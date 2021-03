Ruska jedrska agencija prek Twitterja ponuja rešitev za zastoje ob zaprtem Sueškem prekopu

Sueški prekop, skozi katerega poteka 12 odstotkov svetovne trgovine, je zaradi nasedle ladje Ever Givenzaprt in tako bo predvidoma še kakšen teden - Rusija ponuja svojo alternativo.

Ruski predsednik Vladimir Putin že zelo dolgo zagovarja "severno alternativo", torej plovbo ob sibirski obali, zapleti ob nasedli ladji v Sueškem prekopu pa so mu dali odlično priložnost, da na to spet (z veseljem) spomni.

Sueški prekop, skozi katerega poteka 12 odstotkov svetovne trgovine, je zaradi nasedle japonske ladje Ever Given, ki pluje pod panamsko zastavo, zaprt in tako bo predvidoma še kakšen teden, medtem pa se tako v Sredozemskem kot tudi Rdečem morju nabirajo številne druge ladje, ki svojih poti ne morejo nadaljevati – razen če se odpravijo na dolgo pot okrog afriške celine.

Ruski opomnik na "severno alternativo" prihaja iz ruske jedrske agencije Rosatom, ki je uradni infrastrukturni upravitelj plovne poti ob sibirski obali. Z neskritim odmerkom cinizma (in mora tudi zmagoslavja) so izpostavili tri močne razloge, zakaj severna pot lahko nadomesti pot skozi Sueški prekop.

"Več prostora za nenavadne podobe"

Kot prvi razlog so na svojem angleško govorečem profilu na družbenem omrežju Twitter zapisali, da pot ob Arktiki "zagotavlja veliko več prostora za risanje nenavadnih podob z velikanskimi ladjami".

To so podprli s povezavo do medijskega zapisa o ladji, ki je, preden je obtičala v Sueškem prekopu, s potekom svoje plovbe izrisala – velikanske moške genitalije.

2. If you get icebound, we have icebreakers, well to break the ice https://t.co/fJWWmToXD1 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

Ni šlo niti brez pokroviteljske pripombe: če se ladji na severni poti zatakne, bo Rusija poslala ledolomilce, ki bodo rešili zagato in omogočili nadaljevanje poti. To je, seveda, drugi razlog.

Fotomontaža

Toda zajedljivih opomb in ugotovitev tu še ni bilo konec. Sledila je animirana slika, s katero se po vzoru ameriškega filmskega vohuna Austina Powersa norčujejo iz nasedle japonske ladje. Navdih je bil Powers, ki se je v svojem vozilu zataknil v predoru, Rusi pa so naredili priredbo, v kateri nastopa ladja, ki doživi nesrečo v peščeni nevihti.

3. You might get stuck in the Suez Canal for days pic.twitter.com/Z6slwdyq53 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

Ta tiste, ki morda dvomijo o sporočilu, so zapisali, da "lahko ostanejo zataknjeni v Sueškem prekopu dneve in dneve".

Zaradi tanjšanja ledu še privlačnejša pot

Rusija že dalj časa močno zagovarja (in tudi finančno podpira) svojo severno plovno pot, ki lahko ladjam skrajša pot med Azijo in (severno) Evropo tudi za dva tedna v primerjavi z najpogosteje izbrano pot skozi Sueški prekop.

Zelo na roko jim gre tudi to, da je zadnjih nekaj let na tej poti vedno manj ledu, zato jo bodo Rusi še intenzivneje uporabljali tudi za izvoz svoje nafte in plina. Ruski meteorologi so namreč lani ugotovili rekordno nizke količine ledenega pokrova na tej morski poti in si na podlagi tega drznili napovedati, da bo že v nekaj letih ob koncu poletja popolnoma brez ledu.