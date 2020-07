Resnica o skrivnostni fotografiji, ki je šokirala svet

Sonda ameriške vesoljske agencije Nasa, imenovana Viking 1, je 25. julija 1976 med raziskovanjem površja Marsa in iskanjem primernega mesta za pristanek vesoljskega plovila Viking 2 posnela znamenito fotografijo, ki še vedno buri človeško domišljijo. Podoba na Marsovem površju namreč močno spominja na človeški obraz.

Fotografija je bila posneta z razdalje 1.873 kilometrov

Obraz se nahaja na območju Marsa, imenovanem Kidonija. Leži deset stopinj severno od Marsovega ekvatorja in približno na sredini poti med kraterjema Arandas in Bamberg. Struktura je dolga približno tri kilometre in široka 1,5 kilometra. Fotografija je bila posneta z razdalje 1.873 kilometrov.

Ostanek davne civilizacije na rdečem planetu?

Objava fotografije 31. julija 1976 je močno razburila svetovno javnost. Kljub temu, da so znanstveniki podobo na fotografiji takoj pripisali optični prevari, so bili mnogi prepričani, da je obraz na Marsu delo Nezemljanov.

Mediji so bili polni različnih teorij, povezanih z domnevnim sporočilom, ki ga prebivalcem Zemlje pošiljajo inteligentna bitja iz vesolja. Nekateri so bili celo prepričani, da je obraz na Marsu ostanek davno izgubljene civilizacije, ki je živela na rdečem planetu.

Ugibanja glede podobe na fotografiji so postala tema mnogih filmov, knjig, stripov in televizijskih serij, kot je na primer serija Dosjeji X.

Fotografija "obraza na Marsu" iz leta 2007. V spodnjem desnem kotu je povečava prvotne fotografije iz leta 1976, na kateri so jasno vidne črne pike, ki so nastale zaradi motenj, nastalih pri prenosu podatkov iz vesolja na zemljo. Foto: NASA

Prepričanja najbolj gorečih privržencev zgodb o Marsovcih niso omajali niti vedno bolj neizpodbitni dokazi, da je človeški obraz na površju Marsa zgolj posledica človeške domišljije. Fotografije, posnete med kasnejšimi vesoljskimi misijami, so namreč potrdile stališče strokovnjakov, da je obraz na Marsu popolnoma naravna tvorba. Izkazalo se je celo, da geološka tvorba v resnici sploh ne spominja na človeški obraz.

Dva ključna razloga za nastanek znamenite fotografije

Razloga, da je na prvotni fotografiji mogoče prepoznati človeški obraz, sta dva:

– položaj Sonca je povzročil sence, ki so naredile vtis, da ima "obraz na Marsu" jasno oblikovane oči, nos in usta.

– slaba resolucija fotografije in nerazvita tehnologija, ki v tistih časih še ni omogočala nemotenega prenosa podatkov iz vesolja na Zemljo, zato so na fotografiji nastale črne pike, ki delujejo kot nosnice.

Na levi fotografija obraza na Marsu iz leta 1976 in na desni fotografija iz leta 1998, ki je posneta s približno desetkrat boljšo resolucijo. Foto: NASA

Ljudje smo nagnjeni k iskanju nam znanih podob in vzorcev

Znanstveniki prepoznavo človeškega obraza v skalah na Marsu pripisujejo tudi psihološkemu fenomenu, imenovanem pareidolija, kar pomeni prepoznavo človeku znanih vzorcev v sicer popolnoma nepovezanih podobah. Takšen primer je, denimo, prepoznava podob v oblakih.

Tako kot obraz na Marsu je tudi na zemlji več geoloških struktur, ki spominjajo na človeški obraz. Ena takih je bila podoba starega moža v gorski verigi White Mountains v ameriški zvezni državi New Hampshire, ki se je sesula 3. maja 2003.

The Great Stone Face, the Old Man of the Mountain, or the Profile. Whatever you called him, 17 years later he is still missed. 📷: @jjhart48 #whitemountains #DreamNowAdventureLater pic.twitter.com/IUaofqKtkI — White Mountains NH (@whitemts) May 3, 2020

Človeštvo v iskanju življenja na Marsu

Nasa je sicer ravno včeraj iz izstrelišča v Cape Canaveralu proti Marsu izstrelila vozilo za raziskovanje površja Marsa, poimenovano Perseverance oziroma Vztrajnost, ki bo na rdečem planetu predvidoma pristalo februarja prihodnje leto. Vozilo, težko 1.040 kilogramov, bo iskalo morebitne znake življenja ter proučevalo atmosfero in geologijo planeta, ki je dobil ime po rimskem bogu vojne Marsu.



Pred dnevi so svoji odpravi proti Marsu že poslali tudi Kitajska in Združeni arabski emirati, saj sta v tem obdobju Zemlja in Mars oddaljena "le" okoli sto milijonov kilometrov. Za primerjavo: čez pol leta, ko bo vozilo Vztrajnost pristalo na Marsu, bo ta razdalja med planetoma okoli 200 milijonov kilometrov, je za STA pojasnil astrofizik Jure Japelj.