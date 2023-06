Slaba novica za vse, ki z interneta "vlečejo" filme, TV-serije, igre

Z ukinitvijo priljubljenega spletnega portala RARBG je na tako imenovani piratski sceni zazijala velika luknja. RARBG je bil namreč znan po tem, da je izdajal visokokakovostne (piratske) različice filmov in TV-serij, ekipa v ozadju pa je bila tudi izredno ažurna. Sveže vsebine so se na spletni strani namreč pojavile zelo hitro po uradni izdaji.

Po petnajstih letih delovanja se nepričakovana ugaša spletni portal RARBG. Šlo je za eno najbolj obiskanih in tudi najbolj cenjenih spletnih strani s piratskimi filmi, televizijskimi serijami, videoigrami in drugimi vsebinami. Upravljavci RARBG so kot razlog za zaprtje portala navedli nevzdržne razmere, v katere so jih potisnile pandemija bolezni covid-19, vojna v Ukrajini in inflacija.

V sredo so se po družbenih omrežjih in spletnih forumih kot gobe po dežju začele pojavljati objave zgroženih uporabnikov, ki so čez noč ostali brez najljubšega vira brezplačnih (in nezakonitih, to je treba poudariti) filmov, televizijskih serij, računalniških iger ter drugih zabavnih in uporabnih vsebin.

Spletna stran RARBG je ob obisku namreč začela prikazovati obvestilo administratorjev, da so sprejeli odločitev o ukinitvi portala. V to jih ni prisilila grožnja multimedijske industrije s sodiščem, s katerimi imajo pogosto opravka upravljavci tovrstnih spletnih strani, temveč so podlegli okoliščinam, ki so v zadnjih dveh letih krojile dogajanje v svetu.

Sporočilo na spletni strani rarbg.to Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kot so zapisali v zgornjem sporočilu, ki je danes edina preostala vsebina na naslovu rarbg.to, sta bili zadnji dve leti za ekipo v ozadju peklenski. Nekateri člani so umrli zaradi bolezni covid-19, drugi še vedno čutijo hude posledice prebolevanja in tako rekoč ne morejo delati. Na delovanje portala je vplivala tudi vojna v Ukrajini, v katero so nekateri administratorji RARBG aktivno udeleženi in se borijo na obeh straneh. Enega od smrtnih udarcev je spletni strani zadala tudi inflacija ter z njo povezani rastoči stroški elektrike in najema podatkovnih centrov. Delovanja RARBG ne morejo več financirati iz lastnega žepa, zato so soglasno sklenili, da spletno stran ugasnejo, so še zapisali in dodali, da jim je žal.

Prehitel je veliki The Pirate Bay

RARBG je bil po podatkih Torrentfreaka, najbolj znanega medija, ki pokriva spletno piratstvo, zadnja leta eden od petih najbolj obiskanih portalov s torrenti oziroma tako imenovanimi magnetnimi povezavami, ki omogočajo identifikacijo ter prenos večpredstavnostnih (in drugih) vsebin z drugih računalnikov. Po obiskanosti je prehitel celo The Pirate Bay, verjetno najbolj znano piratsko spletno stran vseh časov.

Nekateri uporabniki opozarjajo, da so trenutno sicer še vedno mogoči prenosi filmov, TV-serij, iger in drugih vsebin z drugih domen oziroma tako imenovanih zrcaljenih (mirror) spletnih strani, ki uporabljajo ime RARBG, vendar je hitrost prenašanja zelo majhna, prenosi se občasno niti ne zaženejo.