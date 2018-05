Smo končno dobili odgovor na eno največjih vprašanj zadnjega stoletja?

Francoski znanstveniki trdijo, da lahko na smetišče zgodovine končno odidejo teorije zarot o tem, da je Adolf Hitler v resnici preživel drugo svetovno vojno in se nato desetletja skrival pred lovci na naciste. Dobili so namreč edinstveno priložnost za analizo delov Hitlerjeve lobanje, ki so jo od konca druge svetovne vojne hranili v Moskvi. Hitler je umrl zaradi strela v glavo in strupa cianida, zagotavljajo Francozi.

Posmrtne ostanke Hitlerjevega telesa so po koncu druge svetovne vojne na lokaciji v Berlinu, kjer je bil njegov bunker in kjer je 30. aprila 1945 storil samomor, odkrili Sovjeti in jih prenesli v Moskvo.

Leta 2000 je Rusija zobe in domnevni del Hitlerjeve lobanje prvič pokazala javnosti na posebni razstavi ob zaznamovanju 55. obletnice konca druge svetovne vojne.

Zadnji vhod v bunker oziroma tako imenovani Führerbunker, kjer je svoje zadnje dni preživljal Adolf Hitler. Ta fotografija je nastala leta 1947 malo pred tem, ko so poslopja Sovjeti zravnali s tlemi, podzemni kompleks bunkerja, kjer so bili bivalni prostori, pa je razmeroma ohranjen ostal do konca 80. let prejšnjega stoletja, ko so ga končno uničili. Foto: Wikimedia Commons

Rusija znanstvenikom dolgo ni dovolila, da bi se igrali s führerjevimi posmrtnimi ostanki, izjemo pa je lani vendarle naredila za skupino francoskih znanstvenikov, ki so trdili, da lahko neizpodbitno dokažejo Hitlerjevo smrt.

Znanstveniki, ki so izsledke svoje analize v petek objavili v znanstveni publikaciji European Journal of Internal Medicine, so ugotovili, da je del lobanje, ki naj bi bila Hitlerjeva, praktično enak pravim rentgenskim slikam njegove glave, ki so nastale približno eno leto pred njegovo smrtjo.

Nekateri znanstveniki so pred leti trdili, da ta del lobanje, ki se je leta 2000 znašel na razstavi, v resnici ni pripadal Adolfu Hitlerju, temveč neki ženski. Rusija je njihove navedbe zavrnila, češ da tega ne morejo vedeti, saj nikoli niso primerjali DNK-ja. Francoski znanstveniki so sicer preučili drug del lobanje, in sicer čeljust, ki se je od leta 1946 ni dotaknil noben preiskovalec. | Foto: Ruska obveščevalna agencija FSB

Obenem so znanstveniki na Hitlerjevih umetnih zobeh - voditelj tretjega rajha je imel slabe zobe, zato so mu jih nekaj zamenjali - odkrili modrikaste usedline, ki bi lahko bile posledica kemijske reakcije med kovinskimi deli umetnih zob in cianidom, strupom, ki ga je po nekaterih pričevanjih pred samomorom s strelnim orožjem zaužil Hitler.

Ogromno informacij o zadnjih dneh in smrti Adolfa Hitlerja ter o dogajanju v njegovem bunkerju je po drugi svetovni vojni razkril Rochus Misch, ki je v tako imenovanem führerbunkerju delal kot telesni stražar, telefonski operater in kurir. Misch, ki je umrl leta 2013, je bil dolgo tudi zadnji preživeli nekdanji prebivalec bunkerja, v katerem je po trdnem prepričanju francoskih znanstvenikov svoj konec dočakal Adolf Hitler. Foto: Reuters

"Do zdaj nismo zagotovo vedeli, ali sta Adolf Hitler in njegova žena Eva Braun umrla zaradi strela v glavo ali zaradi cianida. Naša raziskava je praktično dokazala, da je vsaj Hitler najverjetneje umrl zaradi obeh," je zapisal eden od avtorjev študije Phillipe Charlier, ki velja za enega najboljših francoskih patologov in forenzikov.

Charlier je za tiskovno agencijo AFP zatrdil tudi, da njihova raziskava neizpodbitno dokazuje, da je Hitler res umrl v bunkerju. "Teorije, da je s podmornico pobegnil v Argentino ali da se skriva na Antarktiki oz. na drugi strani Lune, lahko zdaj izumrejo," je še dejal Charlier.

Preberite tudi: