Zapis Bitcoinova zadnja bitka (Bitcoin's last stand) sprva opozori na dejstvo, da je cena bitcoina v zadnjih 12 mesecih s skoraj 70 tisoč ameriških dolarjev upadla na manj kot 16 tisoč dolarjev oziroma za več kot 75 odstotkov.

Gibanje cene bitcoina v zadnjem mesecu dni. Strmemu upadu, ki je bil večinoma posledica stečaja kriptoborze FTX, je sledila stabilizacija. Visoka funkcionarja Evropske centralne banke v pismu sicer opozarjata, da gre za umetno ustvarjeno umiritev, in namigneta, da bo bitcoin padel tako nizko, da bo postal nerelevanten. Foto: Google Finance / Posnetek zaslona

Avtorja, gre za direktorja divizije ECB za infrastrukturo trgov in plačilne sisteme Ulricha Bindsela in svetovalca višjemu menedžmentu Evropske centralne banke Jürgena Schaafa, omenjata tudi nedavni kolaps kriptoborze FTX, ki je trg kriptovalut razdejal kot tornado, vendar je bil ta za širši razvoj dogodkov po njunem mnenju nepomemben. Bitcoin je na poti v obskurnost, napovedujeta Bindsel in Schaaf.

To predvsem utemeljujeta s kritiko, da se bitcoin tako rekoč ne uporablja kot plačilni sistem prihodnosti oziroma kot alternativni denar, za kar je bil sprva res zasnovan, temveč se z njim ukvarjajo izključno vlagatelji. Bitcoin obenem sploh ni dobra naložba, nadaljujeta avtorja, saj ne ustvarja prihodkov ali dividend, nima praktične vrednosti in ničesar ne doda družbi, temveč ji zaradi energetske potratnosti celo jemlje. Vsa vrednost bitcoina temelji samo na špekulaciji, sta kritična Bindsel in Schaaf.

Bindsel in Schaaf v pismu bitcoin opisujeta tudi kot menjalno sredstvo za financiranje nezakonitih dejavnosti. Gre za pogost argument kritikov bitcoina in kriptovalut v splošnem, ki ima korenine v tako imenovani Svilni cesti, enem od prvih internetnih črnih trgov, ki je kot plačilo za mamila, orožje ter druge izdelke in storitve sprejemal bitcoin. Foto: Thinkstock

Opozorila sta tudi, da vsaka morebitna regulacija bitcoina oziroma kriptovalut na splošno še ne pomeni, da jih centralne banke tudi odobravajo oziroma priznavajo kot finančne instrumente z nižjim tveganjem.

S še posebej ostrim svarilom sta se Bindsel in Schaaf ob koncu zapisa obrnila tudi na banke in jim svetovala, naj ne promovirajo in s tem legitimizirajo bitcoina, saj si lahko uničijo ugled in negativno vplivajo na razmerje s strankami.

Internet pričakovano ni bil tiho

Na družbenem omrežju Twitter ima povprečna objava uradnega profila Evropske centralne banke nekaj deset komentarjev, delitev in všečkov. Objava z zapisom Bitcoinova zadnja bitka je bila z vidika interakcije z uporabniki precej bolj uspešna, saj ima več kot štiri tisoč delitev in dobrih 3.400 všečkov.

The apparent stabilisation of bitcoin’s value is likely to be an artificially induced last gasp before the crypto-asset embarks on a road to irrelevance. #TheECBblog looks at where bitcoin stands amid widespread volatility in the crypto markets.

Read more https://t.co/Hk1LuYX2de pic.twitter.com/I3Uidks8Xo — European Central Bank (@ecb) November 30, 2022

Odzivi na objavo so večinoma kritični do vsebine zapisa Bindsela in Schaafa. Nekateri jima očitajo, da sta bitcoin predstavila izrazito enostransko in da s slikanjem bitcoina kot menjalnega sredstva za kriminalce ponavljata retoriko kritikov kriptovalut izpred desetih let.

Bindsel je bil tudi tarča očitka, da je v navzkrižju interesov, saj na spletni strani ECB udarja po bitcoinu in kriptovalutah na splošno, hkrati pa navija za uvedbo centralnobančne kriptovalute in jo celo pomaga uvajati.

Uporabniki Twitterja so Evropsko centralno banko v komentarjih pod objavo obenem tudi spomnili na nekatere netočne napovedi, na primer na videoposnetek predsednice ECB Christine Lagarde, ki je 3. decembra lani napovedala, da bo inflacija v evroobmočju v letu 2022 začela upadati:

If the ECB says so it must be true.😬 I mean they have clearly seen inflation coming and reacted in a timely manner. Their predictions are always in point. 👌https://t.co/ZIZ03wyk2D — Jan Wüstenfeld (@JanWues) November 30, 2022

