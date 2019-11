Samsungovi telefoni Galaxy S10 in Galaxy Note 10 programsko najpodobnejši do zdaj

Samsung je z zadnjo programsko nadgradnjo pametnih telefonov Samsung Galaxy S10+, S10 in S10e, ki jo že prejemajo tudi uporabniki v Sloveniji, omogočil še nekatere funkcije, ki jih je do zdaj zagotavljal samo v seriji pametnih telefonov Galaxy Note 10.

Ena izmed teh funkcij je Auto Hotspot, ki po začetni namestitvi omogoča samodejno vzpostavitev dostopne točke za druge Samsungove naprave, če so prijavljene z istim Samsungovim ali družinskim računom. Dodani so tudi nasveti za odpravljanje težav ter opozorili v zvezi z varnostjo in stabilnostjo brezžične povezave Wi-Fi.

Posodobljena je tudi galerija, predvsem iskanje po ključnih besedah in prek priporočil za vsebine iz multimedijskih aplikacij, so še sporočili iz slovenske podružnice Samsunga.

Oktobra za manj tresoče videe in boljše selfije v temi

Že z oktobrsko programsko posodobitvijo so na pametne telefone serije Samsung Galaxy S10 prišle nekatere funkcije serije Note 10, predvsem tiste za ustvarjanje in vizualno izražanje.

Od takrat je mogoče videoposnetke nadgraditi s smeški razširjene resničnosti, funkcija Super stabilnost pa odpravi tresenje pri njihovem snemanju. Izboljšani nočni način fotografiranja pomaga predvsem pri selfijih ob pomanjkljivi svetlobi.

Vedno manjše razlike, v pričakovanju enajstk

Čeprav bodo nekateri menili, da te spremembe zadevajo manjši krog uporabnikov, je zanimivo, da Samsung že drugič letos s programskima nadgradnjama zmanjšuje razliko v funkcionalnosti med svojima dvema najzmogljivejšima serijama pametnih telefonov.

Medtem pa počasi že prihajajo govorice in neuradni namigi o naslednji paradni seriji Samsungovih pametnih telefonov. To je serija Galaxy S11, ki jo pričakujemo na svetovnem kongresu mobilnih komunikacij (Mobile World Congress) zadnji teden februarja ali morda kakšen teden prej na ločenem predstavitvenem dogodku. Glede na namige bo sprememba večja, kot je bila med desetkami in devetkami, zato se bomo z veseljem prepričali, ali to drži.