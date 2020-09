Skrivna orožja uspešnih ljudi

Huawei ima enega najbolj prilagodljivih operacijskih sistemov in ker uporabniki cenijo svoj telefon po tem, kako dober fotoaparat ima in katere aplikacije lahko uporabljajo, je zelo verjetno, da boste s Huaweijem začutili čisto veselje.

Njihovi telefoni se lahko pohvalijo s svojim e-poštnim odjemalcem, brskalnikom in koledarjem, uporabniki pa imajo na voljo tudi zelo dobro založeno trgovino z aplikacijami in vrhunski iskalnik za aplikacije, ki jih ni v trgovini.

Med drugim je mogoče naložiti veliko najljubših aplikacij, kot so Amazon, TikTok, Adidas Running, SnapChat, PicsArt in vedno vroči Fortnite. Huaweijev nov iskalnik aplikacij Petal Search predstavlja pravo prelomnico v uporabi pametnega telefona.

S pravimi aplikacijami za organizacijo vsakdanjega življenja lahko s svojim Huaweijem uspešno zakrmarite med vsemi opravki, nalogami, sestanki, zapiski in idejami.

Top aplikacije za organizacijo življenja

Solid Explorer File Management

O tem ne razmišljamo pogosto, a kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste večkrat naložili isti jedilnik svoje najljubše restavracije? Dokumenti na telefonu so lahko prava zmešnjava, razen če imate čas in jih stalno lepo urejate. Verjetno ga nimate.

Solid Explorer pa ustvari nekakšen vmesnik znotraj telefona, ki vse dokumente uredi, tako da je potem uporaba bolj prijazna in intuitivna. Videti je kot urejevalnik vsebine na osebnem računalniku. Je zelo poenostavljen in veliko manj okoren od drugih urejevalnikov do zdaj. S tem pripomočkom si boste občutno olajšali uporabo svojega Huaweija, še posebej, ko boste ugotovili, da lahko popolnoma prilagodite videz aplikacije in način sortiranja dokumentov, ki jih je mogoče enostavno povleči v želeno mapo.

Click Me

Pametni telefon nas je malce razvadil, saj imamo z njim v žepu ob sebi vedno vrhunskega organizatorja, koordinatorja in pomočnika. Vedno nam pomaga, da smo še učinkovitejši, hkrati nas v kakšni čakalnici ali zvečer malce zamoti, sicer pa se trudi, da nam je lažje v življenju.

Aplikacija Click Me je še posebej zelo priročna, saj nam omogoča, da si dobesedno z enim klikom nastavimo razne opomnike. Uporablja kombinacijo prepoznavanja glasu in klikov, tako da je pisanje opomnikov z njo resnično poenostavljeno. Kmalu bo Click Me opremljen z virtualnim asistentom za še boljšo pomoč.

Wifi Map

Wifi Map naredi točno tisto, kar od njega pričakujete. Pove vam, kje je na voljo brezžična povezava s spletom. To je aplikacija črpa podatke od uporabnikov in ustvari zemljevid, kjer ljudje natančno določijo, kje so lahko dostopali do brezplačnega WiFi-ja. To je res odličen način za dostop do interneta, ko ste nekje zunaj ali v tujini. Še posebej priročna je, če želite zagnati posodobitev, prenesti nekaj ali uporabiti kakšno drugo apliakcijo.

Any.do

Any.do je nagrajena aplikacija, ki jo uporabljajo milijoni ljudi. S to aplikacijo boste postali bolj usklajeni s svojim delovnim dnem, naredili bose več in imeli več časa za svoje zasebno življenje. Poleg tega pa se aplikacija lepo poveže z vsemi vašimi napravami in vam tako omogoča popoln nadzor nad vsem, kar počnete v življenju. V aplikaciji lahko dodajate opomnike, sestanke in naloge, ki jih lahko med seboj ločite po lokacijah. Omogoča pisanje nakupovalnih listkov in vam nas sploh omogoča, da se osredotočite na stvari, ki so pomembne.

Strokovni izbor najboljših aplikacij

AppGallery je uradna trgovina za distribucijo aplikacij na Huawei napravah. Trgovina odpira vrata v svet kakovostnih aplikacij, ki v polnosti izkoriščajo edinstvene sposobnosti naprav Huawei – na primer HiAi in edinstvene zmogljivosti povezovanja, hranjenja datotek ter varnosti, kot tudi aplikacije, na katere so se uporabniki navadili in jih vzljubili.

V AppGallery so aplikacije razvrščene v 18 kategorij, iskanje pa je preprosto in pregledno. V kolikor uporabnik v trgovini AppGallery ne najde aplikacije, jo lahko doda na "seznam želja" in ko bo aplikacija na voljo za prenos, bo dobil obvestilo. Prav tako je določene aplikacije, ki niso v trgovini AppGallery, mogoče prenesti z uradnih spletnih strani ali z iskalnikom Petal Search.

Veliko najbolj priljubljenih aplikacij, ki niso na voljo v AppGallery, je na voljo prek Petal Search. Prenesete lahko Twitter, Zoom, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Netflix, Spotify, Discord, Amazon Prime Video in Twitch. Huawei pospešeno dela na povečanju števila najboljših aplikacij, vključno z najpopularnejšimi globalnimi aplikacijami, kot sta Booking.com in Deezer ter z lokalnimi aplikacijami, kot so Siol.net, Valu, Moj Petrol, Na poti, Moje kartice in mnoge druge.

Trgovina AppGallery je varna platforma za distribucijo aplikacij. Število varnostnih pregledov, ki jih je Huawei izvedel na AppGallery, je z vidika uporabnikov dokaz, da je platforma neverjetno varna. Pri Huaweiju dajejo velik poudarek zasebnosti in varnosti, AppGallery pa se drži strogih standardov, vključno s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Na voljo je tudi starševski nadzor in center za zasebnost, kjer lahko svoje podatke upravljate v realnem času.

Vaše okno v svet aplikacij

S Petal Search lahko po spletu iščete slike, videoposnetke, novice in kar koli drugega. Privzeto uporablja Bingov iskalnik. Vendar pa za uporabnike telefonov Huawei deluje tudi kot preprost način namestitve aplikacij iz neuradnih virov, kot sta APKMirror in APKPure.

Z njim lahko iščete manjkajoče aplikacije in jih nato namestite neposredno iz aplikacije, ne da bi vam bilo treba ročno krmariti do zunanjih virov. Uporabite ga lahko celo za posodobitev obstoječih aplikacij. Iskalnik Petal Search je na voljo v Huaweijevi galeriji aplikacij AppGallery, zato ga preprosto poiščite tam in ga prenesite tako kot katero koli drugo aplikacijo na telefonu Huawei.

Najlažji način za dostop do katere koli aplikacije je samo vnos besedila v iskalno polje na vrhu aplikacije. Dotaknete se lahko zavihka "aplikacije" ter tako poiščete samo aplikacije za prenos, ne pa splošnih spletnih rezultatov ali slik.

Ko iščete aplikacijo in pritisnete "enter", se prikaže seznam rezultatov, vključno z ustreznimi aplikacijami iz številnih zunanjih virov. Na enem mestu so lahko različna mesta za prenos APK-jev in Huaweijeva galerija aplikacij. Mimogrede, ko smo iskali Facebook, je bil vir prenosa aplikacije sam Facebook, zato vam za to sploh ni treba iti prek "tretje" stranke.

Če želite namestiti želeno aplikacijo, se preprosto dotaknite možnosti "namesti", nato pa vas Petal odpelje do vira in takoj začne prenos. Prikaže se pojavno sporočilo, v katerem vas vpraša, ali želite dovoliti Petal Search, da namesti aplikacijo, in potrditveno polje, v katerem morate Huawei prositi, da pred namestitvijo preveri morebitna varnostna tveganja za prenos aplikacije. Ko jo prenesete, jo lahko uporabljate kot običajno. Postopek je precej preprost in vam omogoča, da pridobite skoraj vsako aplikacijo, ki jo potem prek Petal Search tudi posodabljate. Če odprete Petal Search in se na dnu dotaknete zavihka "Jaz" oziroma "Me", se prikaže možnost "Prenosi", kjer je mogoče posamično posodobiti katero koli aplikacijo s seznama.