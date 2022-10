Slovenska rešitev, ki pomaga bistveno povečati produktivnost proizvajalcev strojev

V tehnološko zahtevnem in konkurenčnem poslovnem okolju industrijska podjetja iščejo skrite rezerve za izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Eno od takšnih področij je zagotavljanje visoke razpoložljivosti strojev, saj izkušnje kažejo, da lahko s tem produktivnost povečamo tudi za več kot deset odstotkov, stroške vzdrževanja pa lahko znižamo za od 20 do 30 odstotkov.

Četrta industrijska revolucija združuje tehnologije, ki brišejo meje med fizičnim, digitalnim in biološkim svetom.

Korak naprej od interneta stvari? Industrijski internet stvari. Industrijski internet stvari (IIoT) je uporaba pametnih senzorjev in aktuatorjev za izboljšanje proizvodnih in industrijskih procesov. Četrta industrijska revolucija, 4IR ali Industrija 4.0 opredeljuje hitre spremembe tehnologije, industrij ter družbenih vzorcev in procesov v 21. stoletju zaradi vse večje medsebojne povezanosti in pametne avtomatizacije. Del te faze industrijskih sprememb je združevanje tehnologij – od umetne inteligence, urejanja genov do napredne robotike, ki briše meje med fizičnim, digitalnim in biološkim svetom. Glavna ideja pri IIoT je, da pametni stroji niso le boljši od ljudi pri zajemanju in analiziranju podatkov v realnem času, ampak so tudi boljši pri sporočanju pomembnih informacij, ki jih je mogoče uporabiti za hitrejše in natančnejše sprejemanje poslovnih odločitev.

Pri tem delovanju strojev so nam natančni podatki lahko v veliko pomoč, če jih znamo izkoristiti. To je bilo še do pred kratkim tehnično zapleteno in drago, danes pa je s pomočjo digitalizacije procesov in principov Industrije 4.0 ter tehnologij industrijskega interneta stvari in oblačnih storitev bistveno bolj preprosto in ekonomično. Z zagotavljanjem boljše razpoložljivosti strojev je mogoče doseči do deset odstotkov večjo produktivnost.

Več podatkov, manj zastojev in večji zaslužek

19. oktobra bosta Telekom Slovenije in Metronik predstavila podrobnosti platforme IIoT360.

Podatki so pomembni tudi za boljše vzdrževanje ter hitrejšo in cenejšo odpravo napak, pa tudi kot povratne informacije za razvoj inovacij in novih generacij strojev. Industrijska podjetja pridobijo tudi celovit pregled nad obratovanjem strojev, povečajo razpoložljivost s hitrejšim ukrepanjem pri okvarah ter lažje izboljšajo svoje proizvodne in vzdrževalne procese. To prispeva k zmanjšanju zastojev ter višji kakovosti, stabilnosti in stroškovni učinkovitosti proizvodnje.

Inovativna platforma industrijskega interneta stvari

Rešitev za strojegradnike, ki omogoča spremljanje in optimizacijo delovanja strojev na daljavo, je inovativna platforma industrijskega interneta stvari v oblaku IIoT360, ki je rezultat razvojnega sodelovanja med podjetjema Telekom Slovenije in Metronik. Namenjena je spremljanju in optimizaciji delovanja proizvodnih strojev v realnem času.

Podrobnosti platforme IIoT360 bosta Telekom Slovenije in Metronik predstavila v sredo, 19. oktobra, ob 9. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Dogodek je namenjen direktorjem proizvajalcev strojev, tehničnim direktorjem, vodjem vzdrževanja, vodjem razvoja in vsem, ki ste odgovorni za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Platforma IIoT360 omogoča doseganje boljše izkoriščenosti in razpoložljivosti strojev ter hitrejšo in cenejšo odpravo napak, prediktivno vzdrževanje ter natančne povratne informacije, s katerimi je mogoče podpreti inovacijske procese v podjetjih in razvoj novih generacij strojev. S takšno rešitvijo je lažje zagotavljati dodatne storitve ter povečati zadovoljstvo kupcev in izboljšati svojo konkurenčnost, saj je z njo mogoče tudi razviti nove poslovne modele.

Gre za inovativno platformo industrijskega interneta stvari (IIoT) – IIoT360, ki proizvajalcem in uporabnikom strojev zagotavlja zajem, prenos, varno shranjevanje, obdelavo in prikaz podatkov za spremljanje ter optimizacijo delovanja strojev.

Na podlagi natančnih podatkov, ki jih platforma zajema in obdela v pregledne in razumljive informacije, lahko uporabniki rešujejo tudi najzahtevnejše izzive, kot so povečanje razpoložljivosti s preprečevanjem okvar, doseganje optimalnih načinov uporabe, razvojne nadgradnje strojev za večji izkoristek in podobno. Uporabniki si lahko v platformi IIoT360 preprosto ustvarijo tudi posebne prikaze in preglede podatkov zunaj standardnih nadzornih plošč.

Elementi platforme IIoT360

"Arhitektura" platforme IIoT360:

Platformo sestavlja pet vsebinskih modulov, ki so medsebojno povezani, a neodvisni. Tako lahko uporabniki glede na specifične potrebe izberejo, katere bodo uporabljali na začetku, kasneje pa ostale poljubno dodajajo ali odvzemajo.

Osnovni (Core): zagotavlja zajem, pripravo in prenos podatkov v oblak ter njihovo obdelavo v uporabne informacije, ki jih lahko uporabniki izvozijo tudi v poljubne tretje sisteme.

Delovanje strojev (Operational Monitoring): namenjen je spremljanju delovanja strojev, obveščanju o dogodkih na strojih, izračunom KPI, analizam izkoriščenosti in faktorjev izgub ter navodilom in dokumentaciji za uporabo strojev.

Podpora vzdrževanju (Maintenance Support): omogoča celovito podporo vzdrževalnim procesom, vključno z upravljanjem aktivnosti vzdrževalcev, zgodovino obratovalnih podatkov in posegov, alarmiranjem ob zastojih ter dostopnostjo tehnične in vzdrževalne dokumentacije.

Napredna analitika (Advanced Analytics): zagotavlja izdelavo prilagojenih poročil, primerjave obratovanja strojev na različnih lokacijah, hitro raziskovanje in odpravo vzrokov okvar ter je osnova za dodatne storitve strojegradnikov (npr. napredno vzdrževanje).

Umetna inteligenca (AI&ML): namenjena je napovednemu vzdrževanju strojev in naprednejšim uporabnikom, ki jih zanimajo digitalni dvojčki, obogatena resničnost in preostale najnovejše tehnološke rešitve.

Aplikacija deluje v varnem oblaku Telekoma Slovenije in je na voljo prek vseh standardnih spletnih brskalnikov ter ne zahteva dodatne namestitve. Dostopna je na vseh mobilnih napravah in računalnikih.

Podatki za proizvajalce strojev in industrijska podjetja so ločeni. Do njih lahko dostopajo le uporabniki, ki imajo ustrezne pravice. Uporabniki si lahko preprosto ustvarijo tudi posebne prikaze ali preglede podatkov zunaj standardnih nadzornih plošč, saj je aplikacija preprosto nastavljiva.