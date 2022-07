Številka, ki je nismo videli že osem let. Izjema je bil prvi val covid-19.

Ena od žrtev negotovega obdobja, ki bo v zgodovinskih učbenikih prihodnosti zagotovo označeno kot zanimivo, saj nas hkrati bičajo pandemija, vojna in inflacija, je postal tudi trg pametnih telefonov. Maja letos namreč ni dosegel tradicionalne prodajne "norme", kar se je v skoraj desetletju za kratek čas zgodilo samo še enkrat, in sicer med prvim valom epidemije bolezni covid-19. Toda to je za kupce morda tudi dober razplet dogodkov.

Raziskava analitičnega podjetja Counterpoint Research je pokazala, da je bilo v maju na globalni ravni prodanih 96 milijonov novih pametnih telefonov. Ta številka predstavlja štiriodstotno znižanje prodaje glede na mesec prej in kar desetodstotno znižanje prodaje v primerjavi z majem 2021.

Gibanje števila mesečno prodanih pametnih telefonov od konca leta 2013 do danes. Sredinska črta označuje sto milijonov prodanih enot. Graf: Counterpoint Research

96 milijonov prodanih enot v enem mesecu je podatek, ki laiku ne pove kaj dosti, a za trg pametnih telefonov predstavlja neke vrste šok. Od začetka leta 2014, ko je globalna prodaja prvič presegla sto milijonov pametnih telefonov mesečno, se je samo dvakrat zgodilo, da ta tako imenovana norma ni bila več dosežena. Prvič na začetku leta 2020, ko je svet prestrašil novi koronavirus in so se sesuli tako rekoč vsi trgi, drugič pa maja letos.

Okoliščine so tokrat sicer nekoliko drugačne. Trg pametnih telefonov si je po epidemičnem padcu prodaje v začetku leta 2020 takoj opomogel, kvota sto milijonov mesečno je bila znova konkretno presežena že sredi leta.

Trg pametnih telefonov je dozdajšnji vrhunec, kar zadeva prodajo novih enot, na evropskem, ameriškem in azijskih trgih dosegel decembra 2016, ko so proizvajalci v promet spravili več kot 150 milijonov novih pametnih telefonov. Konjenico sta takrat vodila Apple z modeloma iPhone 7 in iPhone 7 Plus ter Samsung z modeloma Galaxy S7 in Galaxy S7 Plus. Foto: Matic Tomšič

Zdaj na prodajo pametnih telefonov vpliva oziroma jo zavira več dejavnikov. Eden je še vedno bolezen covid-19, zaradi katere so na Kitajskem, kjer ima proizvodne obrate večina proizvajalcev pametnih telefonov, tudi letos zapirali družbo in državo. Drugi je rastoča inflacija, ki zmanjšuje kupno moč, zato je marsikdo preložil ali pa odmislil načrtovano zamenjavo pametnega telefona.

Pomemben dejavnik je seveda tudi ruska invazija na Ukrajino, ki na svetovne trge vnaša dodatno mero negotovosti in povečuje tveganje za razvoj surovinske draginje, ki bi lahko kritično vplivala na proizvodne procese v industriji pametnih telefonov. Vojna v Ukrajini je seveda tudi pomembno vplivala na zmanjšanje povpraševanja po novih pametnih telefonih v regiji.

Prodaja novih pametnih telefonov zaradi vojne ni nižja le v Ukrajini, temveč tudi v Rusiji, ki so jo zapustili oziroma tam svoje izdelke (začasno) prenehali prodajati številni proizvajalci, med drugim tudi velikan Apple. Foto: Guliver Image

Se obeta priložnost za ugoden nakup novega telefona?



Counterpoint Research napoveduje, da se bo stanje, kar zadeva prodajo novih telefonov, v stare tirnice do določene mere predvidoma vrnilo v drugi polovici leta 2022, ko bodo že vidni učinki ponovnega zagona proizvodnje na Kitajskem v polnem obsegu in morebitnega umirjanja rasti inflacije. Seveda pod pogojem, da se ne pojavi še kakšen drug dejavnik, ki bi lahko negativno vplival na ponovno pospeševanje prodaje.



To obdobje bo po ugibanju nekaterih poznavalcev morda sicer tudi priložnost za nakup novega pametnega telefona za ugodno ceno. Zmanjšana prodaja je namreč povzročila, da se trgovcem z elektroniko in mobilnim operaterjem nabirajo zares ogromne zaloge neprodanih pametnih telefonov, ki se jih bo treba znebiti pred prihodom novih, izboljšanih generacij jeseni 2022 in pozimi oziroma spomladi 2023. V prihodnjih mesecih zato niso izključena znižanja cen oziroma razprodaje.