Resna problematika, ki se je marsikdo še ne zaveda dovolj

Mesec varne rabe interneta, ki se začenja danes, bo v Sloveniji tokrat osredotočen na problematiko neprimernih spletnih vsebin. Internet ni bil ustvarjen z mislijo na otroške uporabnike in je poln vsebin, ki niso primerne za vse starostne skupine, so navedli na Safe.si. Dan varne rabe interneta, ki bo prihodnji teden, poznajo po vsem svetu.

Dan varne rabe interneta, ki ga na pobudo Evropske komisije organizira Evropska mreža centrov za varnejši internet Insafe, je vsako leto v torek v drugem tednu februarja. Prvič so dan obeležili leta 2004 v 14 državah, nato se je število sodelujočih držav povečevalo in do danes doseglo okoli 180. Slovenija se je obeleževanju dneva pridružila leta 2006.

V Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in koordinira slovenske aktivnosti ob tem dnevu, so dan razširili na ves februar kot mesec varne rabe interneta. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, vsako leto pripravijo osrednji dogodek o eni izmed perečih tem, številne slovenske šole pa vsako leto pripravijo aktivnosti, s katerimi opozarjajo na spletna tveganja in mlade ozaveščajo o varni rabi interneta.

Preverjanje starosti pri vsebinah, ki so namenjene starejšim od 18 let, je na spletu v veliki večini primerov izredno ohlapno in dostop do nazornih vsebin pogojuje le s klikom na gumb, s katerim uporabnik potrdi, da je polnoleten, pa tudi če v resnici ni. Foto: Shutterstock

Letos se bodo osredotočili na problematiko neprimernih spletnih vsebin, ki negativno vplivajo na mladostnike. Največ vsebin na internetu je prosto dostopnih in z njimi se srečajo tudi otroci in mladostniki, ki jim niso namenjene, zato jih ti ne razumejo. "Srečanje s takimi vsebinami lahko vodi v osebne stiske, normalizacijo nasilja, napačne predstave o odnosih med ljudmi in o spolnosti ter druge težave. Veliko težav izvira ravno iz tega, da so otroke obravnava kot odrasle, ponudniki vsebin in storitev pa ne poskrbijo za njihovo zaščito in jih izpostavljajo vsebinam, ki zanje niso primerne," so opozorili.

Med težavne vsebine lahko po njihovih navedbah uvrstimo objave posameznih vplivnežev, ki spodbujajo nasilje, napačne poglede na medčloveške odnose, sovraštvo do drugače mislečih in manjšin, objektifikacijo žensk, širijo pa tudi radikalne poglede in pornografske vsebine, ki jih otroci in mladostniki ne razumejo in zaradi njih dobijo napačne predstave o spolnosti, ljubezni ter odnosih med moškimi in ženskami.

Eden najbolj kontroverznih spletnih vplivnežev, ki širijo natanko take vsebine, pred katerimi svari Safe.si, je zagotovo Andrew Tate, ki je zaradi razkazovanja svojega bogastva ter izjav o ženskah in možatosti očaral številne adolescente in mlade moške. Ti kimajo vsaki njegovi besedi, a so mnogi med njimi povsem slepi za dejstvo, da je Tate veliko večino svojih "resnic" povedal zato, ker jim je prodajal, in to zelo uspešno, tečaje, kako postati pravi moški. Foto: Profimedia

Na Safe.si bodo problematiko neprimernih vsebin predstavili na različne načine. Kot osrednji dogodek na temo neprimernih spletnih vsebin 14. februarja pripravljajo spletno pogovorno oddajo v živo za osnovnošolce zadnjih treh razredov osnovne šole in dijake srednjih šol. Za šole pripravljajo tudi paket aktivnosti, s katerim bodo lahko ves februar pripravile ure, posvečene varni rabi interneta in problematiki neprimernih vsebin. V drugi polovici februarja bodo pripravili tudi spletni seminar za starše na temo vpliva pornografije na otroke in mladostnike.

Na evropski ravni bo dan varne rabe interneta posvečen dodatnemu premisleku o novi evropski strategiji za boljši internet za otroke, ki jo je Evropska komisija sprejela maja 2022. Glavni namen strategije je izboljšati digitalne storitve, primerne za posamezno starost otrok, in poskrbeti, da je vsak otrok na spletu zaščiten, opolnomočen in spoštovan, so še pojasnili na Safe.si.