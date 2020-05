Projekt stoletja na severu Evrope: izkop tisočletnega artefakta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveška vlada je tamkajšnjim arheologom s skoraj poldrugim milijonom evrov finančne pomoči prižgala zeleno luč za izkop ene najbolj odmevnih starodavnih najdb prejšnjega desetletja. To je več kot tisoč let stara vikinška ladja Gjellestad, ki so jo novembra 2018 odkrili zakopano na travniku v bližini ene od avtocest na Norveškem. Šlo bo za prvi tovrsten projekt po več kot sto letih.

Vikinško ladjo Gjellestad so jeseni 2018 arheologi odkrili zakopano zgolj nekaj deset centimetrov pod površjem travnika kmetije v neposredni bližini avtoceste na jugovzhodu Norveške.

Na približno dvajsetmetrsko plovilo Vikingov, ki bi lahko bilo staro celo do 1.200 let, so arheologi Norveškega inštituta za kulturno dediščino (NIKU) naleteli med preučevanjem starodavnega grobišča z georadarjem, instrumentom, ki omogoča pogled skozi tla.

Georadarska slika, ki prikazuje položaj in dimenzije zakopane vikinške ladje Gjellestad. Foto: Reuters

Posnetki georadarja so dokazali, da je ladje Gjellestad za tako častitljivo starost izredno ohranjena, pravzaprav tako rekoč nedotaknjena. Najdbe vikinških ladij v takšnem stanju so bile do zdaj izjemno redke, preštejemo jih lahko na prste ene roke.

O potencialnem izkopu ladje se je govorilo že ob odkritju novembra 2018, a so se pojavile polemike. Takšen projekt bi bil namreč precej drag, obenem pa bi tisočletni les ob stiku s svežim zrakom zelo hitro pričel gniti.

Najdišče vikinške ladje se nahaja tik ob norveški avtocesti Rv41. Georadarska slika je sicer razkrila celotno razsežnost starodavnega vikinškega grobišča, kjer se je ob ladji nahajalo še nekaj drugih objektov. Foto: NIKU

A če hočejo norveški arheologi vikinško ladjo ohraniti celo, je izkop zdaj edina možnost. Konec leta 2019 so namreč pridobili vzorec njenega lesa in ugotovili, da je ladjo napadla plesen.

Podobno kot Titanik na dnu Atlantika se vikinška ladja postopoma razkraja. Če je ne bodo kmalu izkopali, lahko sčasoma povsem izgine oziroma se spremeni v lesno kašo.

Digitalna rekonstrukcija ladje Gjellestad. Tako je bila po prepričanju arheologov videti tik pred ceremonialnim pokopom. Foto: NIKU

Izkop Gjellestada se začne prihodnji mesec. Šlo bo šele za četrti projekt takšnih razsežnosti v zgodovini in prvega, pri katerem bodo arheologi uporabili sodobno opremo.

Zadnjo povsem ohranjeno vikinško ladjo so na Norveškem namreč izkopali davnega leta 1904.

To je Gokstad, ena najslavnejših povsem ohranjenih vikinških ladij. Razstavljena je v muzeju vikinških ladij v norveški prestolnici Oslo. Odkrili so jo leta 1880, stara pa je več kot 1.100 let. Foto: Wikimedia Commons

Zelo verjetno gre za kraj zadnjega počitka vplivnega Vikinga

Ker je znano dejstvo, da so Vikingi visoke pripadnike njihove družbene hierarhije, ki so padli v boju, pokopavali skupaj z njihovimi ladjami, so arheologi NIKU že leta 2018 izrazili prepričanje, da je bilo skupaj z ladjo Gjellestad najverjetneje zakopano truplo vplivnega Vikinga ali Vikinginje.

Poljudnoznanstveni medij National Geographic je medtem poročal, da je zelo verjetno, da je bilo grobišče, kjer je zakopana ladja Gjellestad, zadnji krat počitka vikinškega kralja ali kraljice.

Takole je bil videti zadnji veliki izkop povsem ohranjene vikinške ladje na Norveškem. Imenovala se je Oseberg, na površje pa so jo arheologi spravili med letoma 1904 in 1905. Foto: Wikimedia Commons

Bodo junija skupaj z ladjo torej izkopali tudi pomembno truplo? To ni najbolj verjetno, saj Vikingi svojih umrlih niso ravno pokopavali z namenom maksimalne ohranitve telesnih tkiv. Vikinška grobišča so kar pogosto obiskovali tudi plenilci grobov.

Preberite tudi: