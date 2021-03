Programerji, ustvarjalci vsebin, igričarji: top naprave za trdo delo ali zabavo

Odkrijte top štiri najbolj priljubljene monitorje LG , primerne tako za profesionalce kot vsakodnevne uporabnike. Programerji, ustvarjalci vsebin in igričarji lahko v današnjem izboru opreme najdejo naprave, primerne za trdo delo in zasluženo zabavo.

Detajli, barve in kontrast združeni v ergonomskem dizajnu

Zakaj bi imel dva ekrana, če imaš lahko enega? V svetu, kjer nas prepričujejo, da je več vedno tudi bolje, se en monitor namesto dveh ali treh na prvi pogled ne zdi praktična rešitev. A za tiste, ki se kot Matricin Cypher dnevno ukvarjajo s kodo, je ultraširok monitor, prilagojen za delo za računalnikom, korak v zelo zaželeno smer.

Vzemite si več prostora za multitaskanje. Zaslon LG UltraWide QHD se ponaša z ločljivostjo 3440 x 1440 in razmerjem stranic 21:9 ter je odličen za vse, ki večino dneva preživijo za računalnikom. S funkcijo OnScreen Control si lahko le z nekaj kliki miške prilagodite svoj delovni prostor, razpolovite sliko na zaslonu ali spremenite osnovne možnosti monitorja.

Kakor dober sodelavec (ali inšpektor varnosti pri delu) LG UltraWide pazi na vaše oči in držo. Opremljen je z možnostjo za bralni način, ki zmanjšuje modro svetlobo in nevidno utripanje na zaslonu ter tako zagotavlja bolj udobne pogoje za vas in vaše oči.

Skupaj s svojim "mlajšim bratom", 32-inčnim LG UltraFine Display Ergo sta monitorja prvaka v inovaciji na področju ergonomije in učinkovitosti. Tako LG UltraFine kot LG UltraWide se namreč prilagaja vaši mizi in delovnemu okolju ter prispeva k boljši drži.

Ergonomski dizajn monitorjev prinaša inovativno, ergonomsko roko, ki jo lahko premikate skladno s svojimi potrebami. To je najbolj premično in najbolj fleksibilno, a hkrati tudi najbolj varno stojalo LG, s katerim lahko nastavite zasuk, višino in nagib svojega zaslona.

Sestavljanje in postavljanje monitorja je hitro in preprosto. Stojalo se za mizo zavaruje s C-objemko, ekran se pritrdi z enim klikom, kable pa se pospravi v ogrodje v le nekaj sekundah.

Poleg fleksibilnosti modela UltraFine in UltraWide odlikujejo realistična barva slike, izboljšan kontrast ter jasnost in število prikazanih podrobnosti, ki so opazne tudi v širokem kotu. Z IPS-zaslonom in visoko ločljivostjo sta idealna ne samo za zagrete računalničarje, ampak tudi profesionalne in amaterske ustvarjalce vsebin.

Delo na delo - sama turoba, če se človek razvedri, ne pomeni, da je lenoba

Videoigre so odlična sprostitev, ki lahko pri najbolj navdušenih preraste v resen hobi. Tako resen, da si lahko iz njega ustvariš kariero. A da postaneš top igralec, potrebuješ top opremo, ki te zanesljivo in prepričljivo postavi korak pred nasprotnikom.

27-inčni LG UltraGear QHD predstavlja vrhunec igralnih monitorjev in prvo izbiro za profesionalne igralce ali tiste, ki svojo pot šele začenjajo. Najbolj priljubljena znamka monitorjev za videoigre v ZDA se lahko pohvali z IPS-zaslonom, odzivnim časom 1ms in hitrostjo osveževanja 144Hz. Lastnostmi, ki konkurenco in nasprotnike pustijo daleč zadaj.

Zasnovana za igralce računalniških iger serija LG UltraGear ponuja najnovejšo strojno opremo, izjemne specifikacije, izboljšano ergonomijo, eleganten dizajn in pravo senzorično izkušnjo za svoje uporabnike.

HDR10 dvigne kakovost izkušnje in izboljša barvo slike za bolj poglobljeno doživljanje visokodinamične vsebine. HDR10 je digitalni HDR-standard, ki temelji na 99-odstotni barvni lestvici sRGB. Sliši se kot gora učenih besed, a sporočilo je preprosto - razlika v barvi in svetlosti je občutna.

Igričarje bo najbolj navdušila najnovejša Nvidijina tehnologija G-SYNC, ki odpravlja trganje slike in potrebo po drugih programskih rešitvah, kot je Vsync. Zaslon IPS prinaša živahne barve in kristalno jasne podrobnosti, ki, skupaj s tehnologijo FreeSync Premium, igralcem ponujajo tekočo in gladko izkušnjo tudi pri visoki ločljivosti.

Monitor LG UltraGear je natančnejši, hitrejši in neprimerno bolj šik od naprav podobnega ranga, na voljo pa je v različici Quad HD (2560 x 1440) in Full HD modelu (1920 x 1080). Ne glede na to, za katerega se odločite, LG UltraGear združuje izjemno zmogljivo opremo z elegantnim dizajnom.

Zaupajte izbiri ljudi

Ni naključje, da smo se v članku odločili ravno za te štiri modele, saj predstavljajo prvo izbiro za vse, ki zaupajo kakovosti in imenu LG.

Serija LG UltraGear QHD je bil v letih 2019 in 2020 izbrana kot najbolj priljubljena znamka igričarskih monitorjev v ZDA. Isto odliko je za kategorijo UHD-monitorjev prejel tudi UltraFine Display Ergo, in to kar tri leta zapored. Prislužil pa si je tudi častno priznanje CES 2020 za inovacije na področju računalniške zunanje opreme in dodatkov ter istega leta domov odnesel tudi nagradi Red Dot in iF DESIGN TALENT.

Če pa vas bolj prepričajo besede spletnih piscev in vplivnežev z YouTuba, si v prihodnjih mesecih nastavite opomnik in redno spremljajte Digisvet. Spletni škratje so nam namreč prišepnili, da lahko po temeljitem preizkušanju, preverjanju in testiranju v kratkem pričakujemo ocene monitorjev LG, ki so še najbolj navdušili svoje uporabnike.