Samsung Electronics bo tudi letos poskrbel za popolna praznična doživetja

Oglasno sporočilo

Pred nami je še zadnji mesec leta, ki ga bodo zaznamovala praznična druženja in obdarovanja. Z večino prijateljev in znancev se bomo lahko tokrat ponovno srečali v živo, s preostalimi pa se, kot že v preteklih letih, povezali s pomočjo naših pametnih naprav. Te nas bodo povezovale tako v prihajajočih prazničnih dneh kot tudi ob vseh pomembnih trenutkih v prihajajočem letu. Z njihovo pomočjo bomo z najdražjimi, ne glede na to, kje na svetu bomo, delili iskrene želje, pomembne življenjske dogodke in nepozabne trenutke.

Podjetje Samsung se trudi vsem svojim uporabnikom zagotavljati povezano in prilagojeno izkušnjo. Pametne naprave nas povezujejo s svetom, nam pomagajo pri spopadanju z dnevnimi obveznostmi in omogočajo povezovanje z drugimi. Zato, da bi zase in za svoje najbližje v prihajajočih dneh lažje našli primerne naprave, je podjetje Samsung pripravilo vrsto aktivnosti in doživetij, v okviru katerih boste pobliže spoznali naprave Galaxy, lažje izbrali ustrezna novoletna darila in hkrati postali del pestrega prazničnega dogajanja.

Kje se bomo družili?

V veselem decembru Samsung postavlja kar dve promocijski mesti v priljubljenih trgovskih središčih. Enega v Supernovi v Ljubljani in drugega v City Centru v Celju. Obiskovalci se bodo lahko na omenjenih lokacijah seznanili z napravami Samsung: s pametnimi telefoni Galaxy A in Galaxy serije S, z izjemnima zložljivima telefonoma Z, serije Galaxy Z Fold4 in Galaxy Z Flip4 ter z Galaxy Watch5 in Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Buds2 Pro in Galaxy Tab S8 Ultra. Pri podjetju so za vse obiskovalce pripravili tudi zanimive nagradne igre. S pomočjo tehnologije navidezne resničnosti bodo ti lahko preizkusili svoje sposobnosti lovljenja. Najboljši tekmovalci posameznega dne bodo osvojili lepe praznične nagrade, med katerimi vsekakor izstopa glavna nagrada − Galaxy Buds2 Pro. Promocija bo na obeh lokacijah potekala prav do zadnjega decembrskega dne.

Bi se radi letos izognili zavijanju daril? Brez skrbi − na obeh omenjenih lokacijah boste lahko kupljene pametne naprave tudi zavili.

Preživite zadnje dni leta v Kranjski Gori!

Med 23. in 31. decembrom se naprave Samsung in številne promocijske aktivnosti podjetja Samsung selijo v Kranjsko Goro. Na tako imenovani smučarski plaži bodo lahko obiskovalci preizkusili najnovejše nosljive naprave. Po smučanju pa se boste lahko na zadnje tri dni leta med 13. in 16. uro sprostili ob prijetnih ritmih na zabavi Apres Ski in s pomočjo naprav Galaxy ustvarili izjemne fotografije.

Naj december končno zasije v polni luči. Naj bo poln objemov, prijetnega obdarovanja in širokih nasmehov. Ne pozabite jih zabeležiti s svojim pametnim telefonom, da vam bodo lažje ostali v trajnem spominu.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung.