Skrivnost znanega nebotičnika: prikrivali so veliko grožnjo

Arhitekti in lastniki ene najbolj prepoznavnih stolpnic v panorami Manhattna, z nebotičniki posejanega osrednjega dela New Yorka, so skoraj dvajset let skrivali izredno skrivnost. Newyorčani namreč dolgo niso vedeli, da je 279 metrov visoka stolpnica Citigroup Center ogrožala njihova življenja. Popravili so jo na skrivaj in imeli veliko srečo, saj so se za las izognili potencialni katastrofi.

Stolpnica Citigroup Center oziroma Citicorp Center, kot se je imenovala takrat, je bila ob odprtju leta 1977 z 279 metri deveta najvišja stavba na svetu. V nebotičniku, ki zaradi strehe s 45 stopinjskim naklonom na Manhattnu izstopa še danes, je imela sedež ameriška investicijska banka Citibank.

Glavna posebnost nebotičnika Citigroup Center (znan je tudi po naslovu 601 Lexington) je njegova strmo poševna streha. Foto: Wikimedia Commons

Ob izrazito poševni strehi je bilo še ena posebnost stolpnice njeno nenavadno ozko s stebri podprto vznožje. Zaradi takšne oblike so v zgradbo vgradili 400-tonski stabilizacijski blažilnik, ki je stolpnici pomagal kljubovati vetru in tresljajem. Citigroup Center je bil prvi nebotičnik v ZDA s takšnim blažilnikom.

Temelji nebotičnika Citigroup Center so bili ozki zaradi zahtev bližnje luteranske cerkve, ki se je v primeru, da bi šlo za klasični nebotičnik, ne bi več videlo z ulice. Foto: Getty Images

Junija 1978 se je izkazalo, da načrtovalci nebotičnika niso upoštevali učinka diagonalnih vetrov, ki zgradbe obremenjujejo iz severovzhoda, severozahoda, jugovzhoda in jugozahoda.

To je odkrila študentka arhitekture Diane Hartley, ki je svojega mentorja, ta je bil sodelavec prvega načrtovalca stabilnosti Citigroup Centra Williama LeMessurierja, opozorila, da se lahko nebotičnik ob dovolj močnem vetru prevrne.

Citigroup Center velja za enega najbolj "klasično" newyorških nebotičnikov. Danes je v lasti nepremičninske družbe Boston Properties. Foto: Wikimedia Commons

LeMessurier je opozorilo vzel resno in ugotovil, da je bilo upravičeno. Neurje z dovolj silovitim vetrom, ki bi lahko resno ogrozil nebotičnik, se je nad New York v povprečju zgrnilo vsakih 55 let, je izračunal.

A to je držalo zgolj v primeru, da med neurjem ne bi zmanjkalo elektrike, ki je poganjala stabilizacijski blažilnik. Brez njega bi lahko Citigroup Center prevrnilo malce šibkejše neurje. Takšna so New York v povprečju prizadela vsakih 16 let.

To pomeni, da bi bilo vsako leto 6,25 odstotka možnosti, da se 279-metrska stolpnica poruši in uniči dobršen del Manhattna.

Manhattan v temi med orkanom Sandy leta 2012. Zaradi divjanja neurja je zmanjkalo elektrike. Foto: Reuters

Citigroup Center so začeli popravljati takoj in predvsem na skrivaj. Načrt za ojačanje temeljev nebotičnika so razkrili zgolj newyorški policiji, ki jim je pomagala vzpostaviti načrt evakuacije bližnjih ulic v primeru, da bi šlo kaj močno narobe, in lokalnemu Rdečemu križu, ki je v pripravljenost poslal 2.500 prostovoljcev.

Od junija do konca avgusta 1978 je bil projekt ojačitve temeljev stolpnice približno na polovici, ko so se razmere močno zaostrile: proti New Yorku je potoval tropski orkan četrte stopnje Ella.

Orkan Ella v nasprotju s prvotnimi napovedmi tako rekoč ni povzročil materialne škode ali smrtnih žrtev. Foto: Reuters

New Yorku in z njim Citigroup Centru je bilo na srečo prizaneseno, saj se je orkan le nekaj ur pred stikom s kopnim obrnil nazaj proti Atlantskemu oceanu.

Javnost za skrivnost ikoničnega nebotičnika, ki se je za mišjo dlako izognil potencialno zelo veliki katastrofi, ni izvedela vse do leta 1995. Takrat je prikrito nevarnost izdal ameriški medij The New Yorker.

