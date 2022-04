Sladkorno bolezen bomo morda zdravili brez injekcij in zdravil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je z obstoječimi načini zdravljenja obvladovanje sladkorne bolezni zadovoljivo, znanstveniki iščejo nove možnosti, ki bi bile za bolnike manj invazivne in manj obremenjujoče.

Predklinična ameriška študija ameriških znanstvenikov je pokazala, da je sladkorno bolezen mogoče učinkovito zdraviti z ultrazvokom, kar bi (lahko) odpravilo potrebo po jemanju zdravil in invazivnih injekcijah.

Biomedicinski raziskovalci znanstvenega središča družbe General Electric in več ameriških univerz so v znanstveni reviji Nature Biomedical Engineering poročali o študijah na treh živalskih vrstah, ki so pokazale, da je že s triminutno vsakodnevno ciljano obravnavo z ultrazvokom mogoče ohranjati ravni glukoze v krvi na normalni ravni.

Upajo, da bodo spodbudne rezultate dobili tudi pri že začetih zgodnjih preizkusih na ljudeh ter da bo obvladovanje in zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 brez zdravil postalo realnost. A pot je še dolga – tudi če se bo metoda dokazala pri obvladovanju ali celo odpravljanju sladkorne bolezni pri ljudeh, je zanjo še vedno potrebno usposobljeno osebje, zato še ne smemo pričakovati, da bi se na ta način bolniki lahko kmalu sami zdravili doma.

Ključ je v ciljanem obsevanju z ultrazvočnimi pulzi

Z ultrazvokom so obsevali specifične grozde živčevja v jetrih pri miših, podganah in prašičih. Metoda pFIS (peripheral focused ultrasound stimulation) je neinvazivna in omogoča zelo natančno usmerjanje ultrazvočnih sunkov na točno določena tkiva z živčnimi končiči.

Običajne metode z elektrodami namreč niso najprimernejše za obravnavo dela jeter, kjer je živec, odgovoren za posredovanje informacije o glukozi v možgane, ker je živčevje tam predrobno za uspešno ciljanje na ta način.

Sladkorna bolezen tipa 2 je zelo razširjena bolezen, ki lahko pripelje do številnih drugih bolezni in težav, kot so odpoved ledvic, srčni infarkt, možganska kap, slepota …