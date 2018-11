Hrvaška še vedno na prvem mestu med Slovenci

Foto: Thinkstock

Hrvaška, Italija, Grčija in Turčija – to so najbolj priljubljene turistične destinacije v letu 2017. Slovenci zelo radi potujemo, kar dokazujejo tudi statistike, saj smo letos dopustovali več kot lani in glede na trend lahko domnevamo, da se bomo tudi v prihodnje še raje odpravili na pot v tujino.

Podatki turističnih agencij iz leta 2017 kažejo na to, da večina Slovencev raje potuje v tujino – od 600 tisoč Slovencev jih je kar 478 tisoč potovalo v tujino.

Podatki iz drugega četrtletja letos kažejo, da Slovenci v tujini radi zapravljamo, v povprečju 58 evrov na osebo na dan. Tisti, ki so potovali zasebno po Sloveniji, so porabili povprečno okoli 40 evrov na dan, tisti, ki so potovali zasebno po tujini, pa okoli 67 evrov na dan. Izdatki so precej višji pri poslovnih potovanjih v tujini, saj znašajo povprečno okoli 180 evrov na osebo na dan.

Sneg je! Kam boste odpotovali letos?

Zima, sneg in prazniki – popolna formula za čarobne počitnice daleč od mestnega vrveža! Čas je, da premislite, kam jo boste mahnili to zimo.

Smučišča počasi odpirajo svoja vrata, ljubke alpske vasice že dobivajo svojo romantično podobo in tudi v nas se ravno v tem obdobju običajno prebudi nova želja po raziskovanju.

Če radi smučate, potem je čas, da čim prej rezervirate svoje mesto na kakšnem od najbližjih "ski openingov", in če razmišljate o zasneženi romantiki na silvestrovo, prav tako tudi pohitite, saj so silvestrski aranžmaji v tem času že precej zasedeni.

Če ste morda med tistimi, ki pozimi samo odštevate do prvih spomladanskih toplih dni, potem vsekakor za svoje decembrsko potovanje raje razmislite o toplejših krajih – od Kanarskih otokov, Egipta do Tunizije ali morda še dlje – poletite še vzhodneje, morda do Indonezije, Balija ali celo do vroče Avstralije. V deželi tam spodaj boste med prvimi, ki boste lahko nazdravili novemu letu, in to celo na kakšni plaži ter v kopalkah.

Zagotovite si pravo počitniško brezskrbnost

Da bo res sproščujoče in polno pozitivnega zanosa, pa morate poskrbeti že doma. Zagotovite si svojo novo debetno kartico Mastercad, s katero si boste močno olajšali plačevanje v tujini. Uporabljati jo lahko začnete že takoj doma iz naslanjača, ko boste rezervirali svoje potovanje, kupovali novo smučarsko opremo ali vstopnice za različne znamenitosti v tujini.

Foto: Thinkstock

Ko boste enkrat v tujini, pa vsekakor priporočamo, da imate svojo debetno kartico Mastercard vedno pri sebi, saj boste z njo enostavno in brez iskanja bankomata ali drobiža po svojih žepih plačevali za raznovrstne storitve in razvajanja, ki so ključni del popolnih počitnic.

Na tak način se boste izognili strošku za menjalni tečaj, ki ga zaračunava banka na svojih bankomatih.

En glavnih prednosti plačevanja z debetno kartico Mastercard je tudi varnost, saj pri sebi ne boste imeli večje količine gotovine.

Debetna kartica Mastercard je najboljši sopotnik vseh avanturistov in vseh tistih, ki na počitnicah pričakujejo popolno brezskrbnost. Je hitro, zanesljivo in vsestransko plačilno sredstvo, ki vam bo pričaralo pravo decembrsko pravljico – ne glede na to, na katero celino vas bo odneslo. Debetno kartico Mastercard lahko uporabljate na vseh prodajnih mestih, kjer sprejemajo Mastercard, prav zato je veliko boljša izbira kot debetna kartica Maestro. Neprecenljiva ugodnost: lastniki debetne kartice Mastercard dobijo vse ugodnosti lastnikov kreditnih kartic Mastercard, tudi ugodnost Mastercard priceless cities .

Tudi Nina potuje prisega na debetno kartico Mastercard

Nina bo z debetno kartico Mastercad odpotovala tudi v Mehiko. In kakšna je njena ocena že po nekajdnevni uporabi na prvem potovanju v tujini?

"Na najinem zadnjem potovanju po Nemčiji sva debetno kartico Mastercard preizkusila v praksi in jo uporabljala za razne dnevne stroške – rezervacije prenočišč, kosila, večerje, kavice, vstopnine. Z njeno uporabo nisva imela nikakršnih težav, saj jo sprejmejo na vseh prodajnih mestih, kjer je možno plačevati s karticami Mastercard, pa tudi spletno nakupovanje je enostavno. Ta obenem zagotavlja popolni nadzor nad denarjem, in to v vsakem trenutku, kjerkoli smo. Res je odlična evolucija klasične debetne kartice Maestro."

Nagradna igra: podarjamo vam debetno kartico Mastercard

Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za najboljšo nagrado za šoping! Podarjamo debetno kartico Mastercard, na katero vam bomo naložili 40 evrov, ki jih boste lahko zapravili, kot boste želeli.