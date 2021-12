S četrtim dnem novega leta svojo pot - tokrat čisto zares - končujejo pametni telefoni znamke BlackBerry z operacijskim sistemom BlackBerry OS. S tehničnega vidika so to antične naprave, ki jih danes ne uporablja skoraj nihče več, pred dobrim desetletjem pa je šlo za telefone, ki so krojili sam vrh lestvic priljubljenosti.

Prihodnji torek s pametnimi telefoni znamke BlackBerry, na katerih tečeta operacijska sistema BlackBerry 7.1 (ali starejši) oziroma BlackBerry 10, ne bo več mogoče opravljati telefonskih klicev (niti na 112 ali 113), pošiljati sporočil SMS ali uporabljati mobilnih podatkov. Vse ostalo ostaja enako, a nihče več ne bo jamčil ne zanesljivosti in predvsem ne varnosti delovanja.

Gre za pametne telefone, ki so stari od sedem pa več kot deset let, obenem pa je velika večina njihovih prvin zelo zastarela, zato je zelo verjetno, da imajo danes zelo malo uporabnikov in da zaradi spremembe ne bo protestiral nihče. Konec delovanja osnovnih funkcij teh pametnih telefonov bi se sicer moral zgoditi že pred enim letom, a je BlackBerry podporo podaljšal še za nekaj mesecev.

Operacijski sistem BlackBerry OS 10 je bil z vidika sprejetosti med uporabniki polomija. Zadnji pametni telefon s tem operacijskim sistemom je izšel le malce več kot dve leti po predstavitvi BlackBerry OS 10. Podporo operacijskemu sistemu je BlackBerry dokončno ukinil leta 2018. Foto: Guliver Image

Za prav tako zelo redke (BlackBerryjev tržni delež danes znaša okrog 0,01 odstotka) uporabnike BlackBerryjevih pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android se 4. januarja ne spreminja nič.

Zadnji pametni telefon pod znamko BlackBerry je sicer izšel leta 2018, enega zadnjih smo pred natanko tremi leti preizkusili tudi na Siol.net. Za letos je bil sicer napovedan izid čisto novega modela BlackBerry, ki bi podpiral tudi tehnologijo 5G. Izdelati bi ga moralo podjetje OnwardMobility. Do zdaj se to sicer še ni zgodilo, časa za letošnji izid pa bo danes zmanjkalo.

BlackBerry je pred dobrim desetletjem dominiral tako rekoč vse znamke razen Nokie, a nikjer drugje ni bil priljubljen tako zelo kot na poslovnem trgu. Kdor je v službo hodil v pisarno, je preprosto moral imeti BlackBerry. To je bil tudi čas, ko se je pravi globalni prehod s fizičnih tipkovnic na virtualne in s tem na zaslone na dotik šele dobro začenjal. BlackBerryji so ponujali najboljše iz obeh svetov, zato so bili za mnoge uporabnike logična izbira. Foto: Reuters

Marsikateri uporabnik pametnih telefonov je že pozabil oziroma sploh ne ve, kako veliko ime v svetu mobilne telefonije je bil BlackBerry na vrhuncu svoje priljubljenosti in razširjenosti.



Največji tržni delež je zadrževal leta 2009 in v prvi polovici leta 2010. Takrat je imel pametni telefon znamke BlackBerry vsak peti uporabnik. Več pametnih telefonov je takrat z bistveno bolj raznoliko ponudbo in v povprečju nižjimi cenami prodala le finska Nokia.



Zaton BlackBerryja se je začel v drugi polovici leta 2010 z agresivnim vzponom iPhona in tekmecev z operacijskim sistemom Android (zanimivost: BlackBerryji so bili tako priljubljeni, da so zgodnje različice Androida z vidika videza posnemale BlackBerry OS in ne Applovega iPhona).



BlackBerry je tako imenovani poslovni preobrat naredil po prihodu današnjega direktorja Johna Chena. Tega se je držal sloves guruja, ki lahko podjetja v težava vrne na pota stare slave. Za zdaj kaže dobro. Foto: Reuters

Podjetje BlackBerry (v času največje priljubljenosti telefonov se je sicer imenovalo Research In Motion) je v vmesnem času sicer povsem spremenilo poslovno strategijo in zaplulo v druge vode. Njihova specializacija je programska oprema za kibernetsko varnost, ki jo prodajajo podjetjem, in pa predvsem razvoj operacijskih sistemov za računalnike sodobnih avtomobilov.



BlackBerryjeva platforma QNX trenutno poganja že več kot 200 milijonov avtomobilov, med drugim jo najdemo v vozilih znamke BMW, Honda, General Motors, Volkswagen, Toyota in Merdeces-Benz.

