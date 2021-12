Škandalozno razkritje: priljubljena aplikacija prodaja lokacije vaših otrok

Med kupci velikih količin geolokacijskih podatkov, ki jih med drugim proizvajajo tudi milijoni uporabnikov aplikacije Life360, so korporacije, ki se ukvarjajo z obdelavo velikih svežnjev podatkov (Big Data), oglaševalci, neredko tudi vladne agencije in tudi morebitni drugi akterji, ki imajo s tovrstnimi podatki morda nečedne namene.

Med kupci velikih količin geolokacijskih podatkov, ki jih med drugim proizvajajo tudi milijoni uporabnikov aplikacije Life360, so korporacije, ki se ukvarjajo z obdelavo velikih svežnjev podatkov (Big Data), oglaševalci, neredko tudi vladne agencije in tudi morebitni drugi akterji, ki imajo s tovrstnimi podatki morda nečedne namene. Foto: Unsplash

Aplikacija Life360 zase razglaša, da je eden od sodobnih branikov varnosti družin in predvsem njihovih najmlajših članov. Zaupa ji več kot 33 milijonov ljudi po vsem svetu, uporabnike ima tudi v Sloveniji. Toda najnovejše poročilo razkriva, da vodstvo podjetja Life360, ki razvija istoimensko aplikacijo, zelo natančne geolokacijske podatke družin in otrok prodaja ducatu javnosti neznanih prekupčevalcev z osebnimi podatki, ti pa jih nato prodajo vsakemu, ki je zanje pripravljen plačati. Life360 tega ne zanika, temveč to upravičuje z argumentom, da je na trgu treba preživeti.

Družinska aplikacija Life360 je uporabnikom pametnih telefonov na voljo že od leta 2008. Srž aplikacije je spremljanje lokacije uporabnikov, s katerimi smo povezani. Največkrat gre za družinske člane, zelo pogosto predvsem otroke in mladostnike.

Aplikacija je bila v preteklosti večkrat nagrajena, ker naj bi lokacijsko tehnologijo uporabljala na do družin prijazen in zelo praktičen način, pa tudi kritizirana - očitali so ji, da je lahko preveč invazivna in da odpira vrata zlorabam oziroma mladim krati pravico do zasebnosti.

Aplikacija Life 360 uporabnikom omogoča, da prek navigacije GPS v živo spremljajo lokacijo svojih najbližjih, prejmejo sporočila, ko prispejo na cilj (šola, služba) ali domov, in pošljejo signal za pomoč v sili. Med bolj priljubljenimi funkcijami je tudi spremljanje sloga vožnje (najpogosteje) otrok, ko ti postanejo mladi vozniki. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Občutljive podatke lahko v kremplje dobi vsak, ki ima denar

Najnovejše poročilo, ki ga je v ponedeljek objavil portal The Markup - vodstvo podjetja Life360 njegovih izsledkov v splošnem ni zanikalo, so pa opozorili, da naj bi bila vsebina poročila ponekod zavajajoča -, bo marsikaterega uporabnika najverjetneje prisililo v razmislek, ali je aplikacijo Life360 sploh še vredno imeti na pametnem telefonu.

Life360 natančne geolokacijske podatke o svojih uporabnikih - kje so, kdaj so tam, kje se najpogosteje gibljejo - že leta prodaja tako imenovanim podatkovnim posrednikom, ti pa jih nato prodajo tako rekoč komurkoli, ki izkaže zanimanje. Kupci teh podatkov so med drugim tudi vladne institucije. Kdo so podatkovni posredniki, ki jih omenja poročilo, ni znano. Life360 njihovih imen ne razkriva, so jih pa pripravljeni razkriti, če bi od njih to v prihodnje zahtevala zakonodaja.

Life360 je, tako trdi The Markup, domnevno celo eden največjih virov za večmilijardno industrijo, to je celotno svetovno trgovino z geolokacijskimi podatki. Še bolj škandalozno pa je, da Life360 podatkov, ki jih prodaja posrednikom, po ugotovitvah portala ne anonimizira dovolj rigorozno. To pomeni, da bi bilo z ustrezno obdelavo in analizo teh podatkov mogoče ugotoviti identitete uporabnikov aplikacije Life360.

Portal The Markup je poročilo o prodaji geolokacijskih podatkov sestavil s pomočjo nekdanjih zaposlenih v podjetju Life360 in nekdanjih sodelavcev podatkovnih posrednikov, ki od Life360 kupujejo podatke o gibanju uporabnikov. Fotografija je simbolična. Foto: Unsplash

Katere vrste podatkov Life360 prodaja naprej?

Po poročanju The Markup gre med drugim za:

- deljenje trenutne lokacije z drugimi uporabniki,

- dva dni zgodovine lokacije,

- iskanje najboljše poti do želene lokacije,

- poročila o vožnji družinskih članov,

- stanje napolnjenosti baterije.

Prodaja podatkov je za Life360 zelo pomemben vir prihodkov. Samo v letu 2020 so s tem poslovnim modelom pridobili 16 milijonov ameriških dolarjev, kar je predstavljalo petino vseh lanskih prihodkov podjetja. Dodatnih šest milijonov dolarjev so zaslužili s partnerstvom s podjetjem Arity, ki se ukvarja z analizo osebnih podatkov.

Life360 prodajo podatkov o lokacijah uporabnikov upravičuje z argumentom, da je na trgu treba preživeti in da lahko na ta način uporabnikom zagotavljajo brezplačno uporabo aplikacije. Opozorili so tudi, da zgodba portala The Markup v osnovi sicer drži, a naj bi bila polna lukenj in netočnosti, zato že pripravljajo uraden odziv. Na fotografiji soustanovitelj podjetja Life360 Alex Haro. Foto: Guliver Image

Life360 sicer nikoli ni skrival, da prodaja osebne podatke uporabnikov. V sami aplikaciji je že nekaj časa mogoče vklopiti nastavitev zasebnosti, ki podjetju Life360 preprečuje prodajo uporabnikovih podatkov, to pa je bilo tudi vselej navedeno v pogojih uporabe aplikacije Life360.

Toda tam ne piše nič o tem, da lahko podatke uporabnikov, ki so po navedbah The Markupa slabo anonimizirani in jih je morda mogoče povezati z njihovimi pravimi identitetami, prek javnosti neznanih posrednikov kupi praktično vsak, ki to želi.

Podjetje Life360 je pred kratkim kupilo podjetje Tile, proizvajalca istoimenskih obeskov za ključe in druge osebne predmete, ki oddajajo signal o trenutni lokaciji in tako preprečujejo, da bi jih izgubili oziroma založili. Life360 uporabnikom že zagotavlja, da geolokacijskih podatkov o obeskih Tile ne bo prodajal naprej.

Preberite tudi: