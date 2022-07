Projektor, ki gre z vami povsod - v službo ali na dopust

Oglasno sporočilo

Raznovrstne naprave nam olajšajo delo in popestrijo prosti čas. Nekatere so z nami ves čas, druge le občasno. Naj vam predstavimo The Freestyle – novi prenosni projektor podjetja Samsung, ki ga boste vedno želeli vzeti s seboj. Te dni navdušuje mlade, ki brezskrbno počitnikujejo, in njihove starše, ki se tudi v poletnih mesecih spopadajo z delovnimi obveznostmi. The Freestyle bo letos nepogrešljiv spremljevalec na vseh družinskih počitnicah. Verjemite, ni ga bolj prilagodljivega sopotnika.

Prilagodljiva slika

Na uporabo je The Freestyle pripravljen v le treh korakih – postaviš, priključiš in projiciraš. Samo vklopite ga in že je prostor pripravljen na sprostitev ali delo. Projektor je mogoče zavrtet za 180 stopinj, kar omogoča prikazovanje videa kjerkoli, in to brez ločenega zaslona ali staromodnega platna.

Naprava se ponaša s funkcijama samodejnega izenačevanja (auto-keystone) in samodejnega izravnavanja (auto-level). Sliko samodejno uravna ter vedno poskrbi za raven in pravokoten zaslon. Poševna stena ali neravna podlaga od zdaj naprej ne bosta več predstavljali nikakršne težave.

Funkcija samodejnega ostrenja (auto-focus) omogoča, da The Freestyle prikaže kristalno čisto sliko na katerikoli površini, pod katerimkoli kotom, vse do velikosti diagonale slike 254 centimetrov (100 palcev). Za odličen 360-stopinjski zvok in še bolj realistično izkušnjo poskrbi zmogljiv zvočnik.

Inovativni prenosni projektor The Freestyle se ponaša z elegantno obliko in lahkostjo, saj tehta le 830 gramov. Brez težav ga lahko prenašate po hiši ali zunaj nje. Vzamete ga lahko s seboj na kampiranje ali večdnevno pohajkovanje po hribih. Deluje brez povezave na električno vtičnico, zato ga lahko uporabljate tudi na terasi, vrtu ali v odročnih krajih sredi narave. Projektor je združljiv z zunanjimi baterijami, ki podpirajo USB-PD in izhod 50W/20V ali več.

Svoje delo lahko opravljate kar z domačega naslanjača. Z The Freestyle si pričarate večji zaslon, ki je odličen za skupinske sestanke. Vsi udeleženci bodo tako lahko brez težav sledili vaši predstavitvi. Projektor vas bo rešil tudi na sestankih pri partnerjih, ko v sobi za sestanek ne bo nameščenega projektorja. Če imate v lasti The Freestyle, vsaka soba lahko postane soba za sestanke.

Povezani povsod

Z vgrajenimi storitvami predvajanja ter funkcijami zrcaljenja in predvajanja, ki so združljive z mobilnimi napravami Android in iOS, se bo vaša izkušnja še nadgradila. To je prvi prenosni projektor v industriji, ki so ga certificirali največji svetovni partnerji OTT in ki strankam zagotavlja najboljšo izkušnjo gledanja. Tudi med dopustom se lahko povežete z najljubšimi storitvami in tako ne zamudite svoje najljubše serije.

Vse informacij o sami napravi najdete na: https://www.samsung.com/si/projectors/the-freestyle/the-freestyle-sp-lsp3blaxxh/.

Trenutna ponudba Projektor The Freestyle je združljiv z zunanjimi baterijami, ki podpirajo USB-PD in izhod 50W/20V ali več. Ob nakupu do 21. avgusta oz. razprodaje zalog prejmete kot darilo tudi zunanjo baterijo.



Več informacij o aktualni ponudbi je na voljo na povezavi.





