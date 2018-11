Svarilo: Nova zakonodaja EU nam lahko vzame "pravi" YouTube

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Susan Wojcicki meni, da bo, če bo predlog direktive novega avtorskega prava EU januarja prihodnje leto izglasovan in postal zakon, upoštevanje 13. člena direktive preprosto prevelik zalogaj tudi za internetnega velikana, kot je YouTube.

Člen 13 ponudnikom spletnih storitev (spletne strani, aplikacije, platforme) nalaga odgovornost, da začnejo uporabljati filter, ki bi ob vsaki objavi uporabnikov preverjal, ali vsebina objave morda ne krši avtorskih pravic. Če bi se izkazalo, da jih, bi filter samodejno preprečil prikazovanje objave. Za vsako objavljeno morebitno kršitev avtorskih pravic bo odgovarjala platforma, ne tisti, ki je vsebino naložil.

Vodstvo YouTuba svari, da morebitno sprejetje člena 13 in z njim tudi predloga nove avtorske direktive EU pomeni, da uporabniki spletne strani v Evropski uniji ne bodo več mogli odpreti marsikaterega videoposnetka. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Direktorica YouTuba: Pristop Evropskega parlamenta je napačen, njihov načrt pa neuresničljiv

Wojcickijeva v objavi na uradnem YouTubovem blogu pojasnjuje, da se v mnogo primerih tudi ustvarjalci vsebin med seboj ne strinjajo oziroma celo ne vedo, kdo je lastnik katerih avtorskih pravic.

Kot primer je podala prepoznavni glasbeni hit Despacito, ki združuje precej različnih vrst intelektualne lastnine, od zvočnih posnetkov do založniških pravic. Pojasnila je, da ima YouTube sklenjene dogovore za poplačilo licenc z več pravnimi osebami, ki so bile vpletene v nastanek videospota za Despacito, določeni lastniki avtorskih pravic za nekatere elemente Despacita ostajajo neznani.

"V primeru, da bi ob objavi Despacita na YouTube že morali upoštevati člen 13 novega avtorskega prava EU, bi videoposnetek zaradi negotovosti v primeru lastništva avtorskih pravic morali blokirati."

Wojcickijeva je še opozorila: "Pomnožite zdaj to tveganje s 400 urami videa, ki ga uporabniki na YouTubu objavijo vsako minuto. Potencialna odgovornost bi bila tako velika, da si nobeno podjetje ne bi upalo sprejeti takšnega finančnega tveganja."

Susan Wojcicki je poudarila, da YouTube že ima filter za preverjanje avtorskih pravic in povračilo denarja zanje njihovim lastnikom. Imenuje se Content ID. Prek njega so lastnikom avtorskih pravic za uporabo njihovih vsebin v drugih videoposnetkih do zdaj izplačali že 2,5 milijarde evrov, je dodala. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Uporabniki v EU lahko ostanejo brez YouTuba, kot ga poznajo danes

Direktorica druge najpogosteje obiskane spletne strani v objavi svari tudi pred velikim poslabšanjem uporabniške izkušnje na YouTubu za milijone državljanov EU.

Wojcickijeva je pojasnila, da uporabniki v Evropski uniji lahko po uzakonitvi nove avtorske direktive EU izgubijo dostop do zabavnih, izobraževalnih in glasbenih videoposnetkov, ki so samo lani zbrali več kot 90 milijard ogledov, ogromno pa jih prihaja od ustvarjalcev vsebin v Evropski uniji, teh je okrog 35 milijonov.

"Rešite vaš internet"



YouTube je prav za namen opozarjanja na tveganja in morebitne škodljive posledice, ki jih prinaša predlog nove direktive EU o avtorskih pravicah, odprl poseben spletni portal z imenom Rešite vaš internet (Save Your Internet) z najpogostejšimi odgovori in vprašanji o 13. členu direktive.



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Evropska komisija medtem na podobnem portalu o reformi avtorskega prava v EU uporabnike miri, da se zanje ne bo spremenilo praktično nič. Kdo ima prav, bomo najverjetneje izvedeli po januarju 2019, ko bo v Evropskem parlamentu potekalo zadnje glasovanje o sprejetju ali zavrnitvi predloga direktive.

