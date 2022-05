Sodelujte v anketi: Kakšen so vaše digitalne navade?

Oglasno sporočilo

Pametne naprave so v zadnjih letih postale že tako zmogljive, da so postale naše osrednje orodje za delo, učenje in zabavo. Z njimi fotografiramo, urejamo vide in slike, pišemo besedila, urejamo finance, si pomagamo pri navigiranju, igramo igre, nakupujemo, klepetamo z bližnjimi, se povezujemo s somišljeniki, gledamo filme, poslušamo glasbo, treniramo in še vrsto drugih stvari. Velika zasluga za to gre vsekakor tudi različnim aplikacijam in njihovim razvijalcem, ki te različne funkcije in storitve omogočajo.