih zajeli islamski skrajneži - na strani Ogrish.com je bilo mogoče najti vse najbolj skrajne vrste vsebin z izjemo otroške pornografije.

Tragična usoda novinarja je prinesla občutne spremembe

LiveLeak je načeloma dovoljeval objavljanje vseh vrst vsebin, tudi grozovitih obglavljanj talcev Islamske države. Toda kaplja čez rob je bila odmevna smrt ameriškega novinarja Jamesa Foleya, ki so ga novembra 2012 ugrabili v Siriji.

Slabi dve leti pozneje, 19. avgusta 2014, je Islamska država na več spletnih strani, tudi YouTube, objavila videoposnetek z naslovom Sporočilo Ameriki, ki je prikazoval usmrtitev Foleya. Skrajneži so ga obglavili z nožem.

Videoposnetek usmrtitev Jamesa Foleya ni prikazoval dejanskega postopka obglavljanja, ki je trajal približno deset sekund, temveč dogajanje pred in po novinarjevi smrti. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Videoposnetek je bil izbrisan s praktično vseh spletnih strani z izjemo LiveLeak, kjer je ostal do njenega konca. Britanec Hayden Hewwit, edini znani član ekipe v ozadju portala LiveLeak, je takrat pojasnil, da videoposnetek ostaja zaradi njegovega zgodovinskega pomena, so pa na strani spremenili pogoje uporabe. Nalaganje posnetkov usmrtitev, ki bi jih izvedla Islamska država, od takrat ni bilo več dovoljeno.

Odklon od siceršnjega "demokratičnega novinarstva brez meja" se je na LiveLeak zgodil tudi leta 2019, ko je vodstvo spletne strani sklenilo, da bodo cenzurirali morebitne objave videoposnetkov pokola v mošejjah v novozelandskem Christchurchu, ko je pod streli padlo kar 51 ljudi. Odločitev so utemeljili s pojasnilom, da strelcu ne nameravajo dajati pozornosti, po kateri je domnevno zelo hrepenel .

Umore vernikov v Christchurchu je zakrivil Brenton Tarrant. Foto: AP / Reuters

"Internet je bil boljši prostor, ko je bil kot Divji zahod"

Zakaj natanko je v sredo, 5. maja, po petnajstih letih delovanja ugasnil LiveLeak, ni čisto znano. Ustanovitelj spletne strani Hayden Hewitt je v objavi na novi spletni strani ItemFix, kamor uporabnike zdaj preusmerja povezava liveleak.com, kot enega od razlogov posredno navedel dejstvo, da se internet spreminja, in se zahvalil skupnosti rednih uporabnikov LiveLeaka.

V videoposnetku, ki ga je včeraj objavil na spletni strani YouTube, pa je Hayden dejal, da ekipa v ozadju LiveLeaka preprosto ni imela več moči nadaljevati. Potožil je tudi, da mu internet danes ni več všeč in da je bil "veliko boljši včasih, ko je bil kot Divji zahod".