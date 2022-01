Spoznajte novi zmogljivi in oblikovalsko dovršeni pametni telefon Samsung Galaxy S21 FE 5G

Oglasno sporočilo

Privlačen dizajn, visoka zmogljivost, vrhunski fotoaparat in brezhibna povezljivost – vse to so priljubljene lastnosti serije pametnih telefonov Galaxy S21, ki odlikujejo tudi najnovejšega člana te družine. Zanesljivost v delovanju in brezhiben dizajn sta odločilna dejavnika pri izbiri in nakupu pametnega telefona. Galaxy S21 FE 5G je dobro zaokrožen paket, ki zagotavlja izbrane funkcije serije Galaxy S21 in tako omogoča polno raziskovanje ves dan. Je nov telefon, ki navdušuje najzahtevnejše uporabnike ter jim ponuja možnosti, da izboljšajo svoje življenje in vse, kar počnejo. Uporaba telefona je preprosta, hitra in zabavna.

Izrazi svoj slog s telefonom

Da so telefoni postali modni dodatek vsakega posameznika, ni nič novega. Samsung sledi željam uporabnikov in jim omogoča, da se izrazijo na več načinov. Galaxy S21 FE 5G je zato od zdaj na voljo v novih modnih barvah: barvi sivke, beli in grafitni. Vse barve vključujejo matiran učinek in dajejo zamegljen videz. Kultni okvir Contour-Cut se brezhibno poveže z ohišjem kamere in tako doda eleganten in enoten videz.

Z novim pametnim telefonom lahko oblikujete svojo popolno mobilno izkušnjo. Ta je prilagojena samo vam in vašim potrebam, kar omogoča novi operacijski sistem One UI 4. Različni pripomočki so preoblikovani in nadgrajeni ter tako ponujajo možnosti popolne personalizacije domačega zaslona, ikon, obvestil, ozadja in drugih elementov.

Izjemne fotografije in posnetki

Serija Samsung Galaxy S21 je znana po izjemno zmogljivih kamerah. Novi Galaxy S21 FE 5G pa je opremljen z enako profesionalno nastavitvijo, ki se uporablja za zajemanje najbolj živih fotografij na svetu.

Kamera ima tudi izboljšano funkcijo nočnega načina fotografiranja v primerjavi s predhodnim modelom Galaxy SE20 FE. Zdaj lahko naredite čudovite fotografije pri šibki svetlobi, fotografije prijateljev v večernih urah bodo jasnejše tudi v temnejših pogojih. Skupaj s prijatelji lahko posnamete tudi selfije, saj bo slika s sprednjo kamero z 32 megapiksli popolna. Lahko jo izboljšate z urejanjem fotografije, z izboljšanimi zmogljivostmi AI Face Restoration in videti boste kar najbolje. Z dvojnim snemanjem ne boste zamudili niti trenutka – sprednja in zadnja kamera bosta snemali istočasno.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Zmogljivost in zaslon

Moč in zaslon vsakega pametnega telefona sta ključnega pomena za ohranjanje koraka s časom. Superhiter procesor, ki se uporablja v seriji S21, je vgrajen tudi v novi Galaxy S21 FE 5G. Poleg tega zaslon ponuja izjemno ostrino, visokokakovostno grafiko in kakovost slike. Nad odzivnostjo zaslona in sliko bodo navdušeni tudi igralci iger, saj bo igra potekala neverjetno tekoče zahvaljujoč hitrosti osveževanja 120 hercev, ki zagotavlja najvišjo ločljivost na zaslonu Dynamic AMOLED 2X.

Da telefon služi svojemu namenu, mora biti vzdržljiv. Baterija mora brez težav zdržati ves dan.

Baterija telefona Galaxy S21 FE 5G je okrepljena s 25-vatnim superhitrim polnjenjem. Baterijo lahko napolnite za več kot 50 odstotkov v samo pol ure in nadaljujete uporabo brez prekinitev.



telefonaje okrepljena s. Baterijo lahko napolnite za več kot 50 odstotkov v samo pol ure in nadaljujete uporabo brez prekinitev.

Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA D.O.O.