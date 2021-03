Še vedno zaprt Sueški prekop že vpliva na svetovno trgovino

Lastniki ogromne tovorne ladje, ki je v torek nasedla v Sueškem prekopu, so sporočili, da se pri reševanju ladje spoprijemajo z "izjemnimi težavami". Egipt je zato začasno ustavil ves promet skozi prekop, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo. Analitiki današnje znižanje cen nafte v azijskem trgovanju že pripisujejo dogajanju v Sueškem prekopu.

Incident se je zgodil v torek severno od sueškega pristanišča. Ladja za prevoz zabojnikov Ever Given, registrirana v Panami, je bila iz Kitajske namenjena v Rotterdam na Nizozemskem in plula skozi prekop na poti do Sredozemskega morja. Ladja, dolga 400 in široka 59 metrov, je v peščenem neurju zavila s predvidene poti in nasedla. Satelitski posnetki kažejo, da je obtičala diagonalno in bolj ali manj zaprla celoten prekop.

V sredo je zato na območju nastal velik zastoj ladij, ki so ga poskušali sprostiti tako, da so začasno odprli starejši del prekopa. Egiptovski organ SCA, ki upravlja prekop, je obenem sporočil, da poskušajo 200 tisoč ton težko plovilo na vse načine čim prej znova splaviti, med drugim z vlačilci in izkopavanji oziroma širjenjem tistega dela prekopa, kjer je ladja nasedla.

Reševanje bi lahko trajalo več dni

Lastnik ladje, japonsko podjetje Shoei Kisen Kaisha, je danes sporočil, da se pri poskusih splavljenja ladjo spoprijemajo z "izjemnimi težavami", in se obenem opravičil vsem prizadetim. SCA je sporočil, da "začasno ustavlja promet" skozi prekop. Poznavalci ocenjujejo, da bi reševanje ladje lahko trajalo več dni, če ne celo tednov, poroča AFP.

Foto: Reuters Posledice tega bo čutila tudi svetovna trgovina, kar se je danes že odrazilo v padcu cen nafte.

Več kot 150 let star Sueški prekop je ena najpomembnejših trgovinskih poti na svetu, saj po njem poteka okoli deset odstotkov vse mednarodne pomorske trgovine. Lani je čez prekop plulo skoraj 19 tisoč ladij.