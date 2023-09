Še to jesen na ljubljanske avtobuse tudi samo s plačilno kartico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predvidoma (in še neuradno) bo od konca oktobra na ljubljanskih mestnih avtobusih plačilo vozovnice mogoče tudi zgolj s plačilno kartico.

Rešitev, ki je po zagotovilih njenih snovalcev povsem plod slovenskega znanja, so skupaj razvili družba Margento, kartična hiša Mastercard, mestni prevoznik LPP, Mestna občina Ljubljana in kot partner za procesiranje plačil Nova ljubljanska banka.

Poslovni direktor pri Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek Foto: Srdjan Cvjetović

Nova možnost, ne nadomestna

Ljubljana se bo tako pridružila približno 250 mestom, ki omogočajo neposredno plačevanje javnega potniškega prevoza s plačilnimi karticami.

»Nova rešitev neposrednega plačevanja s plačilnimi karticami je komplementarna mestni kartici Urbana in nikakor ne njeno nadomestilo,« je ob tem poudaril poslovni direktor pri Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek.

Za redne uporabnike prenovljena aplikacija Urbana

»Mestna kartica Urbana ponuja veliko več kot samo plačevanje mestnega avtobusa,« je izpostavil podžupan Mestne občine Ljubljana Rok Žnidaršič.

Podžupan Mestne občine Ljubljana Rok Žnidaršič Foto: Srdjan Cvjetović

Pritrdil mu je namestnik direktorja LPP (Ljubljanski potniški promet) Rok Vihar: »Najobsežnejša digitalna rešitev za redne uporabnike ljubljanskih mestnih avtobusov in drugih storitev ljubljanske mestne mobilnosti ostaja prenovljena in nadgrajena mobilna aplikacija Urbana, ki jo je že preneslo okrog 40 tisoč uporabnikov, to je polovica običajnega dnevnega števila potnikov.

S plačilno kartico kot z mobilno denarnico Valu

Nakup vozovnice s plačilno kartico (sprva) ne bo enakovreden nakupu vozovnice s fizično ali virtualno Urbano (prek aplikacije), ki v prvi coni mestnega prometa omogoča uporabo mestnega avtobusa 90 minut po prvi validaciji.

Namestnik direktorja LPP Rok Vihar Foto: Srdjan Cvjetović

»Nakup s plačilno kartico bo enakovreden nakupu z mobilno denarnico in aplikacijo Valu, torej bo veljal za eno vožnjo v avtobusu, kjer je bil nakup opravljen,« je pojasnil Vihar in dodal, da tri četrtine potnikov ljubljanskega mestnega potniškega prevoza pride na svoj cilj z eno samo vožnjo in brez prestopanja.

Nova rešitev poudarja preprostost in večjo dostopnost

Spomnil je tudi, da nova aplikacija Urbana omogoča prostorsko in časovno neodvisno polnjenje virtualne kartice Urbana s plačilno kartico in tudi takojšen prenos sredstev s plastične na virtualno Urbano ter tako predstavlja najpopolnejšo rešitev.

Pomočnik člana uprave NLB Simon Steinman Foto: Srdjan Cvjetović »Nakup vozovnice s plačilno kartico je namenjen predvsem tistim, ki jim je pomembna preprostost, in tistim, ki se z ljubljanskimi mestnimi avtobusi vozijo le občasno«, je dejal Gabrovšek, Vihar pa je dodal, da je »ključen korak nove plačilne rešitve povečevanje dostopnosti mestnega potniškega prometa«. Pomočnik člana uprave NLB Simon Steinman je ob uvedbi nove rešitve povedal, da s tem dokazujejo, da niso tu zaradi ohranjanja obstoječega stanja, temveč zato, da ponujajo nove storitve.

V petnajsto leto z Urbano, ki postaja vedno bolj virtualna

S kartico Urbana plačujemo ljubljanske mestne avtobuse od leta 2009, ko so opustili gotovinsko plačevanje. »Takrat so nas svarili, da bo ukinitev gotovinskega plačevanja sprožila velik upor, a se to ni zgodilo,« se spominja Vihar. »Zdaj ne bomo več nalagali sredstev na plastične kartice, temveč virtualne.«

Direktor podjetja Margento R&D Žiga Schmidt Foto: Srdjan Cvjetović

Direktor razvojne družbe Margento R&D Žiga Schmidt je izpostavil zadovoljstvo uporabnikov ob prenovljeni aplikaciji Urbana. »To je toliko pomembnejše, ko vemo, da slovenskim uporabnikom ni navada hvaliti nove izdelke in storitve, zato smo pozitivnih odzivov še toliko bolj veseli.«

Dobra praksa finske prestolnice

Gabrovšek je pokazal tudi mestna kolesa, ki jih uporabljajo na Finskem (in še nekaterih evropskih državah) in so zelo preprosta za uporabo, saj jih lahko uporabljamo že samo s plačilno kartico. »Nobenih registracij, prijav, aplikacij, nič – za začetek vožnje je dovolj tapniti kartico, za konec vožnje dalj časa zadržati zavoro, cena pa je 15 centov na minuto,« je pokazal na primeru.

Mestno kolo Freebike je primer dobre prakse preproste in do uporabnikov prijazne rešitve mestne mobilnosti. Foto: Srdjan Cvjetović

"Pri Mastercardu povezujemo partnerje v kompleksne sisteme, ki so za uporabnike zelo preprosti zaradi preproste uporabniške izkušnje," je še povedal Gabrovšek.