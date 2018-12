Spremembe so že tu: mobilni telefon prevzema še eno vlogo

Digitalizacija prevzema čisto vse sfere našega življenja – tudi pri plačevanju. Zato je pravzaprav popolnoma "naravno", da vedno več storitev poteka tudi prek mobilnih telefonov in drugih pametnih naprav (pametna ura ali kakšna druga naprava, ki se lahko poveže s spletom). Tudi plačevanje blaga in storitev, tako v fizičnih trgovinah kot prek spleta.

Ključno pri tem je, da gre za povsem varno in enostavno storitev. Prav prijazna uporabniška izkušnja je prednost, s katero se tovrstno plačevanje tako hitro širi in postavlja nove temelje na področju potrošništva.

Z debetno kartico Mastercard lahko plačujete prek katerekoli pametne naprave, ki je povezana s spletom.

S to novo tehnologijo, ki jo omogočajo pametne mobilne naprave, bomo dobili popolnoma novo izkušnjo, kjer je varnost postavljena na še višjo raven kot do zdaj. Ena od prednosti je nedvomno ta, da pri plačevanju nikoli ne razkrivate številke plačilne kartice in svojih podatkov. Prednost pa je tudi v tem, da ob transakciji ne potrebujete PIN-kode, plačilo se namreč izvede s pomočjo NFC-tehnologije, prek katere se boste s POS-terminalom brezstično povezali kar s svojo pametno napravo. Kraja identitete in denarja sta tako v tem sistemu veliko bolj otežena. Vaši pametni telefoni so namreč zaklenjeni z geslom ali prstnim odtisom, dodatno zaščito pa nudi tudi sama mobilna denarnica.

Prek mobilnega telefona boste tako lahko opravili vse možne transakcije in nakupe – hitro, varno in povsem enostavno.

Predpogoj je, da si naložite eno od vodilnih aplikacij, ki so primerne za vaš operacijski sistem – Google Pay, Apple Pay ali morda tudi Samsung Pay. Vnesite podatke svoje kartice in začnite s plačevanjem.

Z roko v roki z naprednimi rešitvami gre tudi plačevanje z debetno kartico Mastercard, ki omogoča hitro plačevanje in transparentne transakcije z visokim zagotovilom varnosti ter popolno zaščito pri vseh vrstah plačila. V primeru ukradenega ali poškodovanega naročenega blaga vam zagotavljajo odškodnino.

V kombinaciji z mobilnim plačevanjem pa je uporabnost debetne kartice še bolj izpopolnjena.

Na kavico, v kino, na šoping, na spletno nakupovanje --- z debetno kartico Mastercard je vse bolj preprosto.

DOSTOPNOST: Debetna kartica Mastercard ponuja enostaven in varen dostop do tekočega računa povsod, kjer ste. Uporabljate jo tako za plačevanje prek spleta ali v trgovini, in sicer na mestih, kjer je mogoče plačevanje s kartico Mastercard, z njo pa lahko plačujete tudi prek mobilnega telefona.

UPORABNOST: Sprejeta je na več kot milijon lokacijah po svetu, vključujoč restavracije, hotele in spletne trgovce, sredstva pa so vedno takoj odšteta s tekočega računa. Kartica vam omogoča tudi dvig gotovine na bankomatih doma in v tujini ter plačevanje mesečnih računov.

HITROST: Kartica z brezstičnim simbolom omogoča hitro, enostavno in varno plačevanje na prodajnih mestih. Kartico le prislonite na terminal, ki nato z zvočnim in svetlobnim signalom oznani zaključek plačilnega procesa. Tovrsten način plačila kateregakoli zneska na kateremkoli terminalu z brezstičnim simbolom popolnoma odgovarja hitremu tempu življenja. Pri zneskih nižjih vrednosti dodatna odobritev ni potrebna, medtem ko sta pri višjih zneskih zahtevana vnos PIN-kode in podpis imetnika kartice. Kartica nikoli ne zapusti vaših rok, plačilo pa je procesirano le enkrat, četudi kartico na terminal prislonite večkrat.

VARNOST: Transakcije z debetno kartico Mastercard zahtevajo avtorizacijo, zato se pred vsakokratnim zadolževanjem preveri stanje tekočega računa in šele nato potrdi prenos sredstev. Ob plačilu izdelkov in storitev ali izplačilu na bančnih avtomatih prejmete tudi potrdilo o izvršeni transakciji, kar še olajšuje in poenostavlja nadzorovanje stroškov. Poleg tega vas storitev Mastercard SecureCode z uporabo osebne varnostne kode še dodatno varuje pred nepooblaščeno rabo vaše kartice pri sodelujočih spletnih trgovcih.

VEDNO NA RAZPOLAGO: Imetnikom kartic je kadarkoli in kjerkoli na voljo nujna pomoč znotraj sistema Mastercard Global Service. Pomagali vam bodo pri prijavi izgubljene ali ukradene kartice, nadomestitvi kartice, pridobitvi gotovinskega nadomestila, lociranju najbližjega bankomata ali odgovoru na vprašanja o vašem računu.

NIČNA ODGOVORNOST: Brezskrbno uporabljajte svojo kreditno kartico Mastercard, saj vas med plačevanjem v trgovini, prek telefona ali spleta varuje Nična odgovornost. Kot imetnik kartice Mastercard niste odgovorni za nakupe, ki jih niste storili vi.

Debetna kartica Mastercard predstavlja novo generacijo v plačevanju in novo dimenzijo nakupovanja, kjer sta varnost in transparentnost na prvem mestu.