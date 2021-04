Slovenska rešitev za še lažjo proizvodnjo piva

Slovenska celovita rešitev pivovarne v zabojniku odpira možnosti za proizvodnjo piva tudi tam, kjer za to morda ni vseh infrastrukturnih danosti – in kjer željo začeti proizvodnjo priljubljene tekoče osvežitve brez (večjih) gradbenih del.

Pivo se brez dvoma lahko poteguje za naslov najbolj priljubljene (alkoholne) pijače, saj ga po porabi po vsem svetu prekašata le voda in čaj. Pripravljajo ga z varjenjem in fermentiranjem sladkorjev, ki jih z encimi pridobivajo iz škroba različnih slajenih in neslajenih žit – največkrat ječmena, a tudi pšenice, koruze, riža in prosa.

Navzven je mikropivovarna CUBE2BREW videti kot povsem navaden zabojnik. Foto: Ana Kovač

Pivo je tudi ena od najstarejših pijač – čeprav imajo tudi mnoge evropske države pivo kot neločljivi del svoje kulture in nacionalnega ponosa, imamo dokaze, da so pivo varili že Egipčani pred sedmimi tisočletji.

Mikropivovarna CUBE2BREW v zabojniku je slovenska inovacija, ki združuje pivovarništvo in mobilnost.

Nekoč dateljni, danes hmelj

Zapisi na papirusu namreč razkrivajo, da so bila takratna piva precej drugačna kot današnja. Pripravljali so jih iz dateljnov, granatnega jabolka in različnih zelišč, uživali pa so ga na verskih dogodkih, pri katerih so prav faraoni skrbeli za organizacijo proizvodnje in oskrbo s to pijačo.

Današnja piva so zelo drugačna od izvirnih receptur, katerih prvi zapisi so stari okrog sedem tisoč let. Foto: Ana Kovač

Zgodovinarji sicer verjamejo, da so pivo že pred tem varila tudi ljudstva na območju Mezopotamije, a o tem nimamo nobenih zapisov – imamo le ostanke, ki bi bili lahko stari kar 12 tisoč let in bi lahko namigovali na neko preprosto obliko varjenja piva.

V zabojniku poteka celoten postopek varjenja piva, vse do točilnega pulta. Foto: Ana Kovač

Menihi kot varuhi pivovarstva

Pivo, kot ga poznamo danes – z ječmenom in hmeljem v glavnih vlogah –, je nastalo v zgodnjem srednjem veku. Na Bavarskem so zelo ponosni, da so imeli ravno oni že sredi 12. stoletja izrazito natančne pravilnike in standarde za pripravo piva.

V treh prostorih znotraj zabojnika poteka prav vse za proizvodnjo piva ter nadzor in upravljanje postopka. Foto: Ana Kovač

Nosilci pivovarništva so bili menihi. Vsak spoštovanja vreden samostan je imel svojo pivovarno in svoj skriti recept, svoje skrivnosti, zaradi katerih je verjel, da prav njegovo pivo izstopa iz množice. Mnoge današnje evropske pivovarne so neposredne naslednice teh samostanskih pivovarn.

Na Bavarskem so zelo ponosni, da so imeli ravno oni že sredi 12. stoletja izrazito natančne pravilnike in standarde za pripravo piva. Foto: Ana Kovač

Prihajajo mikropivovarne

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so se začele pojavljati mikropivovarne kot želja za ohranjanje tradicionalnih načinov priprave in možnost za raziskovanje novih butičnih okusov piva zunaj okvirjev velikih pivovarniških verig.

Zasnova omogoča tudi pripravo drugih sokov in brezalkoholnih pijač, kjer je potrebno raztapljanje sladkorja. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, kje so se pojavile mikropivovarne, bo odgovor lahko različen glede na to, koga vprašate. Med tistimi, ki si lastijo primat, so Angleži, Američani in gotovo še kdo. Vsekakor pa se je ta kultura čez kakšnega četrt stoletja prebila tudi na naša tla in imamo tudi pri nas zdaj razgibano mikropivovarniško sceno – pred petimi leti smo jo tudi v našem mediju podrobneje predstavili.

Različni deli sveta si lastijo zasluge, da so se prav pri njih pojavile prve mikropivovarne. Foto: Ana Kovač

Pivovarna je lahko tudi mobilna

Na Vipavskem, kjer jih morda celo bolj poznajo po posodah iz nerjavečega jekla za vinarstvo, pa je podjetje SK Škrlj skupaj s svojim zastopnikom za države juga Afrike ustvarilo mikropivovarno v zabojniku, ki so jo poimenovali CUBE2BREW.

Shematski prikaz mobilne mikropivovarne v standardnem zabojniku Foto: Ana Kovač

Na videz preprosta rešitev je združila mikropivovarništvo z mobilnostjo, obenem pa zagotovila možnost varjenja piva tudi tam, kjer ni zgrajenih poslopij. Potreben je namreč le priključek na elektriko in pitno vodo ter odtok odpadne vode, nato pa je CUBE2BREW pripravljen za takojšnji zagon proizvodnje.

Ideja je nastala, ko je stranka v Afriki želela pivovarno na ključ brez velikih infrastrukturnih naložb.

Enajst tisoč litrov piva mesečno

CUBE2BREW se je že pokazal zunaj meja Slovenije, in sicer na mednarodnem pivovarskem sejmu BrauBeviale v Nürnbergu. Njegovi snovalci pravijo, da so z njim poželi kar precej zanimanja, kar je potem prepričalo tudi potencialne kupce, je povedal vodja programa vinarstva in pivovarstva Uroš Zorn.

Na videz preprosta rešitev je združila mikropivovarništvo z mobilnostjo, obenem pa zagotovila možnost varjenja piva tudi tam, kjer ni zgrajenih poslopij. Foto: Ana Kovač

Ta mikropivovarna, težka 15 ton, lahko mesečno proizvede enajst tisoč litrov piva. Teoretična zmogljivost pivovarne te postavitev je devet tisoč litrov, je še pojasnil Zorn, toda dejanski izkoristek varilnice je odvisen od želene proizvodnje (predvsem lastnosti in števila različnih vrst piva), kar zlasti opredeljuje razpoložljivost posod za fermentacijo in zorenje.

Mkropivovarna CUBE2BREW tehta okrog 15 ton, mesečno pa lahko proizvede enajst tisoč litrov piva. Foto: Ana Kovač

V zabojniku se zgodi vse

Pivovarske procesne posode in posode za vodo so med seboj povezane s skupnim podestom. V prostoru za varjenje piva so varilnica in posodi za vodo, prostor s posodami za fermentacijo in zorenje piva, točilni pult in prostor za hladilnik, kompresor, filtre za vodo in preostale naprave.

Od postavitve na lokacijo s priključkoma za elektriko in pitno vodo ter odtokom odpadnih vod do začetka proizvodnja zadošča že nekaj ur.

V zabojniku poteka tudi nadzor celotnega procesa – torej vsega od surovin do zlatorumene pijače. Raztapljanje sladkorja pa poteka tudi pri proizvodnji brezalkoholnih pijač in sokov, kar pomeni, da CUBE2BREW lahko pomaga tudi pri tem, poudarjajo njegovi snovalci.

Točno ta mikropivovarna CUBE2BREW bo še letos razveseljavala obiskovalce izletniškega jezera pri kenijski prestolnici Nairobi, je razkril Uroš Zorn. Foto: Ana Kovač

Pomirja želodec, sprošča stopala in osvežuje (dokler je v zmernih količinah)

Čeprav bi marsikdo težko pomislil, da bi pivo uporabil še za kaj drugega kot pijačo, ga s pridom uporabljajo tudi v kozmetiki – kot penečo kopel ali balzam za lase ali utrujena stopala.

Pivo je več kot samo priljubljena pijača. Foto: Ana Kovač

V zmernih količinah pomaga pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja, zlasti pri izpiranju ledvic in mehurja ter pomirjanju razdraženega želodca – gotovo še en razlog za užitek ob kozarcu piva (če mu le ne sledi še preveč drugih).