Samsungovi najnovejši desetki sta se predstavili Sloveniji #video

Na zadnji dan predprodaje, ki se je začela na dan svetovne predstavitve v New Yorku, ter en dan pred začetkom redne prodaje pri mobilnih operaterjih in pooblaščenih prodajalcih je podružnica Samsunga v Sloveniji uradno predstavila svoja najnovejša pametna telefona iz serije Galaxy Note10.

Sedem od desetih so plusi

Že to, da sta v tokratni seriji Note prvič dva telefona, je pravzaprav ena od največjih novosti, je dejal vodja marketinga v Samsungu Slovenija Tomaž Semič. V dozdajšnjih serijah Galaxy Note je bil namreč vsakokrat samo en telefon.

Slovenski prednaročniki se večinoma odločajo za zmogljivejši model v dvojčku Galaxy Note10, je povedal Purkart. "Približno 70 odstotkov prednaročnikov je izbralo Note10+, glede barv pa skoraj enakomerno vsa prednaročila delita prelivna barva avra sij in črna," je še povedal Purkart, ki je s posebnim veseljem izpostavil, da je približno vsak deseti naročnik izbral (še dražji) Note10+ z dodatnim vgrajenim pomnilniškim prostorom.

Zvestoba in pripadnost

"Zavedamo se sicer, da med prednaročniki prevladujejo tisti, ki so naklonjeni najzmogljivejšim pametnim telefonom, zato se bodo v prodaji ta razmerja gotovo spremenila," se zaveda Purkart, a vendarle računa, da bosta manjši Note10 in njegov barvni nabor prepričala tudi čim več dam.

"Uporabniki pametnih telefonov Note so zelo zvesti in pripadni," je tudi letos povedal Semič. "Kdor se enkrat navadi na Note in predvsem na prednosti, ki jih prinaša njegovo pisalo S-Pen, alternative ne išče več."

Z vezavo naročniškega razmerja ugodneje

Oba telefona serija Samsung Galaxy Note10 bosta od jutri v redni prodaji, prav tako tudi vsa pripadajoča dodatna oprema, vključno s 45-vatnim hitrim brezžičnim polnilcem, ki je združljiv z novima telefonoma Note10.

Nabavna cena teh telefonov je v povezavi z vezavo naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju (tudi Telekomu Slovenije) lahko nekoliko nižja od priporočenih maloprodajnih cen, ki so 949 evrov za Galaxy Note10, 1.099 evrov za osnovno konfiguracijo Galaxy Note10+ (256 gigabajtov shrambnega prostora) in 1.199 evrov za okrepljeni Galaxy Note10+ s 512 gigabajti shrambnega prostora.