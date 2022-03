Spite ob prižgani luči ali pred prižganim zaslonom? Vaše srce vam ne bo hvaležno.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki priporočajo čim manj svetlobe v spalnicah, tudi če to pomeni spuščanje zastorov za preprečevanje zunanje svetlobe, postavitev nočnih luči čim bližje tlom in izogibanje beli in modri svetlobi. Foto: Getty Images

Že po eni prespani noči s prižgano zmerno lučjo se pojavijo neželeni zdravstveni učinki, so ugotovili ameriški raziskovalni zdravniki. Tudi zunanja svetloba najbrž spancu in stanju naslednje jutro ne dene dobro.

Komu se še ni zgodilo, da bi v udobju svojega stanovanja zadremal ob prižgani luči ali med (ne pretirano navdušujočim) televizijskimi oddajami – a, kot ugotavljajo v študiji ameriške univerze Northwestern University iz Chicaga, tak spanec sploh ni tako nedolžen. Ravno tako, če ga motijo drugi viri svetlobe.

Že po eni noči, prespani v zmerno osvetljenem prostoru, so pri sodelujočih naslednje jutro ugotovili neželene učinke na kardio-metabolno zdravje – natančneje, povečan srčni utrip in inzulinsko odpornost (nezmožnost celic za ustrezen odziv na inzulin, zaradi katere ne morejo izkoristiti glukoze v krvi kot vir energije, kar povzroča izločanje večje količine inzulina iz trebušne slinavke in dolgoročno več sladkorja v krvi).

Očitne izmerjene razlike

Veliko raziskav je proučevalo vpliv (daljše) izpostavljenosti zaslonski svetlobi na kakovost spanja in splošno zdravje, manj pa so raziskovali, kako svetloba vpliva na nas med spanjem. Motnje spanja, tudi zaradi moteče svetlobe, bi namreč lahko povečale celo tveganje za raka, srčna obolenja in pretirano telesno maso.

V študiji je sodelovalo 20 zdravih mlajših odraslih. Polovica je prespala dve noči v slabo osvetljenem laboratoriju (pod tri lukse), druga pa prvo noč v enako slabo osvetljenem laboratoriju, drugo pa v zmerno osvetljeni sobi (sto luksov).

Razlike so po prespani drugi noči ugotovili tako pri izmerjenem srčnem utripu kot pri odpornosti na inzulin, kar potrjuje prejšnja spoznanja o povezanosti pogostejše obolevnosti za sladkorno boleznijo z večjo izpostavljenostjo svetlobi v nočnem času.

V spalnicah čim manj svetlobe

Kljub izmerjenim razlikam udeleženci iz različnih skupin niso čutili razlik v kakovosti svojega spanja. Zavedajoč se, da je vzorec razmeroma majhen, avtorji raziskave, objavljene v znanstveni reviji PNAS , vendarle poudarjajo, da kljub nezmožnosti takojšnje subjektivne zaznave razlik zaradi prisotnosti svetlobe med spanjem ta vendarle slabo vpliva na nas.

Zato v spalnicah priporočajo čim manj svetlobe, tudi če to pomeni spuščanje zastorov za preprečevanje zunanje svetlobe, postavitev nočnih luči čim bližje tlom in izogibanje beli in modri svetlobi, ki je lahko (tudi podzavestno) bolj stimulativna.