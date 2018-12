Najbolj direktorski pametni telefon: vsak vas bo vprašal, kateri je to

Za koga je pametni telefon BlackBerry Key2?

Za uporabnika, ki natanko ve, kaj hoče, in zahteva najboljši pametni telefon s fizično tipkovnico.

BlackBerry Key2 (v nadaljevanju BB Key2) je večinoma namenjen zelo ozkemu krogu kupcev, ki iz tega ali onega razloga potrebujejo oziroma želijo pametni telefon s fizično tipkovnico, a ne katerega koli, temveč najboljšega.

BB Key 2 na svojem področju sicer nima pravega tekmeca, saj pametnih telefonov s fizičnimi tipkovnicami, razen kitajskega podjetja TCL, ki znamko BlackBerry upravlja od leta 2016, ne dela tako rekoč nihče več.



Pametne telefone BlackBerry je naprej proizvajalo kanadsko podjetje Research in Motion ali krajše RIM. Ko so zaradi upada prodaje pametnih telefonov pred leti zašli v finančne težave, je znamko BlackBerry prevzelo kitajsko podjetje TCL, RIM pa se je preimenoval v BlackBerry Limited. Kanadčani še vedno razvijajo določeno programsko opremo za telefone BlackBerry, proizvajajo in tržijo pa jih Kitajci. Foto: Reuters

Najboljša rešitev za vse, ki želijo primerljivo zmogljiv pametni telefon s fizično tipkovnico, je tako nakup namenske za enega od klasičnih modelov, kot je, na primer, ovitek s tipkovnico za Samsung Galaxy S8.

Takšna zasilna tipkovnica sicer nikoli ne bo tako kakovostna kot ta pri BB Key2, ki je, roko na srce, odlična. Tipke so malo večje kot pri predhodniku BB KeyOne in ravno pravšnje, da uporabnik ob hitrejšem tipkanju po nesreči ne pritiska drugih gumbov.

Povratni odziv ob tipkanju je zelo dober, čutiti je mogoče, da imajo tipke "težo" in da jih ne moremo pritisniti že ob rahlem dotiku tipkovnice.

Čeprav je mogoče pametni telefon tako rekoč ves čas uporabljati samo s fizično tipkovnico, je uporabniku na voljo tudi zaslon na dotik, premikanje po menijih in odpiranje aplikacije pa je enako kot pri katerem drugem pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android, le zaslon je malce manjši in ima drugačno razmerje slike. Foto: Matic Tomšič

Za uporabnika, ki potrebuje kakovostno orodje za produktivnost in varovanje podatkov.

Znamka BlackBerry od nekdaj velja za "direktorsko". Ko nekdo omeni telefon BlackBerry, si predstavljamo šefa v velikem podjetju, ki mora med sestankom hitro odgovoriti na pomembno e-pošto, na telefonu pa ima shranjene tako strogo zaupne podatke, da bi, če bi kdaj pricurljali v javnost, povzročili kaos.

Key2 se zgoraj opisanemu stereotipu povsem pokorava in v prvo vrsto postavlja izboljšanje učinkovitosti, konkretno gre za skrajševanje časa, ki ga uporabnik potrebuje za določena opravila, in napredne varnostne mehanizme.

Glavna elementa produktivnosti sta hitri gumb (Speed Key) in priročni gumb (Convenience Key).

Lokacija tako imenovanega hitrega gumba oziroma gumba za hitrost na tipkovnici telefona BlackBerry Key2. Foto: Matic Tomšič

Prvi je nameščen na desni strani tipkovnice, na njem pa je devet pik. Hitri gumb uporabniku omogoča, da si ustvari 52 bližnjic za takojšen dostop do aplikacij in orodij. Z gumbom lahko vsako od 26 tipk s črkami (angleška abeceda ima 26 črk) in določi funkcije za kombinacijo hkratnega pritiska hitrega gumba in kratkega ali dolgega pritiska črke.

Primer: hkrati stisk hitrega gumba in kratek pritisk črke F bi odprl aplikacijo Facebook, daljši pritisk črke F pa bi odprl aplikacijo Facebook Messenger.

Kje je priročni gumb na telefonu BlackBerry Key2. Foto: Matic Tomšič

Priročni gumb, ki ga najdemo na desnem robu naprave pod tipko za vklop telefona, uporabniku medtem omogoča, da nanj obesi bližnjico za hiter dostop do izbrane aplikacije oziroma mu zapove, katere aplikacije naj odpre ob pritisku, če so izpolnjeni določeni pogoji.

Ko smo BB Key 2 prek povezave bluetooth sinhronizirali z avtomobilom in pritisnili priročni gumb, je odprl aplikacijo za predvajanje glasbe Google Play Music, ker je upošteval naš pogoj: ko je aktivna povezava bluetooth z drugo napravo, odpri to aplikacijo.

Kar zadeva varnost podatkov, je BB Key2 precej dobro oborožen



Rešitev Privacy Shade prikaže le tiste dele zaslona, kamor uporabnik s prstom odpelje okence, ki omogoča ogled vsebine pod zaslonskim filtrom. Foto: YouTube

Tu so zaslonski filter Privacy Shade, ki drugim preprečuje, da bi uporabniku telefona gledali čez ramo in videli vsebino zaslona od strani, orodje Locker ("omarica" oziroma "sef"), s katerim je mogoče izbrane aplikacije povezati tako, da ob zagonu od uporabnika zahtevajo potrditev identitete s kodo PIN ali prstnim odtisom, možnost fotografiranja z uporabo prstnega odtisa, ki fotografij ne sinhronizira z oblakom in jih v galeriji skrije, kar pomeni, da jih lahko vidi le uporabnik, nameščen je tudi zasebni brskalnik Firefox Focus, ki ob zaprtju samodejno izbriše zgodovino brskanja po spletu.

BlackBerry Key2 ima privzeto naložen operacijski sistem Android 8.1. Kmalu bo na voljo nadgradnja na Android 9, BlackBerry pa obljublja tudi, da bo pametni telefon ostal aktualen tudi z naslednjo, deseto generacijo Androida, ki prihaja leta 2019, to bo Android Q. Uporabniški vmesnik BB Key2 je sicer videti kot klasični Androidov, je pa res, da je na pametnem telefonu že spočetka naloženih precej BlackBerryjevih licenčnih aplikacij. Foto: Matic Tomšič

Za uporabnika, ki želi napravo, s katero bo izstopal.

BB Key 2 je zanimiv in privlačen pametni telefon, ki ga bo takoj opazil vsak. Poglede bosta pritegnila tako njegova nenavadnost - kdo ob koncu leta 2018 sploh še uporablja pametni telefon s tipkami? - in premijska zunanjost, ki izdaja, da uporabnik zanj ni plačal ravno malo denarja.

Kateri pametni telefon je to, bodo uporabnika BB Key2 drugi spraševali tudi zato, ker je BlackBerry postal relativna redkost. Predhodnika BB Key2, model BlackBerry KeyOne, je lani po vsem svetu kupilo manj kot milijon ljudi.

S praktičnega vidika BB Key2, kar zadeva njegovo oblikovanje, daje precej robusten vtis - kot da ga je mogoče večkrat vreči ob tla, pa se mu ne bo zgodilo nič.

Občutek pri držanju telefona v roki je zaradi nekoliko škatlaste oblike zelo dober, je pa res, da je zaslon na dotik skoraj nemogoče uporabljati samo z eno roko, če uporabnik nima zelo dolgega palca. Foto: Reuters

Za uporabnika, ki se na polnjenje baterije pametnega telefona ne spomni vsak dan.

BlackBerry Key2 ima kapaciteto baterije 3.500 miliamperskih ur. Takšna baterija aktualne premijske pametne telefone, kot sta Huawei P20 in Sony Xperia XZ3, oba imata podobno kapaciteto, ponese do polnega dneva, morda dneva ali pol uporabe.

BB Key 2 z enim polnjenjem brez težav zdrži dva dni, eno od glavnih zaslug za to pa ima zaslon, ki je manjši kot pri večini sodobnikov.

Tehnične lastnosti pametnega telefona BlackBerry Key2



Foto: Matic Tomšič

Dimenzije in teža: 151.4 x 71.8 x 8.5 milimetrov, 168 gramov

Zaslon: diagonala 4,5 palca (11,4 centimetra), tehnologija IPS LCD, ločljivost 1.080 x 1.620 slikovnih pik

Procesor: osem-jedrni Qualcomm Snapdragon 660

Delovni pomnilnik: 6 gigabajtov

Prostor za shranjevanje podatkov: 64 ali 128 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 8.1, možna bo nadgradnja na Android 9

Kartica SIM in spominske kartice: nanoSIM, spominske kartice do 256 GB

Baterija: zmogljivost 3.500 miliamperskih ur

Fotoaparat: dvakrat 12 milijonov slikovnih točk, zaslonka f/1.8 (manj je bolje) in f/2.6, HDR,optična povečava slike; sprednji fotoaparat 8 milijonov slikovnih točk, zaslonka f/2.0

Videokamera: zajem videa v ločljivosti 4K s 30 slikami na sekundo, 1080p s 30 slikami na sekundo

Povezovanje: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GP, GLONASS, NFC

Drugo: polna tipkovnica QWERTY

Za koga ni pametni telefon BlackBerry Key2?

Za uporabnika, ki potrebuje velik zaslon, ker na pametnem telefonu pogosto gleda videoposnetke, uporablja družbena omrežja, poganja igre.

BB Key2 na zaslonu kaže sliko v spodobno ostri ločljivosti (1.080 x 1.620 slikovnih pik), a v nenavadnem razmerju 3:2, kar je zaslon zaradi tipkovnice precej bolj kvadratast kot pri večini drugih pametnih telefonov.

Posledica tega ni le dejstvo, da na zaslonu zaradi tega vidimo manj vsebine. Težava nastane tudi pri gledanju videoposnetkov v ležeči postavitvi, saj se slika zaradi neobičajnega zaslonskega razmerja 3:2 ne prilagodi zaslonu. Rezultat sta črna pasova na vrhu in na dnu zaslona.

Foto: Matic Tomšič

Za uporabnika, ki želi napravo, ki se s hitrostjo lahko mirno kosa z najboljšimi.

Glede na to, da BB Key2 ni ravno najcenejši pametni telefon, bi pričakovali, da bomo v njem našli procesor višjega razreda, ne višjega srednjega razreda (Qualcomm Snapdragon 660).

Delo sicer opravlja čisto solidno in na kakšna hujša zatikanja nismo naleteli, a tekmeci, kot so OnePlus 6T, Xiaomi Pocophone F1 in LG G7 ThinQ, za manj denarja ponujajo več zmogljivosti.

Velik plus je sicer kar šest gigabajtov delovnega pomnilnika RAM (več kot ga je, več aplikacij lahko imamo odprtih hkrati). Toliko ga nima marsikateri sodobnik telefona BB Key2.

Za fotografa in snemalca. Telefona BB Key2 nihče ne bo kupil zato, ker bi delal vrhunske posnetke.

Dvojni fotoaparat pametnega telefona BlackBerry Key2 ni presežek, je pa čisto soliden za vsakdanje fotografske potrebe. Malo je sicer verjetno, da bo ta pametni telefon kdor koli kupoval zaradi fotoaparata. Foto: Matic Tomšič

Fotoaparat z dvema objektivoma in možnostjo optične povečave slike ni zelo močan adut pametnega telefona BB Key2, ker kakovost fotografij zelo niha.

Fotograf mora imeti mirno roko, saj optična stabilizacija slike občasno ni zanesljiva, kar se odraža v zmazkih. Na prostem in v svetlih prostorih je sicer mogoče posneti čisto zadovoljive fotografije, težave z ravnjo podrobnosti in šumom pa se hitro pojavijo, ko razpoložljive svetlobe ni dovolj.

Oglejte si galerijo fotografij, posnetkih z BlackBerry Key2:

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Videoposnetke zna BB Key2 zajeti v ločljivostih 4K in Full HD, a samo s 30 in ne tudi 60 slikami na sekundo, kar zna mnogo drugih pametnih telefonov v istem cenovnem razredu.

Za uporabnika, ki želi največ za svoj denar.

Priporočena maloprodajna cena pametnega telefona BlackBerry Key2 v Sloveniji znaša 649 evrov. V eni spletni trgovini je na voljo za stotaka manj (547 evrov), v drugi, kjer sicer ni na zalogi, za stotaka več (749 evrov). V ponudbi ga ima tudi eden od slovenskih mobilnih operaterjev, pri katerem v prosti prodaji BB Key2 stane toliko, kot znaša MPC, torej 649 evrov.

Nekdo, ki ve, kaj kupuje in ki potrebuje natanko tak telefon, kot je BB Key2, ne bo v dilemi. Gre za trenutno daleč najboljši pametni telefon s fizično tipkovnico, ki obenem tako rekoč nima tekmecev, zato bo zanj najverjetneje pripravljen odšteti toliko denarja.

Vsi drugi bodo za denar, ki bi ga odšteli za BB Key2, dobili manj kot pri večini aktualnih ponudb v istem cenovnem razredu (slabši zaslon, procesor, fotoaparat), a predvsem zato, ker jih velika večina takšnega pametnega telefona ne potrebuje.

Foto: Matic Tomšič

99,9 odstotka uporabnikov ne potrebuje ali ne želi pametnega telefona, kot je BlackBerry Key2, kar se je odražalo tudi v lanskih prodajnih številkah.



BlackBerry oziroma TCL, podjetje, ki je zdaj lastnik blagovne znamke, je leta 2017 prodal 850 tisoč enot lanskega paradnega konja BB KeyOne, s čimer je po zagotovilu podjetja dosegel zastavljeni cilj, a ta številka pomeni samo 0,05 odstotka vseh pametnih telefonov, ki so bili prodani v letu 2017.

Za nostalgika, ki že leta vsak dan uporablja pametni telefon z zaslonom na dotik, a še vedno sanjari o dobrih starih časih Nokie E71 in v komentarjih na spletu tarna, da so bili telefoni s tipkovnicami na dotik boljši od sodobnih iPhonov, Samsungov in Huaweijev.

Prehod s klasičnega pametnega telefona z zaslonom na dotik, sploh če je ta višjega cenovnega razreda, (nazaj) na pametni telefon, kot je BlackBerry Key2, je zahtevnejši, kot bi pričakoval marsikdo.

Odzivnost zaslonov na dotik je od časov, ko je ime BlackBerry v svetu mobilne telefonije še nekaj pomenilo, namreč napredovala tako zelo, da se zdi fizična tipkovnica ob prvi uporabi po več letih kot najbolj nepriročna in nerodna stvar na svetu.

Preberite tudi: