S čim vas bodo navdušili izjemni televizorji Samsung OLED?

Nedavno predstavljeni televizorji Samsung OLED se ponašajo s številnimi izjemnimi lastnostmi. Samsung unikatni OLED v nasprotju z ostalimi zagotavlja globoko črno, čisto belo in polne odtenke živih barv brez primere. Še tako zahtevne prepriča tudi s čudovito lasersko tanko in elegantno obliko.

Za popolne večere pred ekranom

Ste med tistimi, ki si ob poletnih večerih, ko se temperature vrnejo na znosno raven in ko se vse nekoliko umiri, radi privoščite kakšen dober film ali serijo? S televizorji Samsung OLED bo vaše doživetje še prijetnejše. Samsung unikatni OLED v nasprotju s tradicionalnim zagotavlja globoko črno, čisto belo in polne odtenke živih barv brez primere. Z najnaprednejšim samoosvetlitvenim LED vam omogoča uživanje v natančnejši, čistejši in svetlejši sliki kot sicer. Vsi prizori bodo tako videti odlično in tudi iz najtemnejših boste lahko razbrali vsako podrobnost.

Za še bolj izjemno sliko skrbi Samsung OLED Nevralni Quantum procesor 4K, ki ustvari najboljšo izkušnjo gledanja. Njegovo zaznavno barvno kartiranje in ojačevalnik OLED osvetlitve zagotavljata osvetlitev, barvo, kontrast in detajle brez primerjave. Sijajna 4K tehnologija nadgradnje slike z umetno inteligenco, ki jo dopolnjuje 20 nevralnih omrežij.

Fantastičen zvok

Za popolno izkušnjo ob spremljanju najljubših vsebin sta pomembna tako slika kot tudi zvok. Vsi zvočni učinki in glasba popolnoma spremenijo izkušnjo gledanja filma ali serije. Da bi lahko uživali v tem, kar so vam pripravili ustvarjalci, potrebujete ustrezno tehnologijo. Novi Samsung zvočniki zgornjega kanala zagotavljajo Dolby Atmos izkušnjo naslednje stopnje, ki vas bo z večdimenzionalnim zvokom ponesla v središče dogajanja. Izjemni prostorski zvok bo navdušil tudi vse igralce iger. Object Tracking Sound tehnologija poskrbi, da se zvok resnično pomika z dogajanjem na ekranu. Z namenskimi zvočniki, pri katerih se zvok sprošča navzgor, lahko doživite še bolj realistični 3D zvok.

Preprosto popoln izgled

Lasersko tanka oblika izgleda elegantno in stilsko, hkrati je unikatno čudovita in močna. Minimalistični okvir ter tanek in ploščat zadnji del se brezhibno zlijeta s katerimkoli prostorom v hiši, ne glede na njegovo velikost. Televizor tako ne izstopa, ampak s svojo izjemo obliko obogati vsak prostor, v katerega ga postavite.

Za lažje upravljanje je tu še nekaj pametnih funkcij. Novi Smart Hub v središče postavlja izbiranje in spoznavanje vsebin, s čemer nam prihrani čas za iskanje. Aplikacija SmratThings intuitivno upravlja vaš dom z zaznavanjem, povezovanjem in upravljanjem vseh vaših naprav. Vgrajeno vozlišče omogoča, da uživate v povezljivosti brez dodatnih naprav. Med gledanjem filma lahko na primer preverite, kdo se nahaja pred vhodnimi vrati.



Televizorji Samsung OLED torej povsem zadovoljijo modernega potrošnika ter ustrežejo vsem njegovim željam in zahtevam.

