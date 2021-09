Samsung postavlja nov standard mobilnih izkušenj z zmogljivimi zložljivimi pametnimi telefoni

Mobilni telefoni so postali del naših življenj. Težko si predstavljamo življenje brez njihove prisotnosti. S preprostih prenosljivih telefonov so se razvili v večopravilni pripomoček, kar je korenito spremenilo način, kako ljudje komuniciramo, delamo, se družimo, organiziramo in se zabavamo. Do danes so se razvili do te mere, da so postali komunikacijske naprave z močjo najsodobnejših računalnikov, ki nam poleg prvotne enostavnejše komunikacije omogočajo mnogo več.

Poleg preproste dosegljivosti, tudi prek videoklepeta, uporabljamo mobilne telefone tudi za ustvarjanje skorajda profesionalnih fotografij in snemanje videov, pošiljanje sporočil, brskanje po svetovnem spletu, spletno bančništvo, spletno nakupovanje in plačevanje, poslušanje glasbe in gledanje videovsebin, navigacijo, ko smo na poti, delo na daljavo, budilko, opomnike, celo za svetilko, in še bi lahko naštevali.

Možnosti uporabe pametnega telefona so z zložljivimi telefoni Samsung še napredovale

Samsung postavlja nov standard mobilnih izkušenj s premijskimi in zmogljivimi zložljivimi pametnimi telefoni, narejenimi s spretnostjo in vrhunskimi inovacijami, ki jih uporabniki telefonov Samsung obožujejo in pričakujejo. Tretja generacija teh naprav, ki so vodilne v kategoriji, vključuje ključne izboljšave – zdaj so bolj vzdržljive in nudijo bolj optimizirane zložljive izkušnje kot kadarkoli do slej. Od prepoznavnega dizajna do poglobljene zabave.

Nova oblika zložljivih telefonov, ki jih predstavljajo pri Samsungu, postavlja nove standarde v rabi telefona za večopravilnost, hitrost dela, uživanje ob gledanju videovsebin, igranju iger, poslušanju glasbe … Zdaj je vse to prišlo do pravega izraza.

Galaxy Z Flip3 5G − telefon, s katerim boste opaženi

Foto: Bojan Puhek Z FLip3 opolnomoča uporabnike, da se izrazijo z vitkim dizajnom in premijskimi funkcijami. Z novimi stilskimi obročkastimi držali ter ovitki s trakci, s katerimi je še lažje držati in zložiti telefon, je Z Flip3 resnično naprava za izražanje pravega jaza.

Velika prednost zložljivega telefona je v njegovi majhnosti, ko je ta zložen. Ko pa ga odprete, je velik kot večina pametnih telefonov. Z njim vam nikoli ne bo treba skrbeti, da ga ne bi mogli pospraviti v katerikoli žep. Večina se nas srečuje z izzivom, ko želimo svoj pametni telefon pospraviti v žep svoje torbe. A marsikateri žep je za to premajhen. Galaxy Z Flip3 pa je tako majhen, da ga zloženega zlahka pospravite v žep vaših najožjih kavbojk, pri tem pa preostane še nekaj prostora. Njegova oblika preseže vsa pričakovanja. Z izbiro svoje barve pa pokažite delček sebe. Naj vas pritegnejo elegantni odtenki, od fantomske črne, kremne pa vse do nežnih pastelnih barv.

Enostaven za rokovanje v vsakem trenutku

Na novo zasnovan 1,9-plačni zunanji zaslon je zdaj štirikrat večji, kar olajša pregled vsebine, da vam ni treba za vsako obvestilo odpirati telefona. Uporabniki lahko pregledujejo svoj urnik, preverijo vreme in spremljajo svoj dnevni števec korakov z novimi vtičniki za zunanji zaslon ali pa uskladijo ozadje zunanjega zaslona z barvo naprave za ujemajoč videz.

Fotografirajte in snemajte enostavnejša kot kadarkoli prej

Z Flip3 je ustvarjen, da ponudi uporabnikom najboljše zmogljivosti za zajem in deljenje spominov. S fotoaparatom, ki je opremljen z nekaterimi od najnovejših funkcij, lahko uporabniki zajamejo še bolj dih jemajoče selfije. Zajemite hitre fotografije ali posnemite videe neposredno z dvojno zadnjo kamero.

Telefon je zasnovan na način, da v napol odprtem položaju deluje kot mini prenosni računalnik. Tak način ustvarjanja posnetkov omogoča fotografije in videoposnetke, posnete iz različnih kotov, pri čemer telefon deluje kot stativ in bo poskrbel za maksimalno stabilizacijo kamere. Poleg tega pa sam prilagaja kader ter tako poskrbi za osredotočen in jasen posnetek.

Vedno delate več stvari hkrati?

Z Galaxy Z Flip3 telefonom bo odslej to enostavneje. Razdelite zaslon na dva dela in se lotite več opravil hkrati kot profesionalec. Večopravilnost lahko opravljate v kateremkoli položaju, kar omogoča še večjo prilagodljivost – naj bo telefon popolnoma ali le napol odprt. Poslušajte svoj seznam predvajanja na YouTubu in pišite svojemu prijatelju. Ali pa pošljite osupljiv selfi in opazujte odzive.

Vzdržljiv telefon, ki vas tudi pod vodo ne pusti na cedilu

Foto: Bojan Puhek Tehnologija, ki je bila uporabljena pri izdelavi Galaxy Z Flip3, je tako obstojna, da lahko telefon odložite v svojo torbo brez skrbi, da bi se nanj polila steklenica vode, ki jo hranite poleg telefona. Ocena IPX8 namreč potrjuje, da lahko zdrži 1,5 metra pod vodo celo 30 minut brez prekinitve gledanja posnetkov.

Praske in poškodbe se ne morejo kosati s tem telefonom, saj je narejen iz najbolj vzdržljivega aluminija Armor in z obeh strani zaščiten s steklom Gorilla Glass Victus. Glavni zaslon pa je narejen iz ultratankega in izjemno upogljivega stekla, ki predstavlja največji preskok v tehnologiji zložljivih zaslonov. Ker je opremljen s prevleko in zaščitno folijo, je 80 odstotkov bolj trpežen kot prej ter zdrži do 200 tisoč upogibanj.

Dodajte nekaj stilskega svojemu Flip telefonu.