Če prejemnik sporočila, ki je tudi komitent banke NKBM, obišče povezavo v sporočilu, bo pristal na lažni spletni strani, ki je na las podobna resnični spletni banki Bank@Net. Ko bo vpisal podatke za prijavo, jih bo s tem nevede poslal goljufom, nato pa bo preusmerjen na resnični portal Bank@Net.

Sumljiva sporočila, ki pozivajo k prijavi v spletno banko ali kliku na kakršnokoli drugo spletno povezavo, ki vodi do spletnih bank oziroma do platform za mobilno bančništvo, je najbolje ignorirati oziroma takoj izbrisati.

V primeru, da ste svoje podatke že vpisali v lažno spletno stran in to kasneje ugotovili, je najbolje takoj zamenjati geslo. Morebitne poskuse zlorab ali kraje denarja - potrjevanje plačilnih nalogov, ki so jih izpolnili goljufi, ki so pridobili vaše podatke za prijavo v Bank@Net - je treba takoj sporočiti na e-poštni naslov prevare@nkbm.si.