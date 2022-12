S pomočjo Telemacha spoznajte veščine, ki bodo kmalu potrebne v vsakem podjetju

Oglasno sporočilo

Na Telemachu so pretekli teden končali prvo edicijo delavnic Job Lab.

To za delodajalce pomeni dodatno finančno breme, za delavce pa predvsem čas in napor, vložena v pridobitev potrebnega znanja ter veščin. In kako poskrbeti, da bodo mladi po koncu šolanja na trg dela vstopili ustrezno usposobljeni in pripravljeni na izzive, ki jih čakajo?

Eden od načinov je povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom in podjetji, ki lahko predstavijo znanje v praksi. V telekomunikacijskem podjetju Telemach so letošnjo jesen izvedli pilotni projekt na območju Slovenije, imenovan Job Lab. V njem so se povezali s Šolskim centrom Novo mesto in dijake 4. letnikov Srednje elektro šole in tehniške gimnazije izobraževali o najbolj iskanih poklicih ter veščinah, ki so potrebne za njihovo opravljanje.

Mladim so pokazali realno podobo trga dela in poklicev prihodnosti.

"Gre za kombinacijo trdih in mehkih veščin. Mladi se morajo znati predstaviti na trgu dela, obenem pa pokazati tudi praktično usposobljenost. Zato nas veseli, da lahko skupaj s partnerji v projektu Job Lab ponudimo oboje – tako uvid v tehnologijo prihodnosti kot tudi razvoj mehkih veščin," pravi Greta Šter, vodja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, ki pri Telemachu vodi projekt.

Dijaki so nadgradili mehke veščine, ki so v panogi IKT še posebej iskane.

Kaj na trgu dela iščejo delodajalci?

Iskanje rešitev zahteva veliko mero analitičnega in kreativnega mišljenja, poleg tega pa tudi zmožnost premagovanja kompleksnih ovir. Prav te veščine primanjkuje številnim kandidatom za delovna mesta. Na delavnicah Job Lab se tako učijo prepoznavanja ovir in iskanja njihovih rešitev, s čimer bodo mladi konkurenčno stopili na trg dela.

Na drugem mestu med najbolj iskanimi veščinami so tako imenovane veščine samoupravljanja, kamor spadajo strategije učenja, vzdržljivost, spopadanje s stresom in prilagodljivost. Te iskane veščine je dijakom 4. letnikov predstavil vodilni regijski razvojni center United Cloud. Seznanil jih je s položaji v podjetjih ter potrebnimi veščinami zanje.

"Naučil sem se, da vsak poklic od osebe zahteva določene značilnosti, zato ni vsak poklic primeren za vsako osebo," je bilo na delavnicah pomembno spoznanje dijaka Kevina. Njegov prijatelj Jure pa je dodal: "Spoznal sem, kako delujejo podjetja. Kako napredovati na določen položaj, kakšno znanje za to potrebuješ in tudi, kako delujejo ekipe in kakšno je primerno vedenje."

Preizkusili so se v ustvarjanju lastnega virtualnega okolja.

Tehnologija je prisotna skoraj na vsakem delovnem mestu

Uporaba tehnologije in njeno upravljanje sta prisotna na številnih delovnih mestih, ki so bila še pred desetletji analogna. Zato je poznavanje tehnologije postalo temelj za opravljanje številnih del. Veščina, ki na lestvicah iskanih znanj prihaja vse višje, pa je zmožnost lastnega tehnološkega načrtovanja in programiranja.

Virtualna resničnost sloni na tehnologiji 5G, ki jo ponujajo telekomunikacijska podjetja.

Eno od gonil tehnološkega razvoja je kot telekomunikacijski operater tudi Telemach. Zato želijo kot idejni vodje projekta Job Lab dijakom predstaviti uporabo tehnologij v praksi. Tehnologija, ki bo v prihodnosti vse bolj razširjena, obenem pa že danes mladim ni tuja, je virtualna resničnost. Dijaki so se na delavnicah spoznali s teorijo, ki sloni v njenem ozadju, nekaj ur pa so preživeli tudi ob ustvarjanju lastnega virtualnega okolja.

Na Telemachu so zadovoljni ob dejstvu, da so mladi s pomočjo premierno izvedenega projekta Job Lab razvili veščine, ki so in bodo med delodajalci najbolj iskane.

