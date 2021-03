Prvak tržne niše, ki je obnorela svet: to je novi kriptokralj

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.



Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7 — Christie's (@ChristiesInc) February 16, 2021

Avkcijska hiša Christie's je za dobrih 69 milijonov dolarjev oziroma okrog 58 milijonov evrov na četrtkovi dražbi prodala tako imenovani NFT ali non-fungible token, kar pomeni nezamenljivi kriptožeton.

Posebnost kriptožetonov NFT je, da so edinstveni, najpogosteje pa so nosilci lastniških pravic za določeno digitalno dobrino, najsi bo to umetnina, pesem, tudi videoigra ali film. Če tak kriptožeton prodamo, ga lahko nazaj dobimo le tako, da kupimo natanko tistega, ki smo ga prodali. To je v nasprotju s kriptovalutami, ki temeljijo na isti tehnologiji kot NFT: če en bitcoin prodamo in kupimo drugega, smo na istem.

Napeta dražba Christie's - končna cena je v zadnji minuti poskočila za kar deset milijonov dolarjev - je podrla rekord za najdražji prodani NFT. Denar bo prejel Mike Winkelmann, umetnik iz ZDA, ki je svoja digitalna umetniška dela še lani jeseni prodajal za manj kot sto evrov.

.@beeple 's 'The First 5000 Days', the 1st purely digital NFT based artwork offered by a major auction house has sold for $69,346,250, positioning him among the top three most valuable living artists. Major Thanks to @beeple + @makersplaceco. More details to be released shortly — Christie's (@ChristiesInc) March 11, 2021

NFT, ki ga je na dražbi prodajala Christie's, na kupca namreč prenaša lastništvo Winkelmannovega umetniškega kolaža Vsak dan: 5.000 prvih dni. Gre za sestavljanko vseh njegovih digitalnih umetniških del, ki jih je izdelal v zadnjih štirinajstih letih. Skoraj eno umetnino na dan.

Winkelmann, na spletu je poznan po vzdevku beeple, je na vse bolj nor NFT vlakec smrti, na katerem ga potniki zdaj smatrajo za strojevodjo, skočil ob koncu leta 2020.

Prve umetnine je kot kriptožetone NFT prodajal za simbolnih 66.666 ameriških dolarjev, decembra je serijo svojih umetniških del prodal za skoraj tri milijone evrov. 25. februarja je z animirano sliko Donalda Trumpa, ki z glavo navzdol leži v travi, zaslužil 6,6 milijona dolarjev:

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

Zakaj bi za kriptožeton nekdo zapravil toliko denarja?

Kupce kriptožetonov NFT, ki so vezani na umetnine ali druge digitalne vsebine, najbolj pritegneta ekskluzivnost in pa pričakovanje, da se bo trg NFT v prihodnosti še širil in bodo lahko svoje edinstvene kriptožetone kasneje prodali po višjih cenah - nanje gledajo kot na dolgoročno naložbo.

Gre za novo digitalno dobo zbirateljstva, ki se bo čez čas marsikomu močno obrestovalo, verjamejo nekateri.

Foto: Guliver Image

Eksplozije NFT so sicer še posebej veseli umetniki in ustvarjalci (digitalnih) vsebin, ki so našli novo tržno nišo za distribucijo svojih kreacij. Med njimi je tudi Slovenec Denis Jašarević, v svetu bolj znan po svojem umetniškem imenu Gramatik, ki je za svoj NFT, s katerim na kupca prenaša lastniške pravice do njegove glasbe, prejšnji mesec zaslužil 1,3 milijona evrov.

Trg NFT ni brez kritik. Najpogostejša očitka sta, da so cene prodanih kriptožetonov NFT trenutno preveč napihnjene zaradi pompa na družbenih omrežjih in v medijih ter da ta nova oblika trženja umetnosti negativno vpliva na okolje, saj se zanaša na tehnologijo blockchain, ta pa na konstantno brnenje energetsko požrešnih računalnikov povsod po svetu.

