Robot, ki uničuje bakterije in viruse, tudi covid-19 #video

Futuristična naprava sloni na več kot sto let starem znanju; sevanju ultravijoličnih žarkov. "To je oblika svetlobe oziroma elektromagnetnega sevanja, ki prodre v celice mikroorganizmov in poškoduje njihovo molekulo DNK. Vezi v tej molekuli se poškodujejo in tako se ne morejo razmnoževati. Če se ne morejo razmnoževati, ne morejo biti nevarne," je pojasnil Matej Rajk, soustanovitelj podjetja UVC Solutions.

V Sloveniji vsako leto potrdijo okoli 18 tisoč bolnišničnih okužb, kar poleg tega, da podaljšuje zdravljenje bolnikov, obremenjuje tudi zdravstveno osebje, še posebej v covidnih časih.

"S to napravo se lahko izboljša zmogljivosti prostorov, na primer operacijskih dvoran, ker se skrajša čas do naslednjega posega. Kljub temu, da je bil prejšnji bolnik okužen," pove Rajk. Robota, ki v 20 minutah dezinficira operacijsko dvorano, so pred nekaj leti uporabljali le v Združenih državah Amerike, v Evropi pa takih naprav skoraj ni bilo ali pa so bile zelo drage. In prav ob tem si je mlada slovenska ekipa ustvarila poslovno priložnost.

Robot pomaga že polovici slovenskih bolnišnic

Zamisel je ekipa začela razvijati 2016, certificiran model naprave pa je podjetje na trg poslalo leta 2018. Danes so njihove premične naprave v polovici slovenskih bolnišnic. Močno zanimanje zanjo je tudi v domovih za starejše občane. Njihovega marsovčka, kot so ga poimenovali, imajo v bežigrajskem domu z 220 oskrbovanci.

"Zelo se nam je zdelo pomembno, da je to nadgradnja našega ročnega čiščenja in razkuževanja. In da zato delavci niso nič dodatno obremenjeni, ker ta čas, ko robot opravlja delo v eni sobi, lahko delavec opravlja delo v drugi sobi," je dejala Marjeta Kreč, direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad. Naprava je tako noč in dan delovala v obdobju izbruha koronavirusa.